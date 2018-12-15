В Будапеште минувшей ночью возобновились протесты, связанные с введением нового трудового законодательства
Оно допускает резкое повышение сверхурочных часов работы. Участники акции выступают и в целом против политики премьер-министра Виктора Орбана. На улицы венгерской столицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались у здания правительства. Некоторые из протестующих бросали в полицейских бутылки и дымовые шашки. В ответ был применен слезоточивый газ, сообщает Deutsche Welle. По мнению наблюдателей, демонстрация была более мирной, чем предыдущие акции.
Протесты вспыхнули в среду, когда стало известно о принятии документа, повышающего число допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы назвали новую норму «законом о рабстве».
Комментарии3
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sergirusso 15 декабря 2018 | 14:40
А ты, рашкинская быдлятина, что хочешь чтобы было как в Париже и Будапеште? Вот и мычи себе в тряпочку, будет как в твоем любимом Мухосранске...
nikchimzwet886 15 декабря 2018 | 15:08
400 в год сверхурочных часов работы это практически 1,5 часа каждый день. Это фактически удлинение рабочего дня. На самом деле, человек должен иметь свободу работать обычный рабочий день или, при желании что-то доделывать на работе и оставаться дольше. А обязывать работников всех работать на 1,5 часа дольше это есть некоторое нарушение свободы, о чём нам рассказывает А.Илларионов.
С другой стороны, а делают-то они там чего в Венгрии. что им времени не хватает?
askol2016 15 декабря 2018 | 15:18
А что там на россии со сверхурочными? Революция не зреет?