На Украине создана новая церковь
Официально она называется «Православная церковь в Украине». Об этом объявил президент Петр Порошенко. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний – бывший заместитель патриарха Филарета. Такое решение принято на объединительном соборе, который прошел сегодня в Киеве.
Прошедший в Киеве объединительный собор не имеет никакой силы. Такое мнение высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Прошедший в Киеве объединительный собор усугубит и без того сложные отношения между Россией и Украиной. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.
Россия постарается как можно болезненнее отомстить Украине за ее самовластие, — считает Дмитрий Орешкин.
В ближайшие дни будет определена дата вручения томоса— грамоты об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви. Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Константинопольского патриарха.
Комментарии39
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serge_moro 16 декабря 2018 | 00:05
РПЦ-Распил Путинских Цапков.
РПЦ-ФСБ_ОЗЕРО_ГРУ и клуб миллиардеров и миллионеров.В РПЦ давно нет ни Бога,ни его духа. Главный поп мультимиллиардер и является самым богатым попом в мире. Учитель и идеолог РПЦ -Путин является самым богатым вором и мафиози в мире за последние 5000 лет. А возможно и за весь период человечества. Сегодняшняя Россия-гибридное сборище подонков и врагов страны и православия. Путинская Россия -это та страна,которая показывает всем,что такое ужас ,в котором может жить 145 миллионная страна под бессменным ее лидером,который любит власть и роскошь больше,чем свой народ и думаю больше,чем своих родных. Путин создан,чтобы грабить,убивать и мутить воду везде. В этом его главное предназначение.
pattrick1 16 декабря 2018 | 00:08
Официально она называется «Православная церковь в Украине». Об этом объявил президент Петр Порошенко...
Самая короткая и прекрасная сказка.
Жил-был один принц Владимир, который однажды спросил прекрасную принцессу Украину:
- Ты выйдешь за меня замуж?
И она ответила:
- Нет.
И принц жил долго и счастливо, ездил на охоту и рыбалку, каждый день встречался с друзьями, пил много пива, и нажирался в хлам, и смотрел каждый вечер футбол, и раскидывал носки по дворцу, и не опускал крышку унитаза, и трахал служанок, соседок и подружек, и пел в душе, и пердел, когда ему вздумается, и громко рыгал, и чесал себе яйца.
Конец.
sandro_007_ 16 декабря 2018 | 00:14
Как страшно жить в безбожном мире,
Где в рясе поп - чекист в мундире,
С амвона вам толкает речь
Как нужно родину беречь.
Ах, если б видел все Христос!
Уж он б задал чертям вопрос:
"Как смели заповедь нарушить
И церковь божию порушить?!"
Но, что-то боженька молчит,
Устал, обиделся, иль спит.
Зато не дремлет Сатана
И гибнет братская страна.
pattrick1 16 декабря 2018 | 00:16
Официально она называется «Православная церковь в Украине». Об этом объявил президент Петр Порошенко. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний – бывший заместитель патриарха Филарета...
Если бы у этих раскольников были мозги, то бы они не копались в потухших углях, провозглашая о создании какой-то совершенно бесполезной "Православной церкви в Украине", а вошли бы всем скопом в Американскую протестантскую церковь, которая и так, вторая по численности на Украине.
mulltipulti 16 декабря 2018 | 00:18
pattrick1: -РПЦ — это написанное с тремя ошибками слово ФСБ.
pattrick1 16 декабря 2018 | 00:21
mulltipulti:
Вот если в "Православной церкви в Украине" начнут проводить обряды венчания однополым парам, тогда в расколе был какой-то смысл.
fig_vvam_1 16 декабря 2018 | 00:31
pattrick1: нет, педрик, вторая по численности в Украине пока РПЦ. Но скоро ее не будет там.
А Американской протестантской церкви вообще не существует. Нет церкви с таким названием.
Твой говенный мозг даже не может вранье толком придумать.
Ты не только у начальника соси, ты методички еще всасывай.
serge_moro 16 декабря 2018 | 00:17
sandro_007_: Киев на правах матери городов русских вправе дать по жопе и высечь уродливых своих потомков,которые превратились в жадных варворов,готовых грабить и убивать свою Праматерь
sandro_007_ 16 декабря 2018 | 00:19
serge_moro:
Ты помнишь, Киевская Русь,
Славянских княжеств род единый?
