Олег Сенцов вышел из голодовки с подорванным здоровьем

Его состояние тяжелое, сейчас никто не может сказать, выживет ли Олег, — рассказала сестра режиссера Наталья Каплан. По ее словам, последние письма Олега очень пессимистичны – он написал завещание и просит не бросать детей.

Сенцов заявил о прекращении многомесячной голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.