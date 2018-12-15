На Украине создана новая церковь
В Русской православной церкви считают «канонически ничтожным» прошедший в Киеве объединительный собор, на котором был избран глава автокефальная поместной православной церкви Украины. «Неканоническое собрание лиц… под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического «архиерея» таким же неканоническим «предстоятелем». Для нас это событие ровно ничего не означает», — заявил «Интерфаксу» замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николай Балашов.
Комментарии107
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ihor_syvoryj 15 декабря 2018 | 23:54
Тяжко придётся сегодня пригожинским тварям, всю ночь выть будут!
terens 15 декабря 2018 | 23:55
Действительно это выглядит странно когда президент светской страны лезет в дела религиозные. Что не сделаешь для повышения рейтинга.
solonko 16 декабря 2018 | 00:20
terens: Ничего странного. Условием создания автокефальной поместной церкви в том или ином государстве является не только готовность местной церкви/церквей/верующих, но и согласие и поддержка (!) государства.
Никогда такие церкви не создаются в пику государства, так что это самое пресловутое "вмешательство" в данном случае - необходимая и вполне себе каноническая вещь.
И да, критическое мышление - полезная вещь, но это не про вас.
fig_vvam_1 16 декабря 2018 | 00:48
terens: Ты имеешь в виду постоянные всречи Путина с Гундяевым и его поездки по монастырям?
unprejudiced 15 декабря 2018 | 23:58
Православие да и сами украинские верующие не признали это потешно шоу под название какой-то там собор, и почти все верующие уже сейчас переходят в УПЦ МП. А петя потох кстати выступал не перед верующими, а специально согнанными бюджетниками которые к церковным делам вообще отношения не имеют.
solonko 16 декабря 2018 | 00:26
unprejudiced: Смешно, когда персонаж из Нижнего тагила расписывается за православие (вдимо, всё) и за нас, украинских верующих. Мы здесь уж как-нибудь без сопливых разберёмся, кого поддерживать, а кого нет.
unprejudiced 16 декабря 2018 | 00:31
solonko: история показывает что вы укры в силу убогости сами ничего не в состояние делать, дали государство, вы его благополучно развалили, теперь вот за церковь принялись, поэтому и бегаете всегда хозяев ищите. Так что кому и где вы будете молиться решать будут Путин и мы, россияне
solonko 16 декабря 2018 | 00:42
unprejudiced: :) Всё-таки нацисты, подобные вам, в чём-то очень фундаментальном являются полными идиотами. Решать они будут. Ну, ну, засранцы.
tiridas 16 декабря 2018 | 00:43
solonko: Ничего вы, нерабы, уже самостоятельно сделать не можете после того, как были посажены на кукан безоговорочным принятием майданно-бандеровского лозунга "Кто не скачет, тот ..."
fig_vvam_1 16 декабря 2018 | 00:50
tiridas: Нет, голубок, это тебя на поводке водят и раком регулярно ставят. А украинцы самостоятельно принимают решения и выбирают руководство.
А ты соси, не отвлекайся от своего основного занятия.
andreyoo 16 декабря 2018 | 00:07
Всего 2 (два) иерарха УПЦ МП приняли участие в Соборе.
СБУ поставить неуд. Ответственных уволить.
Сам я атеист, крещенный в католичество, на Западной Украине, кстати. Но МП уважуха. Не ожидал. Думал хоть десяток, но перекинется.
sm59 16 декабря 2018 | 00:28
УБОГИЕ (в смысле верующие) поменяли статус. А крику-то...