В Киеве уже несколько часов продолжается Объединительный собор
Это ключевое мероприятие в рамках создания поместной украинской православной церкви. Планируется, что в ходе собора утвердят устав независимой церкви и выберут ее предстоятеля. Против предоставления независимости украинской церкви, напомним, выступают в Московском патриархате.
Комментарии39
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pravdatut 15 декабря 2018 | 15:38
ЭХО. А.Мороз: Сегодня собор в Киеве, идет завершение создания Поместной церкви в Украине. Это — огромное историческое событие, имеющее много проекций. С политической стороны — это украинский нацбилдинг и важнейший шаг дальнейшего преодоления советизма. А это важно не только для Украины, но и для всех «постсоветских земель». «Византия», «греки» вдруг, через 25 лет после крушения коммунизма, решили оказать бесценную помощь славянам, давая возможность выйти из зоны «неосоветской евразии», в которую завернула ходом исторического развития «Москва».
kotbajune 15 декабря 2018 | 15:49
много потакали
«В князья не прыгал из хохлов…»
(А.С.Пушкин «Моя родословная»)
И вот результат – укры выкопали Чёрное море
kottigr1 15 декабря 2018 | 15:52
kotbajune: Обманываете.. Черное море выкопали древние русичи, когда Египетские пирамиды строили, а перед этим они там озимые на мамонтах пахали..
minerr 15 декабря 2018 | 15:57
kottigr1: Самая лакомая находка для всех археологов мира это украинская монета выпуска до 1991-го года. Пока что ни одной не найдено.
kottigr1 15 декабря 2018 | 16:01
minerr: У меня есть, могу обменять на монеты РФ от того же года.. Надеюсь у Вас этих российских монет полные карманы ?
minerr 15 декабря 2018 | 16:04
kottigr1: Российский медный пятак 1905-го года пойдёт? Жду украинскую монету того же года.
kottigr1 15 декабря 2018 | 16:11
minerr: Нет, ну если там есть упоминание о РФ, то вполне подойдет.. А вот златники или сребреники эпохи князя Владимира с украинским гербом-тризубцем не отдам. Ваши медяки того не стоят..
holic 15 декабря 2018 | 16:05
minerr: Сударь, вы невежда. Берете серебряную монету Владимира( не этого, а того) и любуетесь украинским гербом.
ПС на Москве еще жабы квакали в то время...
zztop1960 15 декабря 2018 | 16:11
minerr: Данг (араб. ﺩﺍﻧﻜ) — распространенное название дирхамов в улусах Золотой Орды.Пул — медная монета Золотой Орды , в XV — начале XVI века аналогичные медные монеты чеканились в Москве, Твери, Новогороде и Пскове. При этом место чеканки обозначалось на самой монете: «пуло московское», «пуло тверское» и т. д.
kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:54
kotbajune: Пушкинский родич прыгал из эфиопских принцев
antimalin 15 декабря 2018 | 15:56
Раскольники слетелись на политический шабаш в Киеве, не имеющий никакого отношения к религии и церкви.
Рясами командует Порошенко, который пляшет под дуду Вашингтона, который, в свою очередь, командует раскольником из Стамбула Варфоломеем.
Цирк-шапито.
СБУ под дулами автоматов пригнал на автобусах попов и ряженых общественников по разнарядке.
kryimzdick 15 декабря 2018 | 16:00
antimalin: а у московских попов при обыске обнаруживают резиновые члены и подрывную нацистскую литературу с теорией расового превосходства.
tvolodi 15 декабря 2018 | 16:08
antimalin: То ли благие отношения между РПЦ и кремлем.
kotbajune 15 декабря 2018 | 16:02
kryimzdick:
Опять безграмотность
1) родичи Пушкина не были князьями
2) арапом был его прадед по матери (1/8 "крови"), кстати, одна из бабушек была немкой
3) Пушкин считает сначало предком Рачу
"Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин."
