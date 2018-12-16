На Украине создана новая поместная православная церковь
На Украине создана новая поместная православная церковь, независимая от Московского патриархата.
Ее официальное название — Православная церковь Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря). Он также уточнил, что корректной будет и аббревиатура «УПЦ», но без приставки «МП», который обозначает «Московский патриархат». Официальный титул предстоятеля новой церкви будет звучать как «митрополит Киевский и всея Украины». Свою первую литургию избранный предстоятель проведет уже сегодня в Михайловском Златоверхом соборе Киева.
Накануне в Киеве состоялся объединительный собор, в котором приняли участие 190 человек. Итогом собора стало избрание главы новой автокефальной церкви, им стал 39-летний митрополит Епифаний, епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ему предстоит отправиться в Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен вручить ему томос об автокефалии. В Константинопольском патриархате уточнили, что это произойдет 6 января.
Русская православная церковь не признала итоги объединительного собора. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков назвал его «канонически ничтожным».
Комментарии23
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kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:18
Вот пока будет "НА" Украине, Россия будет оставаться отсталой грязной бандитской страной.
kotbajune 16 декабря 2018 | 01:25
Сегодня томос получили, завтра Варфоломей, который с лёгкостью отменяет томосы 17 века, изменит свой, и пинком выпрет выбранного митрополита - вот вам и автокефалия
теперь эта какля прихожане Константинопольского патриархата, хрен вам Киевского, и во главе этой банды, по решению Константинополя, стоит митрополит, хрен вам, а не патриарха.
Кто теперь для какли этой патриарх, тот в Стамбуле, а не в Киеве
даже миро больше освящать не имеют права , только покупка в Стамбуле, а оно у них считай дорогущее, привет самойстийщикам
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:32
kotbajune: да ты хоть обосрись, против исторического процесса ты мелкая блоха суть
kotbajune 16 декабря 2018 | 01:39
kryimzdick: " да ты хоть обосрись, " - опять тебя на дерьмецо потянуло
Почём нынче в Стамбуле миро, а?
Думаю дороже всего российского и американского газа
Купи миро, хорошее при любом историчеком процессе
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:41
kotbajune: и все-таки ты обосрался, страдалец)))
kotbajune 16 декабря 2018 | 01:45
kryimzdick: ехай на... Стамбул и покупай миро
да, и подотрись, конечно
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:46
kotbajune: тебе говнюку не шутки шутить, а молиться о твоей несчастной жизни надо.
kotbajune 16 декабря 2018 | 01:48
kryimzdick: : ехай на... Стамбул и покупай миро
и молись ты, и не молись, но цена на миро не снизится
minerr 16 декабря 2018 | 01:47
kryimzdick: У Парашенки поддержка на Украине порядка 8%. Так что и все что делает только эти же 8% и поддерживают. А остальным глубочайше плевать н а этот ЕПУПЦ.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:51
minerr: вас в прижопинском дурдоме в голову чтоли имеют? или мамка твоя бухала пока беременная была?
ladyirina 16 декабря 2018 | 01:56
kryimzdick: По-русски: " в Англию", по-английски - "to Enqland", потому что "to" - это "в". Но "in" - тоже "в". У англичан тонкость: "to" - направление, а "in" - "внутри". В русском языке этой тонкости нет: по-русски - поеду "на" Украину", а по-украйнски - "в Украину". Давайте пойдём на компромисс: пусть украинцы говорят "в Украину", а русские "на Укранину". Разве подобный компромисс так ужасен, и вы будете всех, кто говорит "на Украину", объявлять врагами?
ladyirina 16 декабря 2018 | 01:59
ladyirina: Опечатка: "на Украину".
kryimzdick 16 декабря 2018 | 02:00
ladyirina: а в АнглИИ? On England или таки шт England? Языковые нормы подвижны и меняются в соответствии с требованиями времень. Говорить сейчас "На Украине" так же тупо, как прибавлять "-с" после слова, типа "Извольте-с" или использовать ять.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 02:02
kryimzdick: шт в смысле in
kotbajune 16 декабря 2018 | 02:10
kryimzdick: В учебники загляните
. Предлоги различаются: 1) оттенками значения: смотреть в небо (в одну точку) — смотреть на небо (охватывать взглядом большую поверхность) ; 2) частотой употребления ; 3) профессиональным или устарелым характером одного из словосочетаний ; 4) закреплённостью в устойчивых оборотах ; 5) сочетаемостью с определёнными словами: Был в Крыму, в Подмосковье, на Смоленщине, на Украине , на Кавказе, на Дальнем Востоке.
