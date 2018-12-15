В Приморье сегодня пройдут выборы главы края
За пост губернатора поборются 4 кандидата.
В бюллетенях будут представлены депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, врио главы Приморского края Олег Кожемяко, кандидат от «Партии Роста» Алексей Тимченко и представительница партии «За женщин России» Роза Чемерис. Еще один кандидат – пенсионер Игорь Степаненко от партии «Патриоты России» – в понедельник снял свою кандидатуру. Это уже вторые губернаторские выборы, которые пройдут в Приморье за последние три месяца. В сентябре голосование проходило в два тура, и во втором кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший в результате 48%, едва не опередил конкурента-единоросса Андрея Тарасенко. Однако в последний момент именно Тарасенко оказался победителем. Впрочем, результаты выборов тогда были отменены из массовых нарушений, зафиксированных Центризбиркомом. На эти же выборы Ищенко, шедший самовыдвиженцем, уже не был допущен. В приморском избиркоме сообщили о большом проценте брака собранных им подписей муниципальных депутатов и избирателей.
Из кандидатов, боровшихся за пост главы Приморья в сентябре, только Андрей Андрейченко зарегистрировался во второй раз. Три месяца назад в первом туре он занял 4-е место.
Комментарии28
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danko1 16 декабря 2018 | 00:15
Вместо того, чтобы признать поражение кандидата от ЕР на выборах организовали новый мерзкий спектакль с кремлевским кандидатом и техническими, подставными.
О каком народном волеизлиянии тут можно говорить?
dmast79 16 декабря 2018 | 00:26
danko1: А где же ваши, не подставные кандидаты? Боитесь, в очередной раз проиграть с треском, набрав раз в десять меньше голосов, чем ЛДПРовец или коммунист?
lager23 16 декабря 2018 | 00:20
Кремляди берут Приморье на измор.... демократия по путенски называется!
dmast79 16 декабря 2018 | 00:32
lager23: В чём же измор заключается то? И где кандидаты от яблоков и прочих парнасов?
kremlefurer 16 декабря 2018 | 00:42
dmast79: Кожемяко, не пались.
dmast79 16 декабря 2018 | 00:49
kremlefurer: Что, либералы так далеко от Москвы не обитают? Нежные создания, и Дальний Восток пугает их тонкие душевные организации?
lager23 16 декабря 2018 | 00:46
dmast79: вы кремлебот, и сами должны знать о монополии на власть, незаменимости Володи и имитации выбора, согласитесь, что манипуляция понятиями, их подмена — есть ваша работа, не правда ли?
dmast79 16 декабря 2018 | 00:55
lager23: Я не кремлебот, я просто не либерал. Можно сказать, не будь либералов - я был бы стойкий антипутинец! Но так как либералы есть, Путин для меня просто меньшее зло.
Но на мой вопрос о кандидате от либероты вы продпочли не отвечать, выдав дежурные фразы про кремлеботов, Володю и имитацию выбора. Вот не имитируйте, предложите реальный выбор. Боитесь, ещё раз быть посланными народом куда подальше, за такую "альтернативу"? Или просто понимаете, что то, что реально хочет наш народ от власти - вы дать ему не в состоянии? Тогда по крайней мере честно!
danko1 16 декабря 2018 | 01:05
dmast79: Вы просто зомбированный, живущий во лжи.
Реальных кандидатов до выборов не допускают с помощью фильтров и отсева подписей.
В Приморье даже победившего кандидата не допустили до новых выборов.
Нет у нас реальных выборов и это реальный факт.
bazilgu 16 декабря 2018 | 01:15
dmast79: Вот еще один кроет либералов. Я понимаю, конечно, что телевизор велел во всем винить либералов. А не пробовали напрячь собственные мозги и сказать, чем КОНКРЕТНО Вас либерализм не устраивает? Только, прежде чем отвечать на этот вопрос, поинтересуйтесь доя начала хотя ба в Википедии статьей "Либерализм" и хотя бы самому себе ответьте на пару простых вопросов- что плохого в либерализме и являются ли на самом деле либералами те, кого Вы с подачи телевизора либералами именуете?
dmast79 16 декабря 2018 | 01:34
bazilgu: Телевизор тут не причём. Просто я считаю, что либерализм это тип оболванивания, в интересах финансового транснационального капитала! Заметьте, я не критикую капитализм, не критикую демократию - я критикую именно либерализм. За ряд лживых постулатов, лежащих в его основе.
