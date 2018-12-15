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14:30, 15 декабря 2018

В Киеве сегодня проходит собор, на котором планируется создать единую поместную украинскую православную церковь

Участники собрались в Софийском соборе. В этом и соседних районах введены повышенные меры безопасности. На площадь перед зданием собора пришли несколько тысяч человек – это сторонники автокефалии. Они принесли украинские флаги.

Русская православная церковь выступает категорически против автокефалии, считая Украину своей канонической территорией.

Комментарии

32

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kotbajune 15 декабря 2018 | 14:41


А на хуторе близ Диканьки истинные укры в то же время учреждают Мультивесную (для всех Вселенных) Церковь с прямым избранием Христа по рекомендациям реинкарнированных бандеровцев


«Ступайте от нас в жупане, не говоря -- в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости , поганцы….»
(И.Бродский «На независимость Украины», 1994)

kryimzdick 15 декабря 2018 | 14:45

kotbajune: Бред Бродского, которого кстати Советская власть выкинула куда подальше, является значимым аргументом?

kotbajune 15 декабря 2018 | 14:49

kryimzdick: "куда подальше" - это Стокгольм, где Бродский получал Нобелевскую премию... и это не аргумент, а выражение к каклам личного отношения поэта

kryimzdick 15 декабря 2018 | 14:54

kotbajune: за премию он должен КПСС благодарить? И да, любой русскоязычный интеллигент из России перестает быть интеллигентом на украинском вопросе. Даже Войнович не избежал этого.

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:05

kryimzdick: В этом контексте никакого украинского вопроса нет, а есть куча дерьма

а она всегда куча и только куча , и перед интеллигентом, и перед колхозником

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:07

kotbajune: куча дерьма здесь только ты

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:18

kryimzdick: когда нечего возразить, дерьмо начинает мазаться о других, растекайся дальше

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:38

kotbajune: аха-ха, куча дерьма оскорбилась))))

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:39

kryimzdick: Посмотрите, как растекается здесь жидкое и хохочущее дерьмецо... значит моя реплика выше точно попало к цель

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:48

kotbajune: вот сам и смотри на свое дерьмо

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:54

kryimzdick:

"издалека долго течёт река... " да уж

danko1 15 декабря 2018 | 14:46

Оккупанты не могут считать своей всю Украину. Донбасс и то не получилось захватить.
И нечего гундяевским попам украинские храмы занимать.
Свои храмы в торговые дома превратили. И при численности прихожан 2% от числа россиян, да и то на большие праздники, захватывают то, что им никогда не принадлежало.
Плюют гундяевцы-гэбэшники на Бога и Заповеди. Дождутся повторения 17 года.

vasyakirin 15 декабря 2018 | 15:00

danko1: Интересно наноплатье гундяева подготовлено, что бы с колокольни воспарить?

kottigr1 15 декабря 2018 | 14:51

kotbajune: Бродский конкретно в своем стихотворении сказал, что оно ведется от лица "картавого кацапа"..

"Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил "картавый".."

"Не нам, кацапам, их обвинять в измене.
Сами под образами семьдесят лет в Рязани
с залитыми глазами жили, как при Тарзане."

Иосиф Бродский


Путинисты даже "картавыми кацапами" согласны стать, лишь бы насолить Украине.. )))))))))))))))

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:03

kottigr1: Посмотрите на наглого и безграмотного какла

из

""Дорогой Карл XII, сражение под Полтавой,
слава Богу, проиграно. Как говорил "картавый".." "

он делает вывод, что стих ведётся от лица Ленина, он же "картавый"

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:13

kotbajune: Вам уже и Ленин мерещится ? Белка ещё не приходила ?.. Болеете ?

