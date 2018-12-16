Американское посольство на Украине поздравило страну с созданием новой церкви
Американское посольство на Украине поздравило страну с созданием новой церкви, а митрополита Епифания с избранием на пост ее предстоятеля. В сообщении дипмиссии в твиттере прошедший в Киеве Собор назван «историческим». Дипломаты отметили, что поддерживают возможность граждан Украины самостоятельно выбирать, как исповедовать свою религию.
Комментарии6
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zibex 16 декабря 2018 | 01:28
"На Украине" - так говорят черносотенцы и нацисты
goddd 16 декабря 2018 | 01:31
Присоединяюсь к поздравлениям.
fresh_breeze 16 декабря 2018 | 02:25
zibex:
""На Украине" - так говорят черносотенцы и нацисты"
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Если среди них есть грамотные люди, то почему бы им не говорить "на Украине", если в русском языке именно такой вариант правильный:
http://new.gramota.ru/spravka/buro/hot10/?v=full
От того, что среди нацистов-черносотенцев кто-то говорит и пишет без ошибок, все остальные не должны делать наоборот.
Свидомым украинцам не нравится, как неукраинцы говорят на своём родном языке? Но от этого ведь грамматика того языка (русского) не изменится, да и не должна меняться.
Им и английский вариант "The Ukraine" тоже жить мешает, хотя так чаще всего говорят руководители англосаксов — машинально, конечно, но от этой оговорки по Фрейду избавиться не могут.
Но каждый человек имеет полное право говорить по-русски безграмотно, в данном случае говорить "в Украине", так сказать, потрафить свидомым небратьям.
dmast79 16 декабря 2018 | 02:44
zibex: Так говорят русские. На русском.
fresh_breeze 16 декабря 2018 | 02:08
Они себя должны поздравлять, дожали-таки Варфоломейку.
Ну, а Пэтро так вообще с их рук кормится.
PS:
Гордые украинцы, бачите, хто вами кэруе? Чи цэ и йе справжня нэзалэжнисть???
Пока у вас не будет настоящей независимости (суверенитета), не будет и всего остального, ваша страна нужна тем бандитам только для раздрая с Россией, а вы для них — расходный материал.
j_partizan 16 декабря 2018 | 02:48
Надеюсь, что теперь-то украинцы заживут богато и счастливо.