а о прадеде упоминает только
в Post scriptum
"Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал."
kryimzdick 15 декабря 2018 | 16:03
kotbajune: Раз с Невским, значит целовал туфлю хану.
kotbajune 15 декабря 2018 | 16:09
kryimzdick: Опять безграмотность
служить Невскому не значит ездить в Каракарум, "вассал моего вассала не мой вассал" - не слышали такого
zztop1960 15 декабря 2018 | 16:05
kotbajune: Задорнов заявлял , что египетские пирамиды строили русские , а бог Ра от русского слова радуга , полно книг про русский Аркаим и про двухметровых , светловолосых русичах-богатырях , которые жили в Арктике. Столько бреда , сколько написали в России не в состоянии написать ни один народ
kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:43
А где в России храмы и приходы Украинского патриархата? Нету таких. А почему в Украине должны быть московские?
kotbajune 15 декабря 2018 | 15:51
kryimzdick: А почему в Польше римско-каталитическая Церковь (Ecclesia Catholica Romana)?
kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:53
kotbajune: а при чем тут католики?
kotbajune 15 декабря 2018 | 15:56
kryimzdick: а при том, что образования у вас не хватает, не знаете что такое "ассоциации и аналогии"
Если уместно ставить вопрос "А почему в Украине должны быть московские?"
то почему не поставить вопрос, - почему в Польше римско-каталитическая Церковь (Ecclesia Catholica Romana), а не посьско-каталитическая Церковь
теперь дошло?
kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:59
kotbajune: а почему в Польше не шаманы мумба-юмба с бубнами?
kotbajune 15 декабря 2018 | 16:04
kryimzdick: тоже правомерный вопрос в вашем контексте, но уже не ко мне, а к полякам
видимо не всё дошло до вас
ugiazov 15 декабря 2018 | 16:04
kotbajune: Что-то вы мало друг другу лайков ставите.
Или это один на трёх акаунтах.
tvolodi 15 декабря 2018 | 16:10
kotbajune: В Росии украинских церквей нет. Вот пусть и в Украине московских не будет.
poluputing 15 декабря 2018 | 16:11
kotbajune: наверное Папа так в Польше не гадит как Путин в Украине?
ura_123 15 декабря 2018 | 15:57
kotbajune: А какая там по твоему должна быть??? Русская православная,что ли))))
И потянуься обозами,с котомками попы из Украины на необъятные просторы Зауралья и Крайнего севера...
kotbajune 15 декабря 2018 | 16:06
ura_123: Да какая угодно, только наши (УПЦ МП) храмы и лавры не трогайте... всё это каклы затеяли не из-за Христа, а ради собственности
piterrr 15 декабря 2018 | 15:53
В условиях когда какой-то гэбисткий параноик с питерской подворотни устроил в Украине войну украинцы и в плей-офф Лиги Европы по футболу вышли и свои церкви пытаются объединить!...Молодцы!!...Удачи, украинцы, воли и терпения!..Чтоб подальше и от кровавого гэбистского "православия" и от этого гопника гэбистского с питерской помойки!
navy 15 декабря 2018 | 15:53
Мы орали про хероев
Под раскатистое "гоп".
Но закончилось херово -
К нам прийшёл турецкий поп.
kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:55
navy: лучше турецкий, чем феэсбешный
navy 15 декабря 2018 | 16:03
kryimzdick: ну да, ну да. Вы ж незалежные. Вам на Украине хоть папуаса поставь.. Вы и за него проголосуете.
У меня идея: а назовите новую церкву "Турецкая церква имени Семёна Бандеры". Класс?
kottigr1 15 декабря 2018 | 16:03
navy:
"Вставание с коленок" России
показалось горькой иронией
Все думали что реваншизм..
А оказалось.. Просто.. Агония.
pavel_svr 15 декабря 2018 | 15:58
// Это ключевое мероприятие...//
Что же откроет это мероприятие? Путь в Европу?! Свободу верующим на Украине?!
Думаю, даже путь на второй срок Пётру Перегару - не откроет...
Петра любят не за веру, а за безверие и веселый нрав...
poluputing 15 декабря 2018 | 16:08
pavel_svr: да всё лучше весёлый нрав, нежели угрожающая ботоксная харя
beliy_negr 15 декабря 2018 | 15:58
Как всегда, власть согнала бюджетников на это фейк шоу.
Пенсионерам платят по 1500 гривен пенсии. У людей зарплаты по 3000! Есть и меньше.
И всем им глубоко насрать на этих ряженных, бородатых мошенников. Какая разница, кто в их банде будет главным.
Вместо того чтобы обеспечить людям нормальную жизнь, эти уроды власть делят!
kryimzdick 15 декабря 2018 | 16:05
beliy_negr: то ли дело у нас Рашка процветает!
malinskii 15 декабря 2018 | 16:00
лично мне пофиг, а вот баба яга явно против.
vasilenko_vi 15 декабря 2018 | 16:09
чёёёё, объединиться ни как не могут