Хазар и печенегов гнусь
И половцев степных лавины?
kryimzdick 16 декабря 2018 | 00:30
sandro_007_: Князь Путин, князь Сечин, князь Ротенберг чтоли?
sandro_007_ 16 декабря 2018 | 00:34
kryimzdick:
Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах...
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:15
sandro_007_: Они были друг другу сыновьями, отцами, внуками и дедушками и прадедушками, а не братьями. И все они норвежцы.
fig_vvam_1 16 декабря 2018 | 00:39
sandro_007_: Педя ты наша, ничего не может помнить Киевская Русь, потому что она вообще не существовала и была выдумана историками через полтыщи лет минимум.
А все князья восточно-славянских княжеств как минимум наполовину были хазарами, печенегами и прочими угро-финнами.
fig_vvam_1 16 декабря 2018 | 00:25
sandro_007_: Где в рясе поп - чекист в мундире,
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Это ты про агента Михайлова?Впрочем и все остальные иерархи РПЦ до одного, сотрудничали с КГБ.
Не работая в КГБ нельзя было стать епископом. Даже хороший приход получить было нельзя.
Изучение документов КГБ во всех бывших союзных республиках дало этому прямые доказательства.
mikhail_spb_ 16 декабря 2018 | 00:06
Лубянские попы всю ночь не будут спать от обиды?
Как бы они не согрешили с горя.
e_mae 16 декабря 2018 | 00:16
mikhail_spb_: А чем грех с горя отличается от греха с радости? У этих попов кроме греховных деяний других нет.
unprejudiced 16 декабря 2018 | 00:12
Белорусская православная церковь (БПЦ) считает «новую церковь» на Украине раскольнической.
Об этом сообщил РИА Новости председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.
«Эта церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической. О каких контактах с ней может идти речь?» — спросил Лепин.
Митрополит Видинский Даниил сообщил, что не считает «объединительный собор» каноническим собранием.
Архиерей Болгарской Православной Церкви митрополит Видинский Даниил заявил, что «объединительный собор», созванный в нарушение канонического порядка и вовлекающий людей за пределы Церкви, не излечит раскол среди верующих в Украине, но углубит его. Об этом он заявил в интервью, размещенном на официальном ресурсе Болгарской Православной Церкви.
Иначе говоря, никто в мире это потешное шоу за серьезное не принял и новую церковь православие не признает
zibex 16 декабря 2018 | 00:31
unprejudiced: В Балоруси нет своей самостоятельной церкви - это филиал сталинской псевдоцеркви РПЦ МП
unprejudiced 16 декабря 2018 | 00:15
Раскол в Украине, увы продолжается, но уже без киевского патриархата и других неканонических структур, как УАПЦ.
УПЦ Онуфрия остается самой большой и признанной конфессией в Украине. Церковь, которая была создана 15 декабря переберет епархии и имущество бывшего киевского патриархата и УАПЦ и при помощи власти получит до 10–15% приходов УПЦ путем давления и силы.
Выиграл Варфоломей, проиграл Порошенко, но использовал митинг и собор в своих целях для пиара. Проиграл Филарет и все те, кто мечтал про независимую церковь.
Такое мнение высказал политический аналитик Валентин Гайдай на своей странице в Facebook
zibex 16 декабря 2018 | 00:34
unprejudiced:
Вселенский Патриархат поздравил Украину с основанием новой Православной Автокефальной Церкви и объявил дату передачи Томоса.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном Вселенским Патриархатом.
«С Божьей славой, радостью и удовольствием, Вселенский Патриархат объявляет об успешном завершении работы объединяющего Синода (Собора) - основанием новой Православной Автокефальной Церкви в Украине, который состоялся сегодня в Киеве, 15 декабря 2018 года. Митрополит Епифаний Переяславский и Белоцерковский был избран её Предстоятелем», - указано в заявлении.
Передача Томоса состоится 6 января в Стамбуле после совместной литургии.
«В этом контексте объявлено, что Вселенский Патриарх Варфоломей пригласил Его Блаженство Епифания на совместное отправления божественной литургии на Фанаре на великий праздник Богоявления (6 января – ред.) а вручение ему Томоса о создании новой сестринской Автокефальной Церкви», - указано в документе.
