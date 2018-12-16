Почти 200 стран одобрили Парижское соглашение по климату 2015 года

Официальные лица со всего мира согласовали свод правил по итогам двухнедельных переговоров ООН в Польше, пишет The Independent. Сообщается, что целью документа является разработка четких инструкций о том, как странам отчитываться о выбросах парниковых газов и усилиях правительства по их сокращению. Ученые предупреждают о необходимости значительно сократить выбросы углекислого газа до 2030 года, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления, в то время как участники переговоров отказались пойти на более эффективные меры. По данным издания, организации по защите окружающей среды остались недовольны соглашением, упрекнув участников в отсутствии амбиций.