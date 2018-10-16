Олег Сенцов вышел из голодовки с подорванным здоровьем
Его состояние тяжелое, сейчас никто не может сказать, выживет ли Олег, — рассказала сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, последние письма Олега очень пессимистичны – он написал завещание и просит не бросать детей.
Сенцов заявил о прекращении многомесячной голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
Комментарии3
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babchendrysch 16 октября 2018 | 14:37
Не удивительно. Жрать нужно было меньше ночами под одеялом.
glotov 16 октября 2018 | 14:37
Это был самоподрыв.
kp6ic 16 октября 2018 | 14:37
думал, ради украины помрет там. ради идеи, так сказать. а вот оно как получилось.