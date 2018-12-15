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Эксклюзив Эха 15:02, 15 декабря 2018

В Киеве сегодня проходит Объединительный собор

В Киеве сегодня проходит Объединительный собор, задача которого – создать поместную Украинскую православную церковь. Как ожидается, он продлится несколько часов и завершится избранием предстоятеля. Против предоставления независимости Украинской церкви выступают в Московском патриархате.

РПЦ могла иметь значительное влияние на процесс становления независимой украинской церкви, но не воспользовалась этим шансом. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. Он считает, что вчерашние обращения главы РПЦ в международные организации говорят об истерике в верхушке церкви.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси накануне направил обращения предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому, генсеку ООН, главе ОБСЕ, президенту Франции и канцлеру Германии. Он пожаловался на давление на Украинскую православную церковь.

Комментарии

44

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kotbajune 15 декабря 2018 | 15:07


А на хуторе близ Диканьки истинные укры в то же время учреждают Мультивесную (для всех Вселенных) Церковь с прямым избранием Христа по рекомендациям реинкарнированных бандеровцев


«Ступайте от нас в жупане, не говоря -- в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости , поганцы….»
(И.Бродский «На независимость Украины», 1994)

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:11

kotbajune: Бродский конкретно в своем стихотворении сказал, что оно ведется от лица "картавого кацапа"..

"Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил "картавый".."

"Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане."

Иосиф Бродский


Путинисты даже "картавыми кацапами" согласны стать, лишь бы насолить Украине.. )))))))))))))))

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:15

kottigr1: Только безграмотный какол может из

"Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил "картавый".."

сделать вывод, что стих ведётся от лица Ленина,"картавый у Бродского

стой на 4 своих костях и дальше

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:18

kotbajune: Вам уже и Ленин мерещится ? Белка ещё не приходила ?.. Болеете ?

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:24

kottigr1: Образованец, читай


Из анализа стиха Бродского

«В начале стихотворения поэт вспоминает трагические для России события Северной войны (1700.1721), когда украинские войска неожиданно перешли на сторону шведского короля Карла XII ("Дорогой Карл XII, / сражение под Полтавой, / слава Богу, проиграно. / Как говорил картавый, / время покажет "кузькину мать."), и сравнивает поведение украинского гетмана с заявлениями Ленина ("картавого"), который в ходе первой мировой войны призывал к поражению своей страны на том основании, что эта война велась империалистическим правительством[203]. Упоминание "кузькиной матери" свидетельствует о печальной преемственности в поведении коммунистических лидеров, которые в стремлении удержать власть или в своих узконационалистических пристрастиях часто пренебрегали интересами страны. Знаменитое обещание Хрущева показать "кузькину мать" Америке на деле обернулось ущемлением территориальных прав России и передачей Украине Крымского полуострова в 1954 году.» https://www.proza.ru/2013/12/22/1118

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:33

kotbajune: Из анализа ..
------------------------------------------------------------
Вы наверное ошиблись. Вам со своими анализами надо в поликлинику...

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:36

kottigr1: Представляете, что бы было с этим безграмотным и наглым каклом, если бы речь шла о математическом АНАЛИЗЕ или функциональном анализе и т.п...

то-то

zztop1960 15 декабря 2018 | 15:35

kotbajune: На Объединительный собор в Киев прилетел Вселенский патриарх Варфоломей. Визит патриарха не анонсировался. Предположительно, он будет не делегатом, а почетным гостем собора.

minerr 15 декабря 2018 | 15:15

kottigr1: Не переживай, шумер, вот что тебя ожидает

С Богом, орлы-каза́ки, ге́тманы, вертуха́и,
Только когда придёт и вам помирать, буга́и,
Будете вы хрипеть, царапая край матраса,
Строчки из Александра, а не брехню Тараса.

Так что учи Пушкина, пока не поздно.

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:20

minerr: Насчет казаков, гетманов и вертухаев полностью согласен со словами из произведения Бродского..
Вся эта казачья шваль из ДНР/ЛНР, вместе со своими КГБшными выродками должны сдохнуть именно так..

minerr 15 декабря 2018 | 15:26

kottigr1: Шваль, Выродки - вот лексикон европейца, когда он говорит о людях, которых считает жителями своей страны. Дальше шумера ты не эволюционизировал. Пушкина можешь не учить - не поймешь.

