Министр внутренних дел США Райан Зинке лишится должности

Он покинет Белый дом в конце года, после двух лет работы на этом посту. Об этом объявил в Твиттере президент США Дональд Трамп. Он отметил, что Райан достиг много чего, и он ему очень благодарен за его службу. Имя нового министра внутренних дел Трамп обещал объявить на следующей неделе.