В Киеве сегодня проходит Объединительный собор, задача которого – создать поместную Украинскую православную церковь. Как ожидается, он продлится несколько часов и завершится избранием предстоятеля. Против предоставления независимости Украинской церкви выступают в Московском патриархате.

РПЦ могла иметь значительное влияние на процесс становления независимой украинской церкви, но не воспользовалась этим шансом. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Он считает, что вчерашние обращения главы РПЦ в международные организации говорят об истерике в верхушке церкви.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси накануне направил обращения предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому, генсеку ООН, главе ОБСЕ, президенту Франции и канцлеру Германии. Он пожаловался на давление на Украинскую православную церковь.