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:35

minerr: Зачем мне-россиянину переживать за такого хохла как ты ? Ты вон смотрю ведь главный над Пушкиным и без моих советов проживешь..

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:29

minerr: нахер сдался этот негр кому-то, его в России никто ни строчки не помнит, школьники вообще не понимают

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:09

"Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ."
"К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич."

minerr 15 декабря 2018 | 15:20

kottigr1: Интересно что тем Залежная становится дальше от России. тем становится у них холоднее вода в кранах и батареях и все больше народа бежит из нее. Видать от свободы бегут?

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:26

minerr: Если "распятого мальчика" с "Первого общероссийского" послушать, так уже и нет никаких хохлов.. Все вымерзли как мамонты ещё в 2014 году без газа "Газпрома"..

minerr 15 декабря 2018 | 15:30

kottigr1: Не, я слушал украинские новыны - Бойцы «Торнадо» насиловали младенцев на глазах у матерей.

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:37

minerr: Да-да.. Так и было. На российском TV всё это подтвердили.. Потом они их ещё с мерзлыми снегирями съедали и запивали кровью русских младенцев..

zztop1960 15 декабря 2018 | 15:42

kottigr1: По российским каналам , ещё до майдана вещал , в 2010 и раньше , что всё , в этом году кирдык Украине , замёрзнут , обонкотятся и т.д. До сих пор вещают , как при СССР про крах капитализма

matsuvi 15 декабря 2018 | 15:32

minerr: а ты телевизор фашистский не смотри, а то он ещё в 2014 году в прогнозе погоды на НТВ прогнозировал, что Украина замерзнет к концу ноября.

seryj_wolk 15 декабря 2018 | 15:34

minerr: Чем дальше Ураина от рфии, тем больше истерики в Московской метрополии(с этого момента уже не патриархата)!
И все к тому идет, что и в квартирах рфиков жарко и даже тепло не будет. Для этого нужны деньги, а их стремительно разворовывают.

evgeny_biolog 15 декабря 2018 | 15:09

Хочешь не хочешь лоб крестить, а про Объединительный собор новости читать придётся ...

minerr 15 декабря 2018 | 15:12

Нельзя называть Объединительным то что на самом деле разделяет. Хотя Петруха молодец - он указывает жителям своей страны какие фильмы и каналы смотреть, какие на книги читать и на каком языке, на этом же языке и разговаривать. Теперь вот укажет в какую церковь им ходить, Окончательно загнал нерабов в стойло.

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:14

minerr: кого разъединяет? кегебешников и их доходы с украинских приходов?

minerr 15 декабря 2018 | 15:17

kryimzdick: Дурень, а УПЦ и так была финансово независима, Хотя узнаю нерабов - все меряют на деньги,

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:30

minerr: Дурень, УПЦ МП чемоданами таскала деньги в Москву, недавно одного поймали попика

piter_ug 15 декабря 2018 | 15:13

«Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
В смысле, забыли про религию и верующих, когда Крым брали.
Умишком Бог обидел, не просчитали последствия.

a_buvgrobu 15 декабря 2018 | 15:16

Пойдет.
Хохлам нравится быть быдлом.

b522 15 декабря 2018 | 15:40

a_buvgrobu: Вам, пирдосам, очень обидно за потерянную Украину...Я вас понимаю, но не сочуствую, потому, что вы ко всем соседям относитесь как хамло.

unprejudiced 15 декабря 2018 | 15:16

Утром 15 декабря неизвестные захватили Свято-Преображенский кафедральный собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Виннице.

О происшествии сообщает Союз православных журналистов. По данным организации, около 20 молодчиков отобрали у охраны ключи от всех помещений, потребовав от представителей УПЦ «забрать свои вещи и уйти».

Напомним, что в настоящее время в Киеве идёт «объединительный» лже-собор раскольников. Таким образом, его отголоски уже слышны по стране.

