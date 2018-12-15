В Соборе Святой Софии в Киеве проходит учредительный собор Украинской поместной церкви
В работе собора принимают участие представители всех православных церквей Украины, в том числе — представители Московского патриархата.
Как ожидается Объединительный собор в Киеве пройдет за один день и закончится сегодня вечером выборами нового предстоятеля новой церкви.
Комментарии3
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laz89 15 декабря 2018 | 16:08
Молодцы украинцы! Бегите от этой секты гундяевской!
skanon 15 декабря 2018 | 16:10
Там присутствуют все, кроме Бога.
arye_11 15 декабря 2018 | 16:10
5 лет назад Вова видел себя собирателем и объединителем Русского Мира.
А сегодня имеет под боком не только враждебное государство - Украину, но и получил оглоблей по темечку - церковный раскол .
В историю войдет как "*уйло" и Владимир-бедоносец.