Международный союз биатлонистов не стал принимать меры в отношении российских спортсменов

Международный союз биатлонистов не стал принимать меры в отношении россиян, оказавшихся в центре расследования австрийской прокуратуры. Об этом организация сообщила в Твиттере. Решение, в частности, связано с тем, что австрийские власти не предоставили дополнительной информации о расследовании.

На этой неделе стало известно, что в нарушение антидопинговых правил во время чемпионата мира прошлого года заподозрили Антона Шипулина, Евгения Гараничевва, Александра Логинова, Ирину Старых и Алексея Волкова.