Примечательно, что, по данным Союза православных журналистов, управляющий Винницкой епархией митрополит Винницкий и Барский Симеон стал единственным архиереем УПЦ, который не подписал Постановления Архиерейского Собора, а сегодня Симеон в сопровождении архимандрита Дорофея (Маркевича) прибыли в Софию Киевскую для участия в лже-соборе раскольников.

testmeter 15 декабря 2018 | 15:20

unprejudiced: УПЦ МП давным-давно уже опровергла данные об этом "захвате", который был только лишь на страницах РосСМИ. Очередной "распятый мальчик"

unprejudiced 15 декабря 2018 | 15:24

testmeter: В Московском патриархате ПОКА не подтверждают информацию о захвате неизвестными Спасо-Преображенского кафедрального собора канонической Украинской православной церкви в Виннице.

«Информация по захвату собора в Виннице пока не подтверждается. Будем надеяться на лучшее», — написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Где вы тут опровержение увидели? Пора России вводить миротворческий контингент для защиты церкви и настоящих прихожан по просьбе Господа, который нынешний съезд раскольников считает сатанинским!

able_seamans 15 декабря 2018 | 16:08

unprejudiced: /пора России вводить/
Введи себе бутылку о шампанского в седалище, может попустит от того поноса, которой ты льешь в каждой теме. А лучше выпей зеленки и залечи свою мозговую травму, может ненависть к Украине пройдет.

zztop1960 15 декабря 2018 | 15:50

unprejudiced: Российские пропагандисты сообщили о захвате храма УПЦ МП в Виннице, это оказалось неправдой. На самом деле в храме все спокойно, совершаются богослужения и отправляются требы для прихожан храма. Сообщение о якобы захвате неизвестными Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице является фейковым и провокационным, говорится в заявлении пресс-службы Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата.

able_seamans 15 декабря 2018 | 16:12

zztop1960: Даже МП поп по телефону отвечал, что да мол захватили. Мрази, ничего святого... Гнать всю эту шушеру в северную Нигерию, пусть там выводят чертей из алкоты боярышниковой...

velbkeirf2 15 декабря 2018 | 15:18

Алексей Венедиктов и Варфоломей это персонажи типа Гудвина из волшебника изумрудного города

captainobvious 15 декабря 2018 | 15:19

томосекам всё неймется

pravdatut 15 декабря 2018 | 15:20

ЭХО. А.Мороз: Сегодня собор в Киеве, идет завершение создания Поместной церкви в Украине. Это — огромное историческое событие, имеющее много проекций. С политической стороны — это украинский нацбилдинг и важнейший шаг дальнейшего преодоления советизма. А это важно не только для Украины, но и для всех «постсоветских земель». «Византия», «греки» вдруг, через 25 лет после крушения коммунизма, решили оказать бесценную помощь славянам, давая возможность выйти из зоны «неосоветской евразии», в которую завернула ходом исторического развития «Москва».

unprejudiced 15 декабря 2018 | 15:22

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 9 декабря уменьшился до 15,474 млрд куб. м или 49%. Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО Укртрансгаз.

Согласно им, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался. В то же время из хранилищ в течение суток отобрано 67,36 млн куб. м газа.

При этом в данных за 9 декабря указано, что на Украину за сутки поступило из Словакии — 7,34 млн куб. м, из Венгрии — 6,71 млн куб. м, из Польши — 1,50 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ сейчас заполнены на 49%.


Каколики, в феврале, а то и ранее, будете томосом обогреваться )))

pravdatut 15 декабря 2018 | 15:25

unprejudiced: калцапам палку в ж...

sergo13 15 декабря 2018 | 15:35

unprejudiced: Дурень пукнул, молодец - получи свои 11,8)))
Для справки Украина за год потребляет около 25млрд куб, из которых 16-собственной добычи, если даже остановить полностью добычу и закупку, то эти 49% хватит больше чем на полгода!
Пиши дальше дурилка картонная))))))))))))))))

sergo13 15 декабря 2018 | 15:42

unprejudiced: Хоть бы калькулятором научился пользоватся и попробовал поделить 15000 на 67 и получить 223дня - это при услолвии остановки добычи и закупки.
Шо еще тут скажеш)))

holic 15 декабря 2018 | 15:50

sergo13:Эт еще не все... 15,47 млрд газа - это самый большой запас на 15 декабря начиная с 14 года...

tetriz 15 декабря 2018 | 15:35

Венедиктову не плохо бы у Невзорова поинтересоваться.
Уж он-то точно в курсе. Ждём-с Среду.
Сам ААВ не в свою нишу нос суёт. Это не политика. Тут вещи посакральнее...

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