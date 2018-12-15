Мосгорсуд присудил компенсацию родственникам за отказ пустить их в реанимацию к умирающей пациентке

Этим летом Измайловский суд столицы вынес противоположное постановление, в пользу больницы.

Родные Надежды Подоплеловой, которых не пустили к ней в реанимацию перед смертью полтора года назад дошли до Мосгорсуда, сообщает «Медуза», и добились выплаты. Интересы семьи в с уде представляла одна из дочерей пациентки, — Ольга Подоплелова. Теперь городская клиническая больница имени Плетнева должна выплатить в качестве компенсации ей и ее сестер Юлии Дембич, а также мужу по 30 тысяч. Минздрав должен проследить, чтобы в реанимациях людям были обеспечены необходимые условия посещения. По сути Мосгорсуд подтвердил право доступа в реанимационные отделения. В больнице утверждали, что присутствие родственников Подоплеловой в отделении могло нарушить права других пациентов. Медики утверждали, что закон не обязывает их пускать родственников к пациентам в реанимацию, хотя Минздрав рекомендовал это делать. 11 мая 2017-го дочери и муж пациентки Подоплеловой провели в больнице несколько часов, но завотделением дважды отказался пустить их к матери. Позже им сказали, что вероятно в течение дня та скончается, но в доступе в реанимацию вновь отказали.

В 2015 году петиция с требованием изменить эту практику набрала более 360 тысяч подписей. Госдума в июле этого года приступила к рассмотрению законопроекта, отменяющего препятствия для родственников в посещении реанимации.