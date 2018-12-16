Американское посольство на Украине поздравило страну с созданием новой церкви, а митрополита Епифания с избранием на пост ее предстоятеля. В сообщении дипмиссии в твиттере прошедший в Киеве Собор назван «историческим». Дипломаты отметили, что поддерживают возможность граждан Украины самостоятельно выбирать, как исповедовать свою религию.