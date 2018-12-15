Суд в США признал неконституционной систему медицинского страхования Оbаmаcare
Об этом сообщает газета Нью-Йорк Таймс. С иском в суд Техаса обратилась группа губернаторов-республиканцев и генпрокуроров штатов. Неконституционным признано положение закона, обязывающее каждого гражданина США покупать медицинскую страховку. Решение будет обжаловано представителями 16-ти штатов, где большинство составляют демократы. Закон о реформе здравоохранения Оbаmаcare в Соединенных Штатах считают одним из главных достижений президентства экс-лидера государства Барака Обамы. Отмена закона была одним из главных предвыборных обещаний нынешнего президента США, Дональда Трампа.
Комментарии5
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y_y_y 15 декабря 2018 | 15:45
Поздравления Трампуше!
Если не получается отменить через парламент, отменим, через суд! Круто.
sergirusso 15 декабря 2018 | 15:45
Все так. Должна быть свобода выбора. Я забучусь о своем здоровье, в больницу редко хожу. Обязательная страховка заставляет меня оплачивать лечение всякого сброда. Конечно, и я могу заболеть, а без страховки - каюк. Жизнь - игра, каждый должен сам решать за себя...
polsan 15 декабря 2018 | 16:08
sergirusso: Обязательная страховка заставляет меня оплачивать лечение всякого сброда.
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И этот совет даёт безработный живущий в Челябинске, где перманентно экологическая катастрофа?! )) Когда Вы заболеете, Вы сразу превратитесь в тот, как Вы уничижительно называете своих соотечественников, - сброд. К тому же похоже, что Вы круглый сирота!
Страховка не панацея и не гарантия излечения, ведь медицина и врачи не совершенны, но это надежда на лучший исход!
ugiazov 15 декабря 2018 | 15:49
США это вам не РФ. Каждый сам распоряжается своими деньгами.
kamen_12 15 декабря 2018 | 15:55
ugiazov: Народ там не ноет, что Трамп деньги у больниц украл! Страховки нет, идёшь в рай без нытья.