В документе также сообщено о том, что новоизбранный Предстоятель обратился к Вселенскому Патриарху, выразил свое уважение и попросил благословения Матери Церкви на его служение.
unprejudiced 16 декабря 2018 | 00:38
zibex: Это ни о чем не говорит, бумажка пустая и реальной власти не дает. Церковный мир это сатанинское отродье, коим и Константинополь стал, не признает. Кстати за это Варфоломей скоро сядет в Турции, местная православная церковь уже подала заявление в прокуратуру с требованием привлечь его к уголовной ответственности за свои злодеяния.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 00:15
Таки две большие разницы: НА Украине и В Украине)))
kryimzdick 16 декабря 2018 | 00:17
А Легойда какого борделя протопоп?
andreyoo 16 декабря 2018 | 00:55
kryimzdick: Как сказал г-н Навальный: "Если когда-нибудь случится нечто действительно грандиозное, например, летающая тарелка сядет в центре Киева, то все будут писать: "Вау! На Украину прилетели инопланетяне! Ура! Первый контакт!" А в комментариях будут сидеть украинцы и писать: в Украину".
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:06
andreyoo: Навальный недалекий человек, особенно в международных вопросах полный ноль. К этому его не готовили.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:08
kryimzdick: Пы.Сы. Все будут писать In Ukraine, и только немножко мудачков будут писать "на" Украине
a_111111 16 декабря 2018 | 00:19
Теперь будем термосами мерятся....
felik23 16 декабря 2018 | 00:20
Поздравляем православных Украины и всю Украину с ещё одним шагом из совка в цивилизованный мир. При всём неуважении к президенту Порошенко, он сделал три важные вещи: восстановил армию, добился для украинцев права безвизовых путешествий в Европе и помог вернуть независимость православной Церкви...
Порошенко: "Товарищ москаль, на Украину шуток не скаль" (Маяковский), "Прощай, немытая Россия" (Лермонтов), До свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес...
edward_1960 16 декабря 2018 | 00:22
Путин в очередной раз обосра-ся! Увы!
pattrick1 16 декабря 2018 | 00:26
edward_1960:
А причём тут В.Путин, эти "объединившиеся" украинские залупоцеркви, существовали там с 90-х годов, когда ВВП под стол пешком ещё ходил.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 00:30
pattrick1: Но УПЦ МП признана неканоничной в Украине
edward_1960 16 декабря 2018 | 03:12
pattrick1: Ну действительно! При чем здесь Путин аннексировавший Крым? И как эти украинские "залупоцеркви" на это должны реагировать? Ну наверное как и русские путинские "залупы" церкви - разве нет? Впрочем, что тебя залупу спрашивать. Жалкого гопника и ватника? Ведь ясно, что ты отвлечешь.
zibex 16 декабря 2018 | 00:29
"Прошедший в Киеве объединительный собор не имеет никакой силы" - этот наркоман Легойда снова грибами балуется??
andreyoo 16 декабря 2018 | 00:33
ЧСХ, против Томоса топят главным образом иерархи РПЦ и УПЦ МП. Что как раз понятно.
За Томос топят главным образом российские либералы, суть должные быть атеистами. И украинские чиновники, суть должные быть отделенными от Церкви. Что как раз прикольно.
andreyoo 16 декабря 2018 | 00:41
Только два иерарха УПЦ МП приняли участие. И это при откровенном давлении, что Порошенкр, что СБУ.
Господа демократы, это не перемога, это фиаско.
Т.е. по сути объединились те кто и до того был сам по себе.
Ну Ок. Даст им Варфоломей Томос. А кто его признает из других Православных Церквей, кроме СБУ?
ankir 16 декабря 2018 | 00:45
порохоботы радуются це перемога "свято" петро-хряка))
mikr 16 декабря 2018 | 00:48
//...Официально она называется «Православная церковь в Украине»...//
Сокращенно - пцВу, причем, такое труднопроизносимое название специально придумано для того чтобы продемонстрировать "клятым москалям" как надо "правильно" писать исторически сложившееся "НА Украине". К слову сказать, вся эта катавасия с поместной автокефалией также была придумана с целью поднасрать москалям. Согласитесь господа, что это весьма оригинальное решение - поднасрать врагу с помощью церкви. По крайней мере давно уже в истории человечества не бывало подобного святотатства.
kryimzdick 16 декабря 2018 | 01:11
mikr: НА Украине исторически сложилось только в русском языке, в языках просвещенных стран все нормально.
latinin 16 декабря 2018 | 01:25
А на России, тем временем, рыдал некто Гундяев.
В Украине, тем временем, Киевская Русь утверждает свое первородство.
Московии историческое место!