Руководство «Единой России» – секретарь генсовета партии Турчак и его заместитель на неделю уехали на Афон
Руководство «Единой России» – секретарь генсовета партии Андрей Турчак и его заместитель, депутат Госдумы Евгений Ревенко, на неделю уехали на Афон, — сообщает телеканал Дождь со ссылкой на источники в партии.
Еще в понедельник Русская православная церковь уведомила своих прихожан, что они не смогут молиться и причащаться в храмах на Афоне из-за разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатами.
Афон является канонической территорией Константинополя со всеми вытекающими последствиями. – заявил ТАСС пресс-секретарь патриарха Александр Волков. При этом в РПЦ не считают, что монахи Пантелеймонова монастыря на Афоне должны покинуть обитель.
Корреспонденту Дождя не удалось дозвониться до Ревенко и Турчака, однако в воскресенье в Инстаграме Турчака была опубликована фотография с Афона.
Комментарии3
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johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 14:37
охайники!!!!! - против гуни Попёрли??????
gvs 16 октября 2018 | 14:38
На Афоне утром рано
Не пускают двух баранов ))))
allpha00 16 октября 2018 | 14:38
Помолиться напоследок? На посла доброй воли Турчак не тянет...