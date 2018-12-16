В немецком Дортмунде неизвестные подожгли петарды в торговом центре Thier-Galerie

В результате начавшейся паники пострадали семь человек. Об этом сообщается в твиттере городской полиции. По данным правоохранителей, пострадавшие получили легкие повреждения. Задержаны четверо несовершеннолетних. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что после давки в ночном клубе в Италии госпитализированы около 60 человек. Итальянский телеканал RAI News уточнил, что жертвами проишествия стали пятеро подростков и женщина.