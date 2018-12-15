В Париже полиция не допустила участников движения против роста цен на автомобильное топливо к Эйфелевой башне

Пятый общенациональный день протеста оказался сегодня не столь многочисленным как прежние. Впрочем более полусотни человек к этому часу оказались задержаны полицией.

Полицейские начали применять слезоточивый газ для разгона демонстрации «желтых жилетов» около Триумфальной арки. После этого протестующие двинулись в сторону Елисейского дворца, который также оцеплен сотрудниками полиции. Часть «желтых жилетов» попыталась прорвать кордон полиции в районе одного из символов Парижа. Парижские музеи и достопримечательности на этот раз почти все открыты. В том числе Лувр и Эйфелева башня. Манифестанты встретив отпор, оставили попытки прорваться к Эйфелевой башне. Сегодня на улицы города вышли около двух тысяч недовольных ростом цен на топливо. По данным префектуры полиции, число задержанных на данный момент составляет 73 человека. Акции в Пятой республике продолжаются с 17 ноября, их участники выражают недовольство увеличением налоговой нагрузки и общим ростом цен. После обещания президентом Макроном новых налоговых льгот накал противостояния, видимо идет на спад. Во французском обществе поддержка «Желтых жилетов» за неделю серьезно снизилась – с 72 до 54 процентов.

Общее число задержанных с середины ноября уже составило примерно 4 с половиной тысячи, шесть человек погибли.