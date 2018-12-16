На Украине создана новая церковь

Официально она называется «Православная церковь в Украине». Об этом объявил президент Петр Порошенко. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний – бывший заместитель патриарха Филарета. Такое решение принято на объединительном соборе, который прошел сегодня в Киеве.

Прошедший в Киеве объединительный собор не имеет никакой силы. Такое мнение высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Прошедший в Киеве объединительный собор усугубит и без того сложные отношения между Россией и Украиной. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

Россия постарается как можно болезненнее отомстить Украине за ее самовластие, — считает Дмитрий Орешкин.

В ближайшие дни будет определена дата вручения томоса— грамоты об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви. Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Константинопольского патриарха.