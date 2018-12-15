Мужская сборная России по плаванию выиграла комбинированную эстафету 4х50 на чемпионате мира
Мужская сборная России по плаванию выиграла комбинированную эстафету 4х50 на чемпионате мира в Китае. Командное золото взяли Климент Колесников, Олег Костин, Михаил Вековищев и Евгений Рылов. Общее время — 1 минута 30,54 секунды.
Второй стала сборная США, третьей – команда Бразилии.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikr 15 декабря 2018 | 14:46
Судя по результатам, спортсмены США утратили доминирование в этом виде спорта (а может, и во всех остальных). Объяснить подобное явление можно только отказом американских спортсменов от употребления запрещенных стимуляторов, которые они ранее применяли в процессе спортивной подготовки пользуясь свей исключительной безнаказанностью
sim 15 декабря 2018 | 15:46
mikr: Судя по выводам, ваша голова забита пропагандистским фаршем. Американских спортсменов тоже гоняли за допинг, и много было лишенных медалей и дисквалифицированных. Поэтому про исключительную безнаказанность - ложь. Просто если попался амер - его наказывают. А попался русский - сразу привычная песнь по всем каналам про "русофобию", без аргументов от слова совсем.
В общем, все что вы тут понаписали - домыслы. Причина - засоренный пропагандой моск.