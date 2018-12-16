В Белорусской православной церкви намерены ограничиться лишь «общегражданскими» контактами с УПЦ
В Белорусской православной церкви Московского патриархата намерены ограничиться лишь «общегражданскими» контактами с Украинской православной церковью. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя Синодального информационного отдела БПЦ протоиерея Сергия Лепина. Он уточнили, что для Белорусской православной церкви автокефальная УПЦ является «раскольниками» и официальные формальные контакты с ней невозможны.
Комментарии12
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kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:19
Подгундяевцы
turrinn 16 декабря 2018 | 01:22
kryimzdick:
одумаются, скоро.)
fig_vvam_1 16 декабря 2018 | 01:26
turrinn: Белорусской православной церкви нет.
Есть филиал РПЦ в Белоруссии.
Трудно ожидать, что филиал выступит против центральной конторы.
Но если Луке будет нужно, то духовенство выступит и создаст самостоятельную церковь.
А пока ....
turrinn 16 декабря 2018 | 01:29
fig_vvam_1:
батьку прижали не по- детски.
если здоровья хватит, ответит.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:33
turrinn: когда зеленые человечки будут по Минску гулять, референдумы устраивать
turrinn 16 декабря 2018 | 01:41
kryimzdick:
надорвётся вован.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:43
turrinn: а че поделать? Тут нельзя остановиться на половине.
begly_ 16 декабря 2018 | 01:54
Белорусы боятся зашквариться.
thesonhuman 16 декабря 2018 | 01:35
kryimzdick: Я рассмеялся удачному юмору, но лайка всё же не поставил.
chernyij 16 декабря 2018 | 01:54
thesonhuman: что-же теперь делать? Это даже покруче, чем сама новость!
zibex 16 декабря 2018 | 01:48
Откуда в Беларуси церковь?? Там всегда было подразделение сталинской сатанистской псевдоцеркви РПЦ МП
kuchumka 16 декабря 2018 | 02:36
Бульбаши в наше время оказались самыми хитрыми, вроде и евреев там нет, но хитрые, а кто бы мог подумать)