В Будапеште минувшей ночью возобновились протесты, связанные с введением нового трудового законодательства

Оно допускает резкое повышение сверхурочных часов работы. Участники акции выступают и в целом против политики премьер-министра Виктора Орбана. На улицы венгерской столицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались у здания правительства. Некоторые из протестующих бросали в полицейских бутылки и дымовые шашки. В ответ был применен слезоточивый газ, сообщает Deutsche Welle. По мнению наблюдателей, демонстрация была более мирной, чем предыдущие акции.

Протесты вспыхнули в среду, когда стало известно о принятии документа, повышающего число допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы назвали новую норму «законом о рабстве».