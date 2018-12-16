Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Вологде
Шесть человек пострадали, одна женщина умерла по дороге в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МЧС. В единой дежурно-диспетчерской службе города сказали РИА Новости, что двое находятся в тяжелом состоянии, остальные отказались от госпитализации.
Взрыв бытового газа произошел около полуночи на пятом этаже здания. Жильцы эвакуированы. Пожара нет, произошло обрушение потолочного перекрытия, здание повреждено, отметил представитель регионального управления МЧС. В экстренных службах уточнили, что одна квартира разрушена, еще одна получила повреждения. Сейчас ведется обследование здания. Для оценки устойчивости конструкций из Санкт-Петербурга планируется направить мобильный диагностический комплекс «Струна».
Комментарии3
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pusin_patriot 16 декабря 2018 | 02:29
Я вот тоже сегодня вечерком батареи отопления щупаю при минус 11 за бортом, чуть тепленькие, и думаю, пойду ка включу на кухне духовку и электрообогреватель в спальне.
Видимо у кого-то духовочка вчера так и осталась не выключенной.
p.s.
Жуткие клоуны, приводите показания систем центрального отопления к нормативным по показанию температур подачи и отдачи с домов, люди обогреваются подручными, потом у них дома взрываются, у кого старые духовочки, без теплового автомата-предохранителя. Это же из года в год ровно ситуация - сезон стенопада.
Там достаточно сверху вниз пнуть технадзоры с синими пиджаками, чтобы проконтролировать и воткнуть всем теплосетям и жэкам по стране.
sergey_volkov 16 декабря 2018 | 02:43
давайте вспомним вчерашние комментарии по поводу взрыва газа в Украине.
ze_danil 16 декабря 2018 | 03:03
sergey_volkov: вата порезвилась