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:20

kottigr1: Образованец, читай


Из анализа стиха Бродского

«В начале стихотворения поэт вспоминает трагические для России события Северной войны (1700.1721), когда украинские войска неожиданно перешли на сторону шведского короля Карла XII ("Дорогой Карл XII, / сражение под Полтавой, / слава Богу, проиграно. / Как говорил картавый, / время покажет "кузькину мать."), и сравнивает поведение украинского гетмана с заявлениями Ленина ("картавого"), который в ходе первой мировой войны призывал к поражению своей страны на том основании, что эта война велась империалистическим правительством[203]. Упоминание "кузькиной матери" свидетельствует о печальной преемственности в поведении коммунистических лидеров, которые в стремлении удержать власть или в своих узконационалистических пристрастиях часто пренебрегали интересами страны. Знаменитое обещание Хрущева показать "кузькину мать" Америке на деле обернулось ущемлением территориальных прав России и передачей Украине Крымского полуострова в 1954 году.» https://www.proza.ru/2013/12/22/1118


kottigr1 15 декабря 2018 | 15:23

kotbajune: Из анализа ..
------------------------------------------------------------
Вы наверное ошиблись. Вам со своими анализами надо в поликлинику...

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:26

kottigr1: Представляете, что бы было с этим безграмотным и наглым каклом, если бы речь шла о математическом АНАЛИЗЕ, функциональном анализе и т.п.

то-то

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:39

kotbajune: О.. Да ! Математический анализ на сайте proza.ru - это что-то !

kotbajune 15 декабря 2018 | 15:42

: kottigr1: " Математический анализ на сайте proza.ru "

ну вот видите, этот какол даже не различает условного наклонения " что бы было"

kottigr1 15 декабря 2018 | 15:48

kotbajune: "Если бы да кабы, да во рту росли грибы, то был бы не рот, а целый огород".

abuvggrobu 15 декабря 2018 | 14:42

Иконы с Бандерой принесли ?..

orlov_a_v 15 декабря 2018 | 14:46

abuvggrobu: слуги дьявола собрались на шабаш.)))

danko1 15 декабря 2018 | 14:56

orlov_a_v: Слуги дьявола в гундяевских торговых домах.
Пьяные попы, погрязшие в разврате и накопительстве благ земных, служащих Кремлю и ФСБ, плюющих на Бога и Заповеди.

zmeelov_1 15 декабря 2018 | 14:42

Как бы майдауны не назывались, а православные останутся с Русской церковью. Не иначе

pravdatut 15 декабря 2018 | 14:42

ЭХО. А. Мороз: Церковное возрождение, которое приветствовали все, переросло себя и превратилось в очень сытый и секулярный по духу триумфализм. Всю трагедию ХХ века Москва конвертировала в чартеры коррупционеров на Афон и риторику о том, «какие мы большие» и как «наши границы не кончаются нигде». Поэтому Господь, глядя на это — и смирения ради — мудро решил разрушить полностью всю эту постсоветскую концепцию «канонической территории», в которой слепо уверились кремлевские «триумфалисты». Иначе говоря, сегодняшний собор в Киеве — это важное событие не только для украинцев и для всех православных на территории Евразии, но и для всех, в том числе и совершенно секулярных людей. На мой взгляд, это выглядит как важный исторический шанс.

velbkeirf2 15 декабря 2018 | 14:54

Протестантизм – это одно из главных направлений в христианстве, которое представляет собой совокупность независимых церквей.

Именно от этого направления появились такие течения, как баптисты, евангелисты, методисты.

Поэтому можно утверждать, что протестанты – это сектанты.

kryimzdick 15 декабря 2018 | 15:08

velbkeirf2: живут почище православных

alex949 15 декабря 2018 | 14:56

Мы все здесь с нетерпеньем ждем, когда выступит наш президент и пошлет москалей куда подальше !


velbkeirf2 15 декабря 2018 | 15:36

alex949: Трампушка на мове ще не розумеет хлопчик

prof57 15 декабря 2018 | 15:03

Порошенко сказал, что 7 пулеметчиков ждут правильного решения...

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