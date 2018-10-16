Руководство «Единой России» – секретарь генсовета партии Турчак и его заместитель на неделю уехали на Афон

Руководство «Единой России» – секретарь генсовета партии Андрей Турчак и его заместитель, депутат Госдумы Евгений Ревенко, на неделю уехали на Афон, — сообщает телеканал Дождь со ссылкой на источники в партии.

Еще в понедельник Русская православная церковь уведомила своих прихожан, что они не смогут молиться и причащаться в храмах на Афоне из-за разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатами.

Афон является канонической территорией Константинополя со всеми вытекающими последствиями. – заявил ТАСС пресс-секретарь патриарха Александр Волков. При этом в РПЦ не считают, что монахи Пантелеймонова монастыря на Афоне должны покинуть обитель.

Корреспонденту Дождя не удалось дозвониться до Ревенко и Турчака, однако в воскресенье в Инстаграме Турчака была опубликована фотография с Афона.