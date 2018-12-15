В Киеве сегодня проходит собор, на котором планируется создать единую поместную украинскую православную церковь

Участники собрались в Софийском соборе. В этом и соседних районах введены повышенные меры безопасности. На площадь перед зданием собора пришли несколько тысяч человек – это сторонники автокефалии. Они принесли украинские флаги.

Русская православная церковь выступает категорически против автокефалии, считая Украину своей канонической территорией.