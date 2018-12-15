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22:11, 15 декабря 2018

Сборная России выиграла второй матч на кубке первого канала – традиционном международном хоккейном турнире

Российские хоккеисты не оставили своим чешским коллегам ни единого шанса. За первые два периода в воротах голкипера Доминика Фурха побывали пять шайб. Тренер чешской команды Милош Ржига выпустил вместо него Шимона Грубеца, которому тоже досталось от наших. В его воротах побывало две шайбы. Чешские команды всегда отличались упорством и неприступностью, но этот вечер стал исключением. В какой то момент наши хоккеисты стали играть в свое удовльствие, рызыгывая потрясающие комбинации. Особенно игра удалась нападающим Локтионову и Кузьменко, которые забросили по две шайбы. Не ушел с площадки без гола и олимпийский чемпион Кирилл Капризов. Окончательный счет встречи – 7:2 в пользу сборной России.
Завтра сборная России сыграет заключительный матч Кубка первого канала. В Петербурге наши хоккеисты сыграют в формате зимней классики с командой Финляндии.

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