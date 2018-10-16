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14:32, 16 октября 2018

Чемпионат мира по футболу принес экономике России 952 миллиарда рублей, -отчет Оргкомитета «Россия-2018»

В пятилетней перспективе влияние чемпионата оценивается в  150-210 миллиардов рублей в год – благодаря развитию туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта от инвестиций, — сообщает РИА.

Комментарии

2

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russo_vatnik 16 октября 2018 | 14:37

Но сдается мне, что расходы были раза в четыре больше. За понты надо платить!

kottigr1 16 октября 2018 | 14:37

Чего он там принес !?.. Вот же врушки.. ! Ничего кроме убытков ЧМ не принес РФ..

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