В Московской области участковый пострадал при попытке убрать с дороги коробку с неизвестным устройством. Произошел взрыв. Мужчина лишился кистей рук и получил травму лица, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Инцидент произошел на трассе между Воскресенском и городом Куровское.