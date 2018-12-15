Суд в Ессентуках признал законным отказ СК возбудить уголовное дело из-за исчезновения 27 жителей Чечни

Суд в Ессентуках признал законным отказ Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за исчезновения 27 жителей Чечни. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Жалобу подавала «Новая газета». В прошлом году издание сообщило, что в Грозном убили 27 человек, задержанных в ходе рейдов после нападения на полицейских. Власти Чечни назвали эти сведения лживыми.