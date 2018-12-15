Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Скотт Моррисон. При этом он отметил, что посольство Австралии пока не планируется переносить из Тель-Авива. В то же время решено учредить в Иерусалиме торговое и военное представительства. В прошлом году Иерусалим признали столицей Израиля Соединенные Штаты. Весной этого года Вашингтон открыл в Иерусалиме американское посольство. Следом о планах перенести посольство объявили Чехия и Бразилия.