Например, за постулат о равенстве людей - неверно, люди не равны от рождения по своим умстенным, духовным, физическим качествам. И становятся ещё более не равными в процессе жизни. И признавать права антисоциальной личности, или мерзкого предателя, или извращенца наравне с правами достойной и высокоморальной личности равными - я не могу.
Постулат о первичности личности над обществом и государством - см. выше. Ну как может недоразвитая или порочная личность, заявлять что общество и государство должны прислуживать ей?
И самое главное - о прирождённых и незыблемых правах. Нет, базовые права (на жизнь, например) - действительно, появляются от рождения. Но другие, например право избирать или быть избранным - не абсолютны, а должны базироваться на неукоснительном соблюдении обязанностей, которые в этом случае первичны! Именно в такой последовательности - сначала определённые обязанности перед обществом и государством, и только потом - заработанные этим соблюдением права!
И наоборот, не соблюдение общественных обязанностей, должно приводить и к лишению прав! Вредишь окружающим - опускаешься в возможностях, становишься бесправным парией. И, если не прекращаешь - лишаешься гражданства (пинком под зад из страны!), лишаешься свободы (Гулаг, он самый), или даже жизни - смертная казнь. Вот мои приоритеты.
sim202_ 16 декабря 2018 | 01:56
dmast79:
Каким образом связаны либерализм и транснациональный капитал?
Любезный, вы даже не понимаете
сути либерализма, а беретесь рассуждать.
Бесплатный совет:
не старайтесь выглядеть глупей,
чем (вполне допускаю) на самом деле...
dmast79 16 декабря 2018 | 02:08
sim202_: Не пудрите мозги! Либерализм и транснациональный капитал связаны так же, как католицизм и папа Римский! Либерализм и есть доктрина подчинения всего и вся крупному транснациональному финансовому капиталу, в отличие например от национализма, который как идеологию эксплуатирует капитал национальный, империалистический! Догмы либерализма призваны устранять любые препятствия для власти финансовой мафии, такие как национальный капитал и национальное государство, "устаревшая" мораль или религия, которые проповедуют ценности, отличные от тех которые насаждает финансовы
dmast79 16 декабря 2018 | 02:13
sim202_: Догмы либерализма призваны устранять любые препятствия для власти финансовой мафии, такие как национальный капитал и национальное государство, "устаревшая" мораль или религия, которые проповедуют ценности, отличные от тех которые насаждает финансовая мафия - эгоизма, потребительства, космополитизма как способности к предательству своего народа и государства, точнее - морального оправдания этому. Короче, идеал либерала - это Иуда, предавший Христа за 30 сребренников. А сам Иисус, утверждавший главенство духовного и бренность земного - главный враг. Из чего я делаю главный вывод: либерализм - это сатанизм, и его цель - привести в мир сатанистские, антихристовы соблазны.
sim202_ 16 декабря 2018 | 01:59
dmast79:
///Вот мои приоритеты. ///
Ага. Чекизм и всеобщее рабство.
Сталин уже убил 40 миллионов,
если не больше. Мало?
sim202_ 16 декабря 2018 | 01:53
dmast79:
///Либералы — представители идейного и общественно-политического течения, объединяющего сторонников представительного правления и свободы личности, а в экономике — свободы предпринимательства.
основные положения либерализма: гражданское общество, права и свободы личности, правовое государство, демократические политические институты, свобода частного предпринимательства и торговли.///
И что тебя здесь не устраивает?
///Я не кремлебот, я просто не либерал. ///
А кто? Очередной член "весьнарода"?
dmast79 16 декабря 2018 | 02:03
sim202_: Что не устраивает? Бесконечные "права" и "свободы" при полном молчании об ограничениях и обязанностях! Гражданское общество - это что такое? Что, бывает ещё и военное общество, или общество лиц без гражданства? И почему я должен подчиняться желанием этого мутного "общества", не считая и не чувствуя себя его частью?
