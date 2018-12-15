Организаторы форума в Давосе сняли запрет на участие российских бизнесменов, попавших под санкции США
В Москве после этого сообщили о том, что отправят официальную делегацию на мероприятие.
Представители от России примут участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, поскольку его организаторы отменили ограничения в отношении российских предпринимателей. Уровень делегации и ее состав будет определен позднее. Сообщение об этом со ссылкой на источник в правительстве появилось сразу в нескольких информационных агентствах. Напомним, что Россия отказалась участвовать в давосском форуме, после того как трех бизнесменов, находящихся в санкционном списке США, уведомили о том, что их присутствие на мероприятии «не приветствуется». Речь шла о главе ВТБ Андрее Костине, владельце «Реновы» Викторе Вексельберге и совладельце Rusal Олеге Дерипаске. По данным газеты Financial Times, решение организаторов, для которого нет законных оснований, было принято под давлением Вашингтона.
Отметим, что президент России Владимир Путин, который перестал посещать форум в Давосе с 2009 года, и в этот раз, вероятнее всего, пропустит мероприятие. Как сообщал его пресс-секретарь, форум, который пройдет в конце января, не совпадает с графиком российского лидера.
Комментарии12
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faucon2006 15 декабря 2018 | 15:05
Кому надо заслали бабок и всего делов
kottigr1 15 декабря 2018 | 15:07
Российские новости в будущем времени, громкие как "пук!"... Подождем реальность.
Путин вон уже съездил в гости к Трампу. По сию пору следы от американского башмака на брюках никак не отстирает..
haldey 15 декабря 2018 | 15:27
kottigr1: Ну и д-л... Трамп и Путин делают одно и тоже дело, хоронят старый миропорядок, в котором МВФ выстроил пирамиду... Которая сжирает огромное количество ресурсов, кормила витрину капитализма - европу))) И теперь попа всем, кто жил нахаляву, бритишам, еуропейцам, да и полякам разным, которые последние манекены в витрине капитализма, да и вообще на капитализме ставят крест))) По Марксу, капитализм пришел к максимуму своей экспансии... Перечитайте Капитал, это и есть окончание капитализма)))
Не зря Китай выбран новым ЦКУ мира... Но Китаю недостает концептуальной самостоятельности)))
mikhail_spb_ 15 декабря 2018 | 15:08
Скорее всего, организаторы разрешили приехать российским "бизнесменам" с условием, что те привезут бочки с икрой, вагоны с водкой, девок, а также оплатят все организационные расходы.
pyco__mypucmo 15 декабря 2018 | 15:08
дирипаски дерут с русских, почему людям об этом переживать. Жаль лишь, что светило экономики - карликовая плешь - не хочет осчастливить форум.
a_buvgrobu 15 декабря 2018 | 15:12
"...в шумном балагане любят собираться
жулики, бандиты, воры всех мастей..."
eyjafjallajoekull 15 декабря 2018 | 15:18
Очередной прогиб засчитан. Конечно, большая неприятность, что там не будет участвовать НЛ, а то бы российский бизнес начал развиваться бешеными темпами. Все это говорит о том, что современный крупный бизнес окончательно деградировал и привел к стагнации технологий и творческой мысли. Пример, если в 60-х годах космические исследования шагнули на Луну, Марс, Венеру и дальние планеты, то сейчас они, в основном тусуются вокруг засадной МКС.
maczyz 15 декабря 2018 | 15:19
Ну держись Давос,наши,так называемы "бизнесмены" расстараются и ушанки и танцевальными коллективами будут,ну,а уж про икру с водкой само собой,ура,приняли все таки- деньги все в этом мире.
sasass 15 декабря 2018 | 15:19
Говорить не о чем , когда экономики и промышленности нет и специалистов нет...
sergirusso 15 декабря 2018 | 15:21
Дуракаваляние. Переговоры с гитлеровскими генералами в конце войны - не бред Лиозновой. Так и тут. Дадут денег? Только за реальные товары. Как китайцы дали 20 ярдов за 2 месторождения...
irina38fif 15 декабря 2018 | 15:31
тьфу на ваших оба дома!
prof57 15 декабря 2018 | 16:07
Чо, Прошка подагнал стадо девочек с неустойчивыми моральными принципами?....