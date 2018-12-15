Москва предложила Пекину присоединиться к переговорам о ракетах средней и меньшей дальности

Об этом со ссылкой на источники сообщила медиакорпорация Никкей. В сообщении отмечается, что предложение поступило в октябре, и, по-видимому, Пекин не отверг эту идею. Ранее Вашингтон заявил о намерении выйти из договора. Вопрос о привлечении Китая к переговорам, по данным источника Никкей, возможно, был затронут во время короткого разговора президентов России и США на саммите G20 в Буэнос-Айресе.