Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону в Австрии. Второй стала Паулина Фиалкова из Словакии, третьей – Доротея Вирер из Италии. Россиянка Ирина Старых, оказавшаяся в центре расследования австрийской прокуратуры, связанного с нарушением антидопинговых правил, заняла 8-е место.