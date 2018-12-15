Петербургская полиция задержала нескольких человек на акции в защиту Пулковской обсерватории

Активисты пытаются спасти территорию научного учреждения от застройки.

Защитники Пулковской обсерватории собрались на Марсовом поле после полудня. Ни митинг, ни даже массовый пикет с плакатами, по словам активистов, в Смольном им не согласовали. Поэтому они решили проводить акцию в специфической манере: защитники обсерватории – всего их на Марсовом поле оказалось более десяти человек – собирались разыграть театрализованную сцену с обращением к министерству культуры и записать все это на видео. Впрочем, планам активистов воспрепятствовала полиция: сотрудники правоохранительных органов, как сообщают активисты в своей официальной группе, задержали не менее четырёх участников акции. Их доставили в одно из городских отделений полиции. Сами защитники обсерватории задержания считают незаконными, поскольку, по их мнению, никакой несанкционированной акции они не проводили. Напомним, активисты выступают против строительства жилого комплекса «Планетоград» рядом с территорией Пулковской обсерватории. Они уверены, что такое соседство не позволит астрономам продолжать работу, поскольку свет, тепло и запыление воздуха мешают наблюдениям.

Активисты также готовят специальную жалобу в ЮНЕСКО, так как обсерватория считается охраняемым объектом этой организации.