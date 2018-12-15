Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков
Об этом он сказал на заседании Совета по культуре и искуству.
«Вы сказали, что рэп и прочая современная [культура] на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого больше всего беспокоят наркотики, потому что это путь к деградации нации. Им нравится там где-то «за бугром» этим заниматься… Ну, бог в помощь. Пускай, что хотят, то и делают. Мы здесь должны думать над тем, как выстраивать работу, чтобы такого не было», — сказал Путин. В то же время он добавил, что способ «хватать и не пущать» — самый неэффективный, так как эффект от него «будет обратный и ожидаемый». Так Путин прокомментировал ситуацию с запретами концертов рэперов в регионах.
«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — сказал президент.
За последние несколько недель в России отменили концерты рэперов Хаски, Элджея и других, а также групп IC3PEAK и «Френдзона».
Комментарии44
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kunst54 16 декабря 2018 | 01:22
Больше его ничего в стране не беспокоит? Какое ему дело до рэпа? Как Хрущеву, наверное, дело было до абстстрактного искусства, так и ему теперь.
sborisych 16 декабря 2018 | 01:23
Ржунемогу....
uni_korn 16 декабря 2018 | 01:42
sborisych: Пусяк крепчает.
neon999 16 декабря 2018 | 01:53
Этот ваш Путин много наворовал и российской крови пролил, а вы пиарите любую хрень, что он сказал. Когда придет время люстраций, не надо пищать, что "всегда были против бандитской власти".
ptnhlo 16 декабря 2018 | 02:32
– Хм, какая отвратительная рожа.! (из «Джентльмены удачи»)
Отчего-то всплыла цитата.
foma55 16 декабря 2018 | 02:52
Врёт как всегда! Его в бешенство приводит ,что рэписты в своих текстах смеют его "вертикаль власти" высмеивать и даже презирать совсем открыто, так даже в ООН , ОБСЕ над ним не смеются. А наркотики он привел для отвода глаз , всё таки шпион и провокатор по призванию!
savl_1 16 декабря 2018 | 03:23
«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — сказал президент.
-------------
А вот в Китае такой проблемы нет и им не нужно "возглавлять и направлять". Достаточно ужесточить борьбу с наркоманией. Искусство отражает сознание, а сознание определяется бытиём (материалистическая концепция). У Путина идеалистическая бесплодная концепция - борьба сознания против сознания. Простое опровержение позиции Путина: сколько не говори "халва" - во рту сладко не станет.