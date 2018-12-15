Воскресная парковка с сегодняшнего дня более чем на двух сотнях столичных улиц становится платной

Приказ мэрии Москвы об этом вступил в силу накануне.

Изменения коснулись улиц, которые, как посчитали в мэрии, наиболее серьезно загружены. Теперь стоит забыть о возможности в воскресенье оставлять свою машину на улицах близ Арбата, Москва-Сити, Патриарших прудов и в районе Тверской. Такие рекомендации Дептрансу столицы сделали в РЭУ им. Плеханова. Максимальный тариф возрос до 380 рублей там, где еще недавно в будние дни час паркинга стоил 200. В воскресенье станет платной паркинг на Петровке, Неглинной, в Романовом переулке. Кроме того, время на оплату парковки на всех улицах теперь будет составлять всего 5 минут вместо прежних пятнадцати. В общей сложности, изменения тарифов произошли на 5% парковочных мест города – это улицы внутри Садового кольца и несколько точек у Третьего транспортного кольца. В случае затруднений с нововведениями, уточнить детали можно, взяв специальную памятку у пеших инспекторов «Московского парковочного пространства». По итогам прошлого года из всех платных парковок наибольшую годовую прибыль показали именно московские. Они принесли более 5 миллиардов рублей.

Кстати, в новогодние праздники на улицах с платной стоянкой парковать машины можно будет бесплатно. Это касается и улиц, которые затронули действие новые правила оплаты.