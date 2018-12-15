Организаторы форума в Давосе сняли запрет на участие российских бизнесменов, попавших под санкции США

В Москве после этого сообщили о том, что отправят официальную делегацию на мероприятие.

Представители от России примут участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, поскольку его организаторы отменили ограничения в отношении российских предпринимателей. Уровень делегации и ее состав будет определен позднее. Сообщение об этом со ссылкой на источник в правительстве появилось сразу в нескольких информационных агентствах. Напомним, что Россия отказалась участвовать в давосском форуме, после того как трех бизнесменов, находящихся в санкционном списке США, уведомили о том, что их присутствие на мероприятии «не приветствуется». Речь шла о главе ВТБ Андрее Костине, владельце «Реновы» Викторе Вексельберге и совладельце Rusal Олеге Дерипаске. По данным газеты Financial Times, решение организаторов, для которого нет законных оснований, было принято под давлением Вашингтона.

Отметим, что президент России Владимир Путин, который перестал посещать форум в Давосе с 2009 года, и в этот раз, вероятнее всего, пропустит мероприятие. Как сообщал его пресс-секретарь, форум, который пройдет в конце января, не совпадает с графиком российского лидера.