Z Архив новостей новости
5 6 6 423
01:11, 16 декабря 2018

Американское посольство на Украине поздравило страну с созданием новой церкви

Американское посольство на Украине поздравило страну с созданием новой церкви, а митрополита Епифания с избранием на пост ее предстоятеля. В сообщении дипмиссии в твиттере прошедший в Киеве Собор назван «историческим». Дипломаты отметили, что поддерживают возможность граждан Украины самостоятельно выбирать, как исповедовать свою религию.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

zibex 16 декабря 2018 | 01:28

"На Украине" - так говорят черносотенцы и нацисты

goddd 16 декабря 2018 | 01:31

Присоединяюсь к поздравлениям.

fresh_breeze 16 декабря 2018 | 02:25

zibex:
""На Украине" - так говорят черносотенцы и нацисты"
------------------------------------------------------------------------------

Если среди них есть грамотные люди, то почему бы им не говорить "на Украине", если в русском языке именно такой вариант правильный:
http://new.gramota.ru/spravka/buro/hot10/?v=full

От того, что среди нацистов-черносотенцев кто-то говорит и пишет без ошибок, все остальные не должны делать наоборот.

Свидомым украинцам не нравится, как неукраинцы говорят на своём родном языке? Но от этого ведь грамматика того языка (русского) не изменится, да и не должна меняться.
Им и английский вариант "The Ukraine" тоже жить мешает, хотя так чаще всего говорят руководители англосаксов — машинально, конечно, но от этой оговорки по Фрейду избавиться не могут.

Но каждый человек имеет полное право говорить по-русски безграмотно, в данном случае говорить "в Украине", так сказать, потрафить свидомым небратьям.

dmast79 16 декабря 2018 | 02:44

zibex: Так говорят русские. На русском.

fresh_breeze 16 декабря 2018 | 02:08

Они себя должны поздравлять, дожали-таки Варфоломейку.
Ну, а Пэтро так вообще с их рук кормится.

PS:
Гордые украинцы, бачите, хто вами кэруе? Чи цэ и йе справжня нэзалэжнисть???
Пока у вас не будет настоящей независимости (суверенитета), не будет и всего остального, ваша страна нужна тем бандитам только для раздрая с Россией, а вы для них — расходный материал.

j_partizan 16 декабря 2018 | 02:48

Надеюсь, что теперь-то украинцы заживут богато и счастливо.

Самое обсуждаемое

Новости

На Украине создана автокефальная поместная православной церковь Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве

5 98 6 6059
Новости

Новая православная церковь создана сегодня в Украине Учредительный собор прошел в Храме Святой Софии

5 78 6 5720
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 158 6 11598 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

На Украине создана автокефальная поместная православной церковь Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве

5 159 6 12631
Блоги

Владимир Путин: «Душа его была наполнена болью за Отечество и одновременно любовью к нему» Церемония открытия памятника к  100-летию со дня рождения писателя Александра Солженицына…

5 154 6 14897 11.12
Kистория, памятники, общество, мнения
Блоги

Лев Шлосберг член Федерального политкомитета партии «Яблоко»

«Является ли обсуждение терроризма оправданием терроризма? Нет!» Машина по команде «фас» сработала на два СМИ в Пскове и продолжает двигаться. Значит, нужно предпринимать не только юридические действия, но и политические, чтобы эта ситуация стала известна…

5 66 6 6810 11.12
Kобщество, сми, роскомнадзор, мнения
Блоги

Вандалы разбили мемориальную доску Александру Солженицыну в городе Гусь-Хрустальный Она провисела меньше суток…

5 109 6 11413 11.12
Kрегионы, солженицын, происшествия, память, фото, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8394 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

+ Анатолий Чубайс: «Общество за 25 лет не удосужилось сказать «спасибо» бизнесу за все, что он сделал в стране» Анатолий Чубайс: «Общество за 25 лет не удосужилось сказать «спасибо» бизнесу за все, что он сделал в стране» По мнению главы «Роснано», ожидать того, что народ «дозреет» и поблагодарит бизнесменов, нельзя…

5 322 6 34466 09.12
8читать ;смотреть
Kобщество, бизнес, видео, рф, предприниматели, события
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7704 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 218 6 23791 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 56 6 6214 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Новости

Предстоятелем Поместной украинской православной церкви избран митрополит Епифаний из УПЦ Киевского патриархата Главой «новой церкви» на Украине избран «митрополит» неканонической церкви Епифаний

5 94 6 10562
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Этот способ выражения мнения не подходит ни одной цивилизованной стране мира Ситуация во Франции говорит нам всем о самой простой банальной вещи. Власти не нужно давать людям невыполнимых обещаний, а людям нельзя возлагать на власть неисполнимых надежд…

5 160 6 17969 11.12
Kполитика, франция, общество, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Конституцию надо не менять, а соблюдать! Печально, что более 40% наших сограждан никогда не читали текст Конституции. Это значит, что они не могут полностью пользоваться своими правами…

5 110 6 12973 12.12
Kконституция, рф, законы, права, общество, власть, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 226 6 27927 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Украинский истребитель Су-27 разбился в Житомирской области при выполнении планового полета Летчик погиб. Об том сообщает генштаб вооруженных сил Украины

5 29 6 19248
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

Русская власть, которая все равно рано или поздно столкнется примерно с такой же ситуации, как в Париже, она обязана была бы сесть и изучать украинский последний Майдан…

5 72 6 116749 12.12
#слушать 56:36 8читать ;смотреть $скачать 13.0 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Хотите ли вы «как в Париже»? (вопрос в блоге Ильи Варламова)
5 212 6 41214 12.12
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Толя, ты сам напросился На первом месте – шкурные интересы, лоббирование, пропаганда. Где сообщения о громких (или хотя бы умеренных) достижениях российской ноноиндустрии, которую вот уже 10 лет как опекает Чубайс?..

5 138 6 260424 12.12
Kчубайс, бизнес, власть, финансы, политика, мнения
Блоги

Илья Шепелин специальный корреспондент телеканала «Дождь»

+ FAKE NEWS: Ургант смеется над британским гражданством Брилева в эфире «Первого канала» FAKE NEWS: Ургант смеется над британским гражданством Брилева в эфире «Первого канала» На сладкое, пародия Увана Урганта на интервью Дмитрия Медведева пяти федеральным телеканалам…

5 13 6 97713 12.12
8читать ;смотреть
Kсми, журналистика, политика, тв, новости, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7480356
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3810543

Сегодня в эфире