Права и свободы - опять, а где обязанности и запреты? Правовое государство - это что? Государство это и есть право плюс аппарат принуждения. Государств без права не бывает - даже абсолютная монархия зиждется на соответствующей правовой основе! И опять - "свобода" предпринимательства и торговли... свобода чего и от чего? Или понимать как примат золотого тельца перед всеми другими видами деятельности и ценностями общества? Диктат торгашей?
sim202_ 16 декабря 2018 | 02:19
dmast79:
В нормальном "мутном" обществе у всех есть и права,
и обязанности.
Почему в этих самых "мутных" обществах
уровень жизни граждан в разы выше ,
чем в нашем, мафиозно-тоталитарном?
Почему средняя зарплата 300-400 долл, а пенсия -150?
Либералы виноваты? Навальный?
Откуда в стране за несколько лет взялось больше сотни долларовых миллиардеров? Что они такое
глобальное создали/построили?
Отвечу.
Диктатуру воров и полицайщину.
Всё.
dmast79 16 декабря 2018 | 02:33
sim202_: Хорошо живут там, где хорошо работают. В той же Германии, хорошо жили и во времена короля Фридриха, и во времена Гитлера (до начала поражений в войне), и в "тоталитарной" ГДР жизнь была лучше, чем ныне где-нибудь в "свободных" Албании или Румынии, не говоря уже об украине...
те же Ю.Корея или Китай, построили преуспевающую экономику при абсолютно не либеральных режимах - мафиозном в Корее и административно-командном - в Китае.
Самая развитая страна Африки - ЮАР, и вовсе добилась процветания именно при апертеиде, и наоборот - скатилась в УГ при его отмене. Так что нету никакой прямой связи либерализма и достатка в обществе. Иначе придётся считать либералом Сталина, который в послевоенном СССР обеспечил рост экономики в 10% в год, а Горбачёва и Ельцина, при которых экономика рухнула, а росла только нищета и смертность - надо приравнять к самым гнусным тиранам!
sim202_ 16 декабря 2018 | 02:22
dmast79:
/// А сам Иисус, утверждавший главенство духовного и бренность земного - главный враг. Из чего я делаю главный вывод: либерализм - это сатанизм, и его цель - привести в мир сатанистские, антихристовы соблазны.///
Любезный, вам не на Эхо.
Вам к психиатру.
dmast79 16 декабря 2018 | 02:40
sim202_: Хотелось бы ошибаться, но всё сходится - и ненависть истинных либералов к христианству, особенно - к православию - лишь подтверждает истинность моих слов. Антихрист, придя в мир - будет проповедовать именно либерализм, и именно либералы будут его самые верные слуги!
sim202_ 16 декабря 2018 | 02:50
dmast79:
...ненависть истинных либералов к христианству - только в головах религиозных фанатиков и прочих шизофреников. Основа либерализма - уважение чужих
прав и свобод. В том числе и свободы вероисповедания.
Кредо истинного либерала - "Моя свобода кончается там, где начинается ваша".
Меньше смотрите телевизор, больше читайте умных людей. Возможно, вам это поможет избавиться от убожества мыслей, вбитых вам в олову.
dmast79 16 декабря 2018 | 03:09
sim202_: Да ладно, какой там телевизор - круче чем на Эхе, никто и близко так не дискредитирует либералов. Никаких моих свобод тутошние постояльцы признавать не собираются, а уж их оскорбления в адрес РПЦ - почти обязательный атрибут Эха!
sim202_ 16 декабря 2018 | 02:53
dmast79:
А вы, любезный , не православный и не христианин,
судя по ненависти, которая брызжет в каждой вашей строчке. Бог есть Любовь, а не ненависть.
kp6ic 16 декабря 2018 | 00:26
будет эпично, если они выберут путинского кожемяко, лол.
ts 16 декабря 2018 | 01:16
Интересно, как поведут себя избиратели на сей раз. Хотя, неважно, как они проголосуют. Важно, как учителки на избирательных участках посчитают...
chernyij 16 декабря 2018 | 01:51
китайцы продолжают сидеть на берегу и смотреть на реку, но уже всеми чувствуется, что скоро проплывет уже...
wasielna 16 декабря 2018 | 02:01
Бедные приморцы. Нет им спасенья.