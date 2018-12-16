Министр внутренних дел США Райан Зинке лишится должности
Он покинет Белый дом в конце года, после двух лет работы на этом посту. Об этом объявил в Твиттере президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Райан достиг много чего, и он ему очень благодарен за его службу. Имя нового министра внутренних дел Трамп обещал объявить на следующей неделе.
Комментарии2
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fresh_breeze 16 декабря 2018 | 02:52
Трамп наш! Он своими перманентными кадровыми перестановками в конце концов парализует работу исполнительной власти своей страны.
begly_ 16 декабря 2018 | 03:38
fresh_breeze:
Тем и отличается исполнительная власть, да и вся система США от других стран, что работает вне зависимости от причуд президентов.