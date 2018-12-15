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15:30, 15 декабря 2018

В Киеве уже несколько часов продолжается Объединительный собор

Это ключевое мероприятие в рамках создания поместной украинской православной церкви. Планируется, что в ходе собора утвердят устав независимой церкви и выберут ее предстоятеля. Против предоставления независимости украинской церкви, напомним, выступают в Московском патриархате.

Комментарии

39

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pravdatut 15 декабря 2018 | 15:38

ЭХО. А.Мороз: Сегодня собор в Киеве, идет завершение создания Поместной церкви в Украине. Это — огромное историческое событие, имеющее много проекций. С политической стороны — это украинский нацбилдинг и важнейший шаг дальнейшего преодоления советизма. А это важно не только для Украины, но и для всех «постсоветских земель». «Византия», «греки» вдруг, через 25 лет после крушения коммунизма, решили оказать бесценную помощь славянам, давая возможность выйти из зоны «неосоветской евразии», в которую завернула ходом исторического развития «Москва».

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:49

много потакали

«В князья не прыгал из хохлов…»
(А.С.Пушкин «Моя родословная»)

И вот результат – укры выкопали Чёрное море

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:52

kotbajune: Обманываете.. Черное море выкопали древние русичи, когда Египетские пирамиды строили, а перед этим они там озимые на мамонтах пахали..

minerr 15 декабря 2018 | 15:57

kottigr1: Самая лакомая находка для всех археологов мира это украинская монета выпуска до 1991-го года. Пока что ни одной не найдено.

kottigr1 15 декабря 2018 | 16:01

minerr: У меня есть, могу обменять на монеты РФ от того же года.. Надеюсь у Вас этих российских монет полные карманы ?

minerr 15 декабря 2018 | 16:04

kottigr1: Российский медный пятак 1905-го года пойдёт? Жду украинскую монету того же года.

kottigr1 15 декабря 2018 | 16:11

minerr: Нет, ну если там есть упоминание о РФ, то вполне подойдет.. А вот златники или сребреники эпохи князя Владимира с украинским гербом-тризубцем не отдам. Ваши медяки того не стоят..

holic 15 декабря 2018 | 16:05

minerr: Сударь, вы невежда. Берете серебряную монету Владимира( не этого, а того) и любуетесь украинским гербом.
ПС на Москве еще жабы квакали в то время...

zztop1960 15 декабря 2018 | 16:11

minerr: Данг (араб. ﺩﺍﻧﻜ‎) — распространенное название дирхамов в улусах Золотой Орды.Пул — медная монета Золотой Орды , в XV — начале XVI века аналогичные медные монеты чеканились в Москве, Твери, Новогороде и Пскове. При этом место чеканки обозначалось на самой монете: «пуло московское», «пуло тверское» и т. д.

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:54

kotbajune: Пушкинский родич прыгал из эфиопских принцев

antimalin 15 декабря 2018 | 15:56

Раскольники слетелись на политический шабаш в Киеве, не имеющий никакого отношения к религии и церкви.
Рясами командует Порошенко, который пляшет под дуду Вашингтона, который, в свою очередь, командует раскольником из Стамбула Варфоломеем.
Цирк-шапито.
СБУ под дулами автоматов пригнал на автобусах попов и ряженых общественников по разнарядке.

kryimzdick 15 декабря 2018 | 16:00

antimalin: а у московских попов при обыске обнаруживают резиновые члены и подрывную нацистскую литературу с теорией расового превосходства.

tvolodi 15 декабря 2018 | 16:08

antimalin: То ли благие отношения между РПЦ и кремлем.

kotbajune 15 декабря 2018 | 16:02

kryimzdick:
Опять безграмотность

1) родичи Пушкина не были князьями

2) арапом был его прадед по матери (1/8 "крови"), кстати, одна из бабушек была немкой

3) Пушкин считает сначало предком Рачу

"Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин."

а о прадеде упоминает только

в Post scriptum
"Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал."

kryimzdick 15 декабря 2018 | 16:03

kotbajune: Раз с Невским, значит целовал туфлю хану.

kotbajune 15 декабря 2018 | 16:09

kryimzdick: Опять безграмотность

служить Невскому не значит ездить в Каракарум, "вассал моего вассала не мой вассал" - не слышали такого

zztop1960 15 декабря 2018 | 16:05

kotbajune: Задорнов заявлял , что египетские пирамиды строили русские , а бог Ра от русского слова радуга , полно книг про русский Аркаим и про двухметровых , светловолосых русичах-богатырях , которые жили в Арктике. Столько бреда , сколько написали в России не в состоянии написать ни один народ

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:43

А где в России храмы и приходы Украинского патриархата? Нету таких. А почему в Украине должны быть московские?

