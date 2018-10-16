Во Владимире на автобусных остановках появились плакаты «Они служили в ЧК»

Фото размещено в группе «Бессмертный барак» – это общественный проект по сохранению памяти о жертвах репрессий.

В городской администрации корреспонденту Znak.com сказали, что остновочные павильоны на конкурсной основе предоставлены сторонним обслуживающим организациям, которые договариваются с рекламодателями и размещают рекламу . Под проект, о котором идет речь, передано четыре таких объекта. В администрации уточнили, что это проект Музея истории ФСБ, который приурочен ко Дню чекиста.