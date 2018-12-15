На Украине создана новая церковь

Официально она называется «Православная церковь в Украине». Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний – бывший заместитель патриарха Филарета. Такое решение принято на объединительном соборе, который прошел сегодня в Киеве. В ближайшие дни будет определена дата вручения томоса— грамоты об автокефалии избранному предстоятелю новой церкви. Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Константинопольского патриарха. .

В Русской православной церкви считают «канонически ничтожным» прошедший в Киеве объединительный собор, на котором был избран глава автокефальная поместной православной церкви Украины. «Неканоническое собрание лиц… под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического «архиерея» таким же неканоническим «предстоятелем». Для нас это событие ровно ничего не означает», — заявил «Интерфаксу» замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.