Суд в США признал неконституционной систему медицинского страхования Оbаmаcare

Об этом сообщает газета Нью-Йорк Таймс. С иском в суд Техаса обратилась группа губернаторов-республиканцев и генпрокуроров штатов. Неконституционным признано положение закона, обязывающее каждого гражданина США покупать медицинскую страховку. Решение будет обжаловано представителями 16-ти штатов, где большинство составляют демократы. Закон о реформе здравоохранения Оbаmаcare в Соединенных Штатах считают одним из главных достижений президентства экс-лидера государства Барака Обамы. Отмена закона была одним из главных предвыборных обещаний нынешнего президента США, Дональда Трампа.