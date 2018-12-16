Томос об автокефалии предстоятель новой украинской церкви получит 6 января
Томос об автокефалии предстоятель новой украинской церкви получит 6 января. Для этого избранный глава УПЦ Епифаний отправится в Стамбул. Его уже пригласил патриарх Константинопольский Варфоломей, сообщили в его пресс-службе. Там отметили, что Константинополь приветствует результаты «Объединительного собора» на Украине.
Собор прошел накануне в Киеве. На нем была учреждена новая церковь и ее устав, а также избран предстоятель. Им стал 39-летний митрополит Епифаний, епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. В объединительном соборе приняли участие 190 человек – это представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви, а также двое епископов УПЦ Московского патриархата, которая официально отказалась участвовать в соборе.
В РПЦ назвали объединительный собор в Киеве «канонически ничтожным сборищем», а признание главы новой украинской церкви в православном мире — «едва ли выполнимой задачей». «Раскольники выбрали раскольника», — отметил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.
Комментарии12
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kryimzdick 16 декабря 2018 | 02:22
Гундяевцы так смешно лаются)))
pusin_patriot 16 декабря 2018 | 02:37
kryimzdick: А мне вот интересно для себя лично. Что должно произойти чтобы Украина и украинцы, ну вот вы лично хотя бы и от себя мнение, стали бы рассматривать россиян уже не как прямую угрозу, ну хотя бы осторожно по соседски и партнёрски в деловых отношениях для начала на взаимовыгодных, нормальная работа - общение, купи продай, в гости приезжай?
Как относятся в массах там и возможно ли вообще какие-либо положительные сдвиги во взаимоотношениях, в каком примерно интервале временном?
kryimzdick 16 декабря 2018 | 02:43
pusin_patriot: если бы я был гражданином Украины, может я бы и знал. Но думаю, ближайшие 50 лет лучше свести контакты россиян и украинцев к минимуму. У украинцев своя дорога, в цивилизованный мир. Россиянам совсем не по пути.
pusin_patriot 16 декабря 2018 | 02:50
kryimzdick: Ну не знаю, я как-то общался по работе с киевлянами, правда они изначально осторожно (и я тоже), у них видимо представление что тут реально 86% запутинцев, но когда понимают что этого замечательного человека здесь обожают не меньше, как-то нормально договаривались и общались, что там по работам в т.ч.. Они там кое что оплачивали тогда, к ним (другим уже) - тоже были заказы, когда российские ломят просто бешеные ценники, а в IT границ нет вообще и там тоже прекрасно понимают что нужно и качественно выполняют сдают работы, с оплатой тоже соотв. То что они делали за полтиник здесь ломили чуть ли не под 300 т.р.
Но мне интересна была ваша точка зрения из круга общения так сказать. То что на самом деле, на кухнях, в головах, в планах и видении.
andreyfilippov 16 декабря 2018 | 03:52
pusin_patriot:>Что должно произойти чтобы Украина и украинцы,...
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Что произойдет - не знаю, но это будет тогда, когда Украина, как член ЕС, снимет свои возражения на прием РФ в ЕС - там ведь требуется консенсус.
minerr 16 декабря 2018 | 04:05
andreyfilippov: Украина, как член ЕС...
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В ЕС об этом члене знают?
koshkaedu 16 декабря 2018 | 02:28
Дорого вам обойдётся неподчинение Вселенскому Патриарху, он ведь
вправе отозвать Томос у Гундяева.
pusin_patriot 16 декабря 2018 | 02:33
koshkaedu: Без идола не останемся, будут под портреты солнцеликому полы лбами проламывать.
able_seamans 16 декабря 2018 | 03:42
koshkaedu: А разве есть томос у Гундяева?
minerr 16 декабря 2018 | 04:00
koshkaedu: Дорого вам обойдётся неподчинение
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Вот речь истинного раба. Ты хоть в курсе что твой хозяин, так называемый патриарх вселенной, заурядный офицер турецкой полиции.
clandestino 16 декабря 2018 | 02:50
Легойда не иначе как у Лаврова учился. В одной конторе.
neon999 16 декабря 2018 | 03:38
Страдания закаляют душу - поплачьте о своих потерянных приходах и доходах.