Мосгорсуд присудил компенсацию родственникам за отказ пустить их в реанимацию к умирающей пациентке
Этим летом Измайловский суд столицы вынес противоположное постановление, в пользу больницы.
Родные Надежды Подоплеловой, которых не пустили к ней в реанимацию перед смертью полтора года назад дошли до Мосгорсуда, сообщает «Медуза», и добились выплаты. Интересы семьи в с уде представляла одна из дочерей пациентки, — Ольга Подоплелова. Теперь городская клиническая больница имени Плетнева должна выплатить в качестве компенсации ей и ее сестер Юлии Дембич, а также мужу по 30 тысяч. Минздрав должен проследить, чтобы в реанимациях людям были обеспечены необходимые условия посещения. По сути Мосгорсуд подтвердил право доступа в реанимационные отделения. В больнице утверждали, что присутствие родственников Подоплеловой в отделении могло нарушить права других пациентов. Медики утверждали, что закон не обязывает их пускать родственников к пациентам в реанимацию, хотя Минздрав рекомендовал это делать. 11 мая 2017-го дочери и муж пациентки Подоплеловой провели в больнице несколько часов, но завотделением дважды отказался пустить их к матери. Позже им сказали, что вероятно в течение дня та скончается, но в доступе в реанимацию вновь отказали.
В 2015 году петиция с требованием изменить эту практику набрала более 360 тысяч подписей. Госдума в июле этого года приступила к рассмотрению законопроекта, отменяющего препятствия для родственников в посещении реанимации.
Комментарии9
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olegleon 15 декабря 2018 | 22:10
всем понятно, что суд выполняет указание властей
polsan 15 декабря 2018 | 22:17
olegleon: Какой суд первый или второй?! )
prostovanya 15 декабря 2018 | 22:57
olegleon: "всем понятно, что суд выполняет указание властей"
И давно ли портянки стали прозревать?
kirill_zindermann 15 декабря 2018 | 22:55
Если человек всё равно умрёт, почему нельзя пустить? Маразм! П(М)едики тоже как власть, всё запретить и не пущать... Клан жуликов в белых халатах, впрочем как и мильтоны и учителя... Касты воришек мелких. Наверняка родственники башляли бабло за уколы и уход..
andy66 16 декабря 2018 | 00:37
а когда родственники занесут в отделение реанимации инфекцию и вымрет в одночасье пол-отделения, судья будет виноват или врачи? В больнице врач - царь и бог, он все решает, а не суд... потому что врач - единственный кто понимает, что там ваще происходит...
prostovanya 15 декабря 2018 | 22:55
Закон, что дышло... Россия!
monik_7 15 декабря 2018 | 23:20
В моем кармелитском госпитале святого Джозефа есть старинная инструкция сестрам-монахиням как поступать с родственниками цыган при посещении больных.
Оказывается в США ограничений вообще никогда не было кроме операционной. (Сейчас число одновременных гостей - 4 человека). Но в те времена, когда госпитализировали цыгана, в госпитале собирался целый табор. Они раскладывали спальники по всей территории и буквально жили при госпитале. Многие цыгане приплывали из Европы чтобы сидеть при больном. Именно для цыган сестры-кармелитки разработали инструкцию - в палате не больше четырех, в госпитале в целом - не больше восьми. Очень интересный документ. Может, подарить его Минздраву РФ?
vedma2017 16 декабря 2018 | 00:20
Садисты. И вот такие "врачи" хотят, чтобы им еще и зарплату увеличили ??
bamashka 16 декабря 2018 | 00:35
Был бы толк, если бы эти деньги выплатили из своего кармана главврач и зав. реанимацией. А так... Ну, ещё урвут от средств на медикаменты или ещё каких-то нужд пациентов.