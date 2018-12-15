Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков

Об этом он сказал на заседании Совета по культуре и искуству.

«Вы сказали, что рэп и прочая современная [культура] на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого больше всего беспокоят наркотики, потому что это путь к деградации нации. Им нравится там где-то «за бугром» этим заниматься… Ну, бог в помощь. Пускай, что хотят, то и делают. Мы здесь должны думать над тем, как выстраивать работу, чтобы такого не было», — сказал Путин. В то же время он добавил, что способ «хватать и не пущать» — самый неэффективный, так как эффект от него «будет обратный и ожидаемый». Так Путин прокомментировал ситуацию с запретами концертов рэперов в регионах.

«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — сказал президент.

За последние несколько недель в России отменили концерты рэперов Хаски, Элджея и других, а также групп IC3PEAK и «Френдзона».