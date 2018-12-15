Сегодня в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Австрии гонки преследования

Среди участниц – Ирина Старых, которая стала объектом внимания австрийской прокуратуры. Расследование связано с нарушением антидопинговых правил во время чемпионата мира по биатлону в прошлом году. В числе фигурантов также Антон Шупилин, Евгений Гараничев, Алексей Волков и Александр Логинов.

Пока речь не идет об отстранении от соревнований, — отметил в эфире «Эха» комментатор «Матч-ТВ» Дмитрий Губерниев.

Пока Международный союз биатлонистов решил не принимать мер в отношении россиян, которых австрийские власти обвиняют в нарушении антидопинговых правил, сообщает агентство «Интерфакс».

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира в Австрии начнется сегодня в 16:15.