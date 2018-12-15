Мужская сборная России по плаванию выиграла комбинированную эстафету 4х50 на чемпионате мира в Китае. Командное золото взяли Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев и Евгений Рылов. Общее время — 1 минута 30,54 секунды.

Второй стала сборная США, третьей – команда Бразилии.