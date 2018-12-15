Петербургская полиция задержала нескольких человек на акции в защиту Пулковской обсерватории
Активисты пытаются спасти территорию научного учреждения от застройки.
Защитники Пулковской обсерватории собрались на Марсовом поле после полудня. Ни митинг, ни даже массовый пикет с плакатами, по словам активистов, в Смольном им не согласовали. Поэтому они решили проводить акцию в специфической манере: защитники обсерватории – всего их на Марсовом поле оказалось более десяти человек – собирались разыграть театрализованную сцену с обращением к министерству культуры и записать все это на видео. Впрочем, планам активистов воспрепятствовала полиция: сотрудники правоохранительных органов, как сообщают активисты в своей официальной группе, задержали не менее четырёх участников акции. Их доставили в одно из городских отделений полиции. Сами защитники обсерватории задержания считают незаконными, поскольку, по их мнению, никакой несанкционированной акции они не проводили. Напомним, активисты выступают против строительства жилого комплекса «Планетоград» рядом с территорией Пулковской обсерватории. Они уверены, что такое соседство не позволит астрономам продолжать работу, поскольку свет, тепло и запыление воздуха мешают наблюдениям.
Активисты также готовят специальную жалобу в ЮНЕСКО, так как обсерватория считается охраняемым объектом этой организации.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
anticolonel 15 декабря 2018 | 15:07
Ихсанов, сон нормальный, кошмары не мучают?
nikchimzwet886 15 декабря 2018 | 15:14
anticolonel: Он наверное собирается купить в этом "Планетограде" 100 квартир и потом их сдавать.
archibald_dandy_esquire 15 декабря 2018 | 15:19
nikchimzwet886: @ Он наверное собирается купить в этом "Планетограде" 100 квартир и потом их сдавать. @
почему же купить? ему подарят
sasass 15 декабря 2018 | 15:11
Без Пулковской абсерватории - конец Российской космонавтике...
kokapu 15 декабря 2018 | 15:28
sasass: Без Пулковской абсерватории - конец Российской космонавтике...
-----------------
У нас, к сожалению, всему конец. И космонавтике, и промышленности, и медицине. Список может получиться довольно длинным...
mikhail_spb_ 15 декабря 2018 | 15:12
Властные жулики, воры и бандиты отжали у России Пулковскую обсерваторию и теперь хотят навариться на строительстве жилья на её территории.
compare 15 декабря 2018 | 15:13
посмели противиться уничтожению науки? ах вы,"неразумные,несакральные,нескреповые и нелишнехромосомные граждане! ату!
cite 15 декабря 2018 | 15:14
Мынехатимкаквпариже!!!))
yuriyp 15 декабря 2018 | 15:16
Нечего на небо смотреть, в землю глядите, падлы...
cypher 15 декабря 2018 | 15:58
А зачем ватным путноидам звезды?!
Окропили костюм "робот Алеша" святой водой - и вот тебе "робот Боря", достижение передовой российской "науки".
Звезды - этта, мешают собирать валежник холопам. А боярам - воровать бабло из бюджета .
Скоро уже будет не Оруэлл-1984, а Бредбери-451 по Фаренгейту.
И главное, скрепно-то как!