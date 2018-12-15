В Московской области участковый пострадал при попытке убрать с дороги коробку с неизвестным устройством
В Московской области участковый пострадал при попытке убрать с дороги коробку с неизвестным устройством. Произошел взрыв. Мужчина лишился кистей рук и получил травму лица, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Инцидент произошел на трассе между Воскресенском и городом Куровское.
Комментарии7
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dominator13 15 декабря 2018 | 14:47
Жаль парня,а ведь спас комуто жизнь.
vasyakirin 15 декабря 2018 | 14:57
dominator13: За это он зарплату получал, в редком случае не напрасно...
archibald_dandy_esquire 15 декабря 2018 | 15:21
vasyakirin:
кто в РФ контролирует террористическую деятельность?
правильно - ФСБ
vorshun 15 декабря 2018 | 15:22
Опять фсбэшные происки.
Найдут виновных украинцев.
Ну, типа повод для войны.
vova6_let 15 декабря 2018 | 14:48
Что-то мне подсказывает, что это не коробка с чем-то неизвестным была, а пачка денег, т.к. на такую приманку менты лучше "клюют". (дерни за веревочку-дверь и откроется !-как говорили древние греки ).
evgeny_biolog 15 декабря 2018 | 15:04
Плохо у нас инструктируют участковых ...
nicolay_zubov_a 15 декабря 2018 | 15:06
Что за ловушки на подмосковных дорогах?