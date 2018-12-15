Воскресная парковка с сегодняшнего дня более чем на двух сотнях столичных улиц становится платной
Приказ мэрии Москвы об этом вступил в силу накануне.
Изменения коснулись улиц, которые, как посчитали в мэрии, наиболее серьезно загружены. Теперь стоит забыть о возможности в воскресенье оставлять свою машину на улицах близ Арбата, Москва-Сити, Патриарших прудов и в районе Тверской. Такие рекомендации Дептрансу столицы сделали в РЭУ им. Плеханова. Максимальный тариф возрос до 380 рублей там, где еще недавно в будние дни час паркинга стоил 200. В воскресенье станет платной паркинг на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке. Кроме того, время на оплату парковки на всех улицах теперь будет составлять всего 5 минут вместо прежних пятнадцати. В общей сложности, изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца. В случае затруднений с нововведениями, уточнить детали можно, взяв специальную памятку у пеших инспекторов «Московского парковочного пространства». По итогам прошлого года из всех платных парковок наибольшую годовую прибыль показали именно московские. Они принесли более 5 миллиардов рублей.
Кстати, в новогодние праздники на улицах с платной стоянкой парковать машины можно будет бесплатно. Это касается и улиц, которые затронули действие новые правила оплаты.
Комментарии8
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malanoff 16 декабря 2018 | 00:08
Думают о людях , которые им мешают жить и воровать.
gordy 16 декабря 2018 | 00:08
Москва - не для бедных?
turrinn 16 декабря 2018 | 00:32
gordy:
москва- для москвичей.
их проблемы.
mikhail_spb_ 16 декабря 2018 | 00:11
Москвичи должны быть благодарны мэру, что он помогает им наполнять бюджет города.
Ведь на эти деньги столица хорошеет день ото дня.
e_mae 16 декабря 2018 | 00:13
Даешь пешеходного Платона!!!
ankir 16 декабря 2018 | 00:35
Правильное решение, так свободные (они же лишние) денюжки не должны водится в карманах автолюбитеей они им не нужны. Вот другое дело чиновники МЭРии они "заботятся" от том, чтобы нам жилось лучшеи им деньги позарез нужны и по большей части в евро или ненавистных долларах. Предлагаю вообще ввести плату при движении на авто по улицам города, причем у каждой улицы свой тариф.
vadimp 16 декабря 2018 | 01:33
Как в городе сделать дороги платным?
Да запросто.
Где-то, как-то машина же должна остановиться? Вот там с нее "за все" и содрать!
kunst54 16 декабря 2018 | 01:35
В Германии по субботам парковка бесплатная после 13.00, а по воскресеньям вообще бесплатная. Не за что брать деньги, потому что свободных мест для парковки становится в эти дни больше, чем надо. В Москве же другой принцип - грабить и обдирать. Старая традиция - бары на Руси всегда три шкуры со своих холопов снимали.