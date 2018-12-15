Суд в Ессентуках признал законным отказ СК возбудить уголовное дело из-за исчезновения 27 жителей Чечни
Суд в Ессентуках признал законным отказ Следственного комитета возбудить уголовное дело из-за исчезновения 27 жителей Чечни. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Жалобу подавала «Новая газета». В прошлом году издание сообщило, что в Грозном убили 27 человек, задержанных в ходе рейдов после нападения на полицейских. Власти Чечни назвали эти сведения лживыми.
Комментарии5
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tv_victim 15 декабря 2018 | 15:39
"- Ну что же вы оробели? Один умер, другой родится, а все в дело годится"!
Гоголь Н. В. "Мертвые души".
archibald_dandy_esquire 15 декабря 2018 | 15:40
СК РФ запрещено проводить расследования в Великой Ичкерии и вообще появляться на территории
vladimirgornitsky 15 декабря 2018 | 15:47
В стране, где каждые несколько лет вносятся многомиллионные поправки в число погибших в войне, где поклонники Сталина считают, что если убито было не несколько миллионов, а всего-то семьсот тысяч (как сообщили сами убийцы), то и говорить не о чем, и все делалось правильно, "исчезновение 27 человек", неугодных власти ни как не может являться поводом для возбуждения уголовного дела.
kapkina 15 декабря 2018 | 15:49
Обоссались коррупционеры
liquidsky__ 15 декабря 2018 | 16:06
Нет тела- нет дела.