Сегодня в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Австрии гонки преследования
Среди участниц – Ирина Старых, которая стала объектом внимания австрийской прокуратуры. Расследование связано с нарушением антидопинговых правил во время чемпионата мира по биатлону в прошлом году. В числе фигурантов также Антон Шупилин, Евгений Гараничев, Алексей Волков и Александр Логинов.
Пока речь не идет об отстранении от соревнований, — отметил в эфире «Эха» комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев.
Пока Международный союз биатлонистов решил не принимать мер в отношении россиян, которых австрийские власти обвиняют в нарушении антидопинговых правил, сообщает агентство «Интерфакс».
Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира в Австрии начнется сегодня в 16:15.
Комментарии2
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abuvggrobu 15 декабря 2018 | 14:21
Нужно отметить как всегда "нейтральную" позицию австрии, (еще со времен Суворова посмотрите фильм) какими они были союзниками, сейчас ничего не изменилось.
Кнайсль -глава мид у которой лидер побывал на свадьбе везде говорила о хороших отношениях с Россией и тут же с улыбочкой вворачивала про аннексию Крыма, надолго нейтральности не хватило.
и понеслось вытащили генерала разведчика и наконец уже под прямым управлением вашингтона действия в стиле олимпийских игр - все америкосами отработано до мелочей
sg114 15 декабря 2018 | 14:23
Ирина - вторая!!!! Блестяще!! Эти лживые пидорасы только такими способами и могут бороться с Российскими спортсменами. А наши лишний раз доказывают что их не сломить никакими методами