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:51

kryimzdick: А почему в Польше римско-каталитическая Церковь (Ecclesia Catholica Romana)?

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:53

kotbajune: а при чем тут католики?

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:56

kryimzdick: а при том, что образования у вас не хватает, не знаете что такое "ассоциации и аналогии"

Если уместно ставить вопрос "А почему в Украине должны быть московские?"

то почему не поставить вопрос, - почему в Польше римско-каталитическая Церковь (Ecclesia Catholica Romana), а не посьско-каталитическая Церковь

теперь дошло?

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:59

kotbajune: а почему в Польше не шаманы мумба-юмба с бубнами?

kotbajune 15 декабря 2018 | 16:04

kryimzdick: тоже правомерный вопрос в вашем контексте, но уже не ко мне, а к полякам

видимо не всё дошло до вас

ugiazov 15 декабря 2018 | 16:04

kotbajune: Что-то вы мало друг другу лайков ставите.
Или это один на трёх акаунтах.

tvolodi 15 декабря 2018 | 16:10

kotbajune: В Росии украинских церквей нет. Вот пусть и в Украине московских не будет.

poluputing 15 декабря 2018 | 16:11

kotbajune: наверное Папа так в Польше не гадит как Путин в Украине?

ura_123 15 декабря 2018 | 15:57

kotbajune: А какая там по твоему должна быть??? Русская православная,что ли))))
И потянуься обозами,с котомками попы из Украины на необъятные просторы Зауралья и Крайнего севера...

kotbajune 15 декабря 2018 | 16:06

ura_123: Да какая угодно, только наши (УПЦ МП) храмы и лавры не трогайте... всё это каклы затеяли не из-за Христа, а ради собственности

piterrr 15 декабря 2018 | 15:53

В условиях когда какой-то гэбисткий параноик с питерской подворотни устроил в Украине войну украинцы и в плей-офф Лиги Европы по футболу вышли и свои церкви пытаются объединить!...Молодцы!!...Удачи, украинцы, воли и терпения!..Чтоб подальше и от кровавого гэбистского "православия" и от этого гопника гэбистского с питерской помойки!

navy 15 декабря 2018 | 15:53

Мы орали про хероев
Под раскатистое "гоп".
Но закончилось херово -
К нам прийшёл турецкий поп.

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:55

navy: лучше турецкий, чем феэсбешный

navy 15 декабря 2018 | 16:03

kryimzdick: ну да, ну да. Вы ж незалежные. Вам на Украине хоть папуаса поставь.. Вы и за него проголосуете.
У меня идея: а назовите новую церкву "Турецкая церква имени Семёна Бандеры". Класс?

kottigr1 15 декабря 2018 | 16:03

navy:
"Вставание с коленок" России
показалось горькой иронией
Все думали что реваншизм..
А оказалось.. Просто.. Агония.

pavel_svr 15 декабря 2018 | 15:58

// Это ключевое мероприятие...//
Что же откроет это мероприятие? Путь в Европу?! Свободу верующим на Украине?!
Думаю, даже путь на второй срок Пётру Перегару - не откроет...
Петра любят не за веру, а за безверие и веселый нрав...

poluputing 15 декабря 2018 | 16:08

pavel_svr: да всё лучше весёлый нрав, нежели угрожающая ботоксная харя

beliy_negr 15 декабря 2018 | 15:58

Как всегда, власть согнала бюджетников на это фейк шоу.
Пенсионерам платят по 1500 гривен пенсии. У людей зарплаты по 3000! Есть и меньше.
И всем им глубоко насрать на этих ряженных, бородатых мошенников. Какая разница, кто в их банде будет главным.

Вместо того чтобы обеспечить людям нормальную жизнь, эти уроды власть делят!

kryimzdick 15 декабря 2018 | 16:05

beliy_negr: то ли дело у нас Рашка процветает!

malinskii 15 декабря 2018 | 16:00

лично мне пофиг, а вот баба яга явно против.

vasilenko_vi 15 декабря 2018 | 16:09

чёёёё, объединиться ни как не могут

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