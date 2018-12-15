В Приморье сегодня пройдут выборы главы края

За пост губернатора поборются 4 кандидата.

В бюллетенях будут представлены депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, врио главы Приморского края Олег Кожемяко, кандидат от «Партии Роста» Алексей Тимченко и представительница партии «За женщин России» Роза Чемерис. Еще один кандидат – пенсионер Игорь Степаненко от партии «Патриоты России» – в понедельник снял свою кандидатуру. Это уже вторые губернаторские выборы, которые пройдут в Приморье за последние три месяца. В сентябре голосование проходило в два тура, и во втором кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший в результате 48%, едва не опередил конкурента-единоросса Андрея Тарасенко. Однако в последний момент именно Тарасенко оказался победителем. Впрочем, результаты выборов тогда были отменены из массовых нарушений, зафиксированных Центризбиркомом. На эти же выборы Ищенко, шедший самовыдвиженцем, уже не был допущен. В приморском избиркоме сообщили о большом проценте брака собранных им подписей муниципальных депутатов и избирателей.

Из кандидатов, боровшихся за пост главы Приморья в сентябре, только Андрей Андрейченко зарегистрировался во второй раз. Три месяца назад в первом туре он занял 4-е место.