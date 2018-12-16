Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Вологде

Шесть человек пострадали, одна женщина умерла по дороге в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС. В единой дежурно-диспетчерской службе города сказали РИА Новости, что двое находятся в тяжелом состоянии, остальные отказались от госпитализации.

Взрыв бытового газа произошел около полуночи на пятом этаже здания. Жильцы эвакуированы. Пожара нет, произошло обрушение потолочного перекрытия, здание повреждено, отметил представитель регионального управления МЧС. В экстренных службах уточнили, что одна квартира разрушена, еще одна получила повреждения. Сейчас ведется обследование здания. Для оценки устойчивости конструкций из Санкт-Петербурга планируется направить мобильный диагностический комплекс «Струна».