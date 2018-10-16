Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подтвердил свое участие в Международном инвестиционном форуме в Саудовской Аравии

Многие зарубежные политики. А также компании и медиа-корпорации отказались участвовать в форуме в связи с обвинениями в адрес саудовских властей в убийстве журналиста Джамля Хашоги.

«Почему – нет? Многие отказываются ездить в Россию», — сказал Пиотровский Коммерсанту. Ранее участие в мероприятии подтвердил Российский Фонд прямых инвестиций.