Москва предложила Пекину присоединиться к переговорам о ракетах средней и меньшей дальности
Об этом со ссылкой на источники сообщила медиакорпорация Никкей. В сообщении отмечается, что предложение поступило в октябре, и, по-видимому, Пекин не отверг эту идею. Ранее Вашингтон заявил о намерении выйти из договора. Вопрос о привлечении Китая к переговорам, по данным источника Никкей, возможно, был затронут во время короткого разговора президентов России и США на саммите G20 в Буэнос-Айресе.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 15 декабря 2018 | 14:42
Очевидно, кремлежулики хотят втянуть в свою аферу побольше стран, чтобы величие нацдилера росло более быстрыми темпами.
kottigr1 15 декабря 2018 | 14:48
mikhail_spb_:
"- А нас то за что.. !!??" - удивились заявлению Кремля в Китае и прищурили ещё уже свои глазки..
antimalin 15 декабря 2018 | 14:48
mikhail_spb_: Первым был Трамп.
Это он потребовал от Китая присоединиться к переговорам о РСМД.
Правда, он ничего не потребовал в этом плане от ядерных держав Франции и Великобритании.
Неувязочка.
По идее, надо туда и ядерный Израиль привосокупить.
tvitov66 15 декабря 2018 | 15:02
antimalin: У Китая под боком Индия и Пакистан, нафуа (как грят французы) им снижать свой военный потенциал?
midnightblues 15 декабря 2018 | 15:48
mikhail_spb_: Видимо китаеса не очень хочет-раз высокодуховныя рассеянки стали бросаться на китайцев в метро
sara_kerrigan 15 декабря 2018 | 14:43
Пропагандоны, не позорьтесь. Вашингтон не ответил на запрос про обсуждение - Вашингтон отказался. Пекин не ответил на запрос - Пекин, по-видимому, не отверг.
Какие же вы убогие, прокитайские подстилки, жалко пытающиеся перетянуть Китай на свою сторону хотя бы в ватных мечтах :)
dominator13 15 декабря 2018 | 14:44
Пентагон даже ответить не счел нужным,что с российскими чертями базарить,три дня Шойгу ждал ответа,его даже и не замечают,что янки боятся чертей со ржавыми ракетами и фуфылыжными мультиками?Такой опущенной Россия была только в 1905г когда Япония расхерачила в пух и прах российскую империю.
tv_victim 15 декабря 2018 | 14:53
dominator13: Даже на фото изображена пусковая давно устаревшего и снятого с вооружения ЗРК С-125.... Очень символично!
apels 15 декабря 2018 | 14:49
Ну Китай вряд ли присоеденится. Им незачем :)
cite 15 декабря 2018 | 14:52
apels: Если только в обмен на сибирь и дальний восток.
belovnikita 15 декабря 2018 | 14:56
apels: ну если весь дальний восток, сибирь уже и так уже китайская, отдать то головой кивнет, максимум, китай в пользу рашки) Но подписывать в пользу рашки конечно ничего не станет
apels 15 декабря 2018 | 15:14
belovnikita: Не думаю, что их особо интересует Сибирь. Зачем? Россия и так поставляет им полезные ископаемые Сибири. Территории им пока хватает, причем более теплой. Нет, не нужно. Сейчас кончились времена когда просто территория интересует. Прибыль дает народ. А территоря часто это нагрузка на государство.
Китай имеет разногласия с соседями. С Индией в частности. Потому ему сокращать ракеты особого резона нет. Россию Китай в качестве угрозы не рассматривает.
tv_victim 15 декабря 2018 | 14:51
Кароч, из всех договаривающихся сторон только Россия не в состоянии производить никаких ракет, я правильно понял такое миролюбие наших ястребов?
vova6_let 15 декабря 2018 | 14:52
Договор между Россией и америкой, при чем здесь китай ? ( это как при разборках среди детей какой-то слабак приглашает старшего брата).
belovnikita 15 декабря 2018 | 14:53
Мечется моська, визжит :-)
lager23 15 декабря 2018 | 14:54
Никто не хочет базарить с Пыней-сказочником, а у него язык чешется, да чесать негде..
cimirse37 15 декабря 2018 | 15:01
Во время визита Болтона эта проблема в Кремле обсуждалась и по материалам переговоров было ясно, что КНР против обсуждения этой проблемы. Даже приводилась ссылка на заявление министра обороны КНР.
askol2016 15 декабря 2018 | 15:15
Пекин будет вертеть Путина с его наглым предложением на газовой трубе от "силы сибири"