Международный союз биатлонистов не стал принимать меры в отношении российских спортсменов
Международный союз биатлонистов не стал принимать меры в отношении россиян, оказавшихся в центре расследования австрийской прокуратуры. Об этом организация сообщила в Твиттере. Решение, в частности, связано с тем, что австрийские власти не предоставили дополнительной информации о расследовании.
На этой неделе стало известно, что в нарушение антидопинговых правил во время чемпионата мира прошлого года заподозрили Антона Шипулина, Евгения Гараничевва, Александра Логинова, Ирину Старых и Алексея Волкова.
Комментарии4
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ugiazov 15 декабря 2018 | 15:47
"В том что вы ещё на воле не ваша заслуга, а наша недоработка". Теперь эта пятёрка под прицелом.
evial 15 декабря 2018 | 15:49
Наши очень грамотно на этот раз сыграли на опережение. Мало ли что и кто расследует, с каких веников кого-то должны наказывать априори, благо все допинг-тесты из Хохфильцена-2017 чистые и перепроверялись в этом году. Тем более спрятать гемодиффузию действительно нереально в наше время.
Надо отметить, что австрийская полиция ведет себя очень корректно, они обязаны по своему статусу провести расследование. Пусть проводят. Особенно, если это действительно брехня Родченкова, показания которого в судах уже никто всерьез не принимает, так как он в собственных словах путается.
А вот впоследствии уже можно будет подать в CAS жалобу на него и потребовать, чтобы в дальнейшем его данные вообще не принимались в рассмотрение, как лжесвидетеля. И закрыть на этом всю тему.
PS После того как ВАДА согласилась отмести Макларена и признать на пару с Россией доклад Шмидта, война компроматов откровенно пошла на убыль. Даже раньше... когда CAS полностью оправдал Легкова и еще 27 наших спортсменов. Риди и Бах сообразили, что теперь придется договариваться в любом случае. Попытка поднять шум по Хохфильцену-2017 это жалкая деятельность недоношенных пиндосов сорвать этот процесс. Не прокатило, как и ожидалось. Руководители IBU не захотели жалко выглядеть в CAS (а жалоба туда последовала бы немедленно), и в следующем месяце было бы рассмотрение. Доказательств не было и нет, так что проголосуй они за отстранение (оставим за скобками придурка из Чехии), тот же Далин в итоге бы слетел со своего поста, не просидев на нем и года. Оно ему надо? Ради пиндосов лишаться такой должности.
a_buvgrobu 15 декабря 2018 | 15:56
Провокация чистой воды, чтобы сборная не смогла нормально выступить, если не будем судится по каждому случаю такое продолжится.
evial 15 декабря 2018 | 16:12
a_buvgrobu:
Вот только бить надо не по рядовым расследователям, а по заказчикам оных, благо они крупно засветились. ТО есть подавать в суды не на австрийских прокуроров, которые просто по статусу не могут игнорировать свои обязанности, а именно по пиндосской спортивной мафии. Причем там надо начинать войну именно на истребление.. У США есть достаточное количество вменяемых спортивных функционеров, которые понимают, что подобное добром не кончится, а именно по невменяемым дегенератам. Тем самым, которые пытались всякую хрень по мундиалю устроить, а в итоге жидко обделались, когда ФИФА постфактум признал наш чемпионат лучшим в истории. А заодно все ставленники поганых пиндосов при выборах в Исполком ФИФА пролетели как фанера над Парижем.
Приятно, что эти гниды начинают получать по их тупым физиономиям наконец-то.