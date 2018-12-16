Томос об автокефалии предстоятель новой украинской церкви получит 6 января. Для этого избранный глава УПЦ Епифаний отправится в Стамбул. Его уже пригласил патриарх Константинопольский Варфоломей, сообщили в его пресс-службе. Там отметили, что Константинополь приветствует результаты «Объединительного собора» на Украине.

Собор прошел накануне в Киеве. На нем была учреждена новая церковь и ее устав, а также избран предстоятель. Им стал 39-летний митрополит Епифаний, епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. В объединительном соборе приняли участие 190 человек – это представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, а также двое епископов УПЦ Московского патриархата, которая официально отказалась участвовать в соборе.

В РПЦ назвали объединительный собор в Киеве «канонически ничтожным сборищем», а признание главы новой украинской церкви в православном мире — «едва ли выполнимой задачей». «Раскольники выбрали раскольника», — отметил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.