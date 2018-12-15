Современная поп-культура, в особенности рэп, пропагандирует наркотики, а это недопустимо — Путин
Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.
За последние месяцы в России были отменены несколько концертов известных рэперов, в том числе выступление рэпера Хаски, которого в результате задержали.
Комментарии3
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dominator13 15 декабря 2018 | 16:10
РЖУНЕМОГУ!
idaforever 15 декабря 2018 | 16:10
напомнило мнение Хруща на выставке художников Н.С.Хрущёв: Слушайте, вы пи****сы или нормальные люди!?
ppvngavr 15 декабря 2018 | 16:11
Где высказал, когда высказал? ФЕЙК.