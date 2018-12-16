Взрыв бытового газа произошел в одной из квартир жилого дома в Вологде

Госпитализированы семь человек. Один умер по дороге в больницу, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службе скорой помощи. В пресс-службе областного главка МЧС подтвердили гибель женщины. Ранее в ведомстве сообщили о нескольких пострадавших. Их количество уточняется. По данным спасателей, взрыв произошел около полуночи на пятом этаже здания по улице Карла Маркса. Эвакуированы жильцы подъезда. На месте работают спасательные службы.