Чемпионат мира по футболу принес экономике России 952 миллиарда рублей, -отчет Оргкомитета «Россия-2018»
В пятилетней перспективе влияние чемпионата оценивается в 150-210 миллиардов рублей в год – благодаря развитию туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта от инвестиций, — сообщает РИА.
Комментарии2
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russo_vatnik 16 октября 2018 | 14:37
Но сдается мне, что расходы были раза в четыре больше. За понты надо платить!
kottigr1 16 октября 2018 | 14:37
Чего он там принес !?.. Вот же врушки.. ! Ничего кроме убытков ЧМ не принес РФ..