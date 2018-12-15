Рязанская прокуратура начала проверку песен группы «Френдзона»

Ее концерт должен был пройти в одном из клубов города 23 декабря.

Прокуратура Советского района Рязани проводит проверку в связи с обращением общественной организации. Она усмотрела в предстоящем концерте группы «Френдзона» «возможное «нарушение законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос издания «7х7». К ситуации также подключили местное МВД и Роспотребнадзор. При этом в прошлом месяце, напоминает «7х7», директор общественной организации «Центр защиты детей от интернет-угроз» Владимир Рогов призвал родителей не пускать детей на концерт группы «Френдзона», поскольку участники коллектива в своих песнях пропагандируют девиантное поведение — однополую любовь, а также употребления наркотиков и алкоголя.

Ранее из-за давления на владельцев клубов концерты «Френдзоны» были отменены в Вологде, Красноярске, Кемерово, Ярославле, а вчера стало известно, что выступление группы не состоится и во Владивостоке.

Напомним, что за последние месяцы из-за вмешательства правоохранителей и под давлением общественников в регионах были отменены также концерты исполнителей Монеточка, Хаски, Элджей, Face, групп IC3PEAK и «Пошлая Молли». При этом федеральные власти высказались против запрета выступлений