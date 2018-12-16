В Белорусской православной церкви намерены ограничиться лишь «общегражданскими» контактами с УПЦ

В Белорусской православной церкви Московского патриархата намерены ограничиться лишь «общегражданскими» контактами с Украинской православной церковью. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя Синодального информационного отдела БПЦ протоиерея Сергия Лепина. Он уточнили, что для Белорусской православной церкви автокефальная УПЦ является «раскольниками» и официальные формальные контакты с ней невозможны.