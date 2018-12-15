Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля
С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Скотт Моррисон. При этом он отметил, что посольство Австралии пока не планируется переносить из Тель-Авива. В то же время решено учредить в Иерусалиме торговое и военное представительства. В прошлом году Иерусалим признали столицей Израиля Соединенные Штаты. Весной этого года Вашингтон открыл в Иерусалиме американское посольство. Следом о планах перенести посольство объявили Чехия и Бразилия.
Комментарии3
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gregor 15 декабря 2018 | 15:37
Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
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А также Москву столицей России .
А кто против ?
ugiazov 15 декабря 2018 | 15:52
А западная Европа? Не хотят с палестинцами ссориться?
velbkeirf2 15 декабря 2018 | 15:58
Австралия признала Иерусалим столицей Израиля ..............
когда коту делать не хе-ра то он яйца лижет