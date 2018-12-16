В немецком Дортмунде неизвестные подожгли петарды в торговом центре Thier-Galerie
В результате начавшейся паники пострадали семь человек. Об этом сообщается в твиттере городской полиции. По данным правоохранителей, пострадавшие получили легкие повреждения. Задержаны четверо несовершеннолетних. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что после давки в ночном клубе в Италии госпитализированы около 60 человек. Итальянский телеканал RAI News уточнил, что жертвами проишествия стали пятеро подростков и женщина.
Комментарии2
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kadetkl 16 декабря 2018 | 02:25
Нет былой уверенности в безопасности.
fresh_breeze 16 декабря 2018 | 02:56
Во времена моего детства продавались хлопушки по пять копеек и бенгальские огни.
И не было ни одного подобного инцидента. Наверное, это потому, что мы жили при диктаторском режиме. Если так, то спасибо тем диктаторам за моё счастливое детство.