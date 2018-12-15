Самолет, летевший из Лондона в Гонконг, экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово. Лайнер авиакомпании Virgin запросил посадку после того, как стало плохо одной из пассажирок, гражданке Австралии. Как рассказал источник агентства Интерфакс, перед посадкой экипаж сбросил излишки топлива в воздухе. После этого лайнер благополучно приземлился. Пассажирку госпитализировали.