На Украине создана новая поместная православная церковь, независимая от Московского патриархата.

Ее официальное название — Православная церковь Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря). Он также уточнил, что корректной будет и аббревиатура «УПЦ», но без приставки «МП», который обозначает «Московский патриархат». Официальный титул предстоятеля новой церкви будет звучать как «митрополит Киевский и всея Украины». Свою первую литургию избранный предстоятель проведет уже сегодня в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

Накануне в Киеве состоялся объединительный собор, в котором приняли участие 190 человек. Итогом собора стало избрание главы новой автокефальной церкви, им стал 39-летний митрополит Епифаний, епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ему предстоит отправиться в Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен вручить ему томос об автокефалии. В Константинопольском патриархате уточнили, что это произойдет 6 января.

Русская православная церковь не признала итоги объединительного собора. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков назвал его «канонически ничтожным».