(Д. Э. Розенталь. Справочник по русскому языку. М. , 1998. С. 334).
Кстати, последующие издания , ПОСЛЕ смерти в 1994 году Розенталя, испохаблены редактурой некой (или неким) Голуб, как в издании 2003 года ( доп. и испр. (!!!)) предлог «на» заменён на предлог «в», видимо, по просьбе правительства Украины -
Не дрогнула рука у су…………
Вопрос закрыт.
«В 1993 году по требованию Правительства Украины нормативными следовало признать варианты в Украину (и соответственно из Украины). Тем самым, по мнению Правительства Украины, разрывалась не устраивающая его этимологическая связь конструкций на Украину и на окраину. Украина как бы получала лингвистическое подтверждение своего статуса суверенного государства, поскольку названия государств, а не регионов оформляются в русской традиции с помощью предлогов в (во) и из...» (Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. М.: Наука, 2001. С. 69).
Однако литературная норма русского языка , согласно которой следует говорить и писать на Украине , – результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий. Сочетаемость предлогов в и на с определенными словами объясняется исключительно традицией. Ср.: в школе, в институте, в аптеке, в отделе, но: на заводе, на почте, на курорте, на складе и т. д. Литературная норма не может измениться в одночасье из-за каких-либо политических процессов. http://www.gramota.ru/spravka/buro/hot10/
kryimzdick 16 декабря 2018 | 02:17
kotbajune: Херня
ladyirina 16 декабря 2018 | 02:07
ladyirina: Спасибо, хоть матом не обругали.
zibex 16 декабря 2018 | 01:26
Эхо, вы же типа "либералы" - почему "НА Украине"?
ФСБ велело?
kotbajune 16 декабря 2018 | 01:32
"январе 2009 г. киевский журналист Ю.В. Шеляженко направил в Институт русского языка РАН "Информационный запрос" "О правильности употребления предлога "в" с географическим названием государства Украина в соответствии с грамматикой русского языка".....
.....В ответе ИРЯ РАН, датированном 25.09.2009, говорится:
Уважаемый господин Шеляженко!
На Ваш запрос от 12.01.2009 (исходящий № 408) относительно правильности употребления предлогов "в" и "на" со словом "Украина" сообщаем следующее.
Предлог "на" встречается в относительно немногочисленных сочетаниях: на Орловщине, на Брянщине, на Украине. Именно форма на Украине являлась единственной нормативной до 1992.
Но в 1993 Правительство Украины потребовало признать нормативными для русского языка варианты в Украину (соответственно из Украины). Это, по мнению Правительства Украины, позволило бы разорвать неприемлемую для независимого государства, этимологическую связь конструкций "на Украине ...
....Таким образом, в современном русском языке сосуществуют традиционная литературная норма с предлогом "на" и относительно новая, вводимая из соображений политкорректности по просьбе Украины – с предлогом "в".
http://gn.org.ua/in_ua
http://blog.liga.net/user/sheliazhenko/article/3187.aspx
nationalhero 16 декабря 2018 | 01:48
В Украине, кусок дерьма
neyexo 16 декабря 2018 | 02:05
//В Константинопольском патриархате уточнили, что//
по ТВ его уже называют только стамбульским патриархатом
mihan 16 декабря 2018 | 02:20
neyexo: "Русская православная церковь не признала итоги объединительного собора. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков назвал его «канонически ничтожным»."
Еще один институт российской государственности стал изгоем ....
kraem_or 16 декабря 2018 | 02:35
Прежде, чем не признавать, пусть РПЦ предъявит свой Томос, болезная.