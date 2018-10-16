Производителей сигарет могут обязать «обезличивать» пачки с табачной продукцией
Это — одна из мер по борьбе с вредной привычкой, которая обсуждается в Минздраве. Станут ли россияне меньше курить – в опросе «Эхо Москвы»:
Названия табачных марок, написанные одинаковым шрифтом, и пачки сигарет без узнаваемых логотипов – все это в перспективе ждет россиян, если Минздрав согласует новую антитабачную концепцию на ближайшие годы. Глава ведомства Вероника Скворцова рассказал агентству РИА Новости о целях властей – снизить потребление сигарет среди населения до 25 процентов к 2022 году.
Антитабачное законодательство было ужесточено еще четыре года назад. Это, по словам министра, позволило резко уменьшить число курящих граждан. Однако абсолютное большинство людей, опрошенные на улицах Москвы, не заметило положительных изменений. В частности об этом сказал строитель Сергей.
Дмитрию вторит частный предприниматель Антонина.
Такого же мнения придерживается продавец Дмитрий. Единственной причиной, побудившей его знакомых бросить курение, стали вовсе не новые законы.
К инициативе Минздрава скептически отнеслась и бариста Мария. Она рассказал о своем видении проблемы.
Пожалуй единственный из опрошенных, кто заметил положительные изменения, стал охранник Магомед. Правда и он считает, что на умы граждан повлияли не власти.
Судя по результатам опроса, финансовые проблемы и проблемы со здоровьем – два главных фактора, которые могут заставить россиян отказаться от сигарет. При этом москвичи и гости столицы верят, что законы, навязанные сверху, малодейственны. Главное – внутренние убеждения граждан.
ОТВОДКА
По данным Минздрава, смерть каждого пятого жителя Земли, так или иначе связана с вредным воздействием табака.
Комментарии11
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abu_vgrobu 16 октября 2018 | 14:20
Пока на заботе о народе делаются неплохие деньги, радетели за народное счастье на Руси не переведутся.
pattrick 16 октября 2018 | 14:22
Производителей сигарет могут обязать «обезличивать» пачки с табачной продукцией...
В качестве эксперимента, попробуйте печатать на пачках сигарет фото улыбающихся В.Шендеровича, Н.Сванидзе, А.Невзорова, Е.Альбац, С.Бунтмана, А.Венедиктова, О.Бычковой... а потом отследите, как их фотки повлияю на уровень продаж.
polsan 16 октября 2018 | 14:28
pattrick: представляешь, путрик, если на пачках печатать рожи троллей, что будет с курильщиками?! ))
polikarpich 16 октября 2018 | 14:31
pattrick: Это ничуть не повлияет на уровень продаж. А вот если печатать фото с глумливыми рожами господ... Ну, впрочем, что перечислять? Ты и сам прекрасно всё знаешь.
Вот это действенно будет. Такое действительно курить западло. Лучше уж махорку.
eniro 16 октября 2018 | 14:34
pattrick: Поищи,милок в инете "папиросы ПУТИНА" за рупь тридцать 25 шт.
ze_danil 16 октября 2018 | 14:27
abu_vgrobu: для разнообразия посмотрите как продаются сигареты в Австралии
после этого можно вернуться сюда и написать ещё один камент
polikarpich 16 октября 2018 | 14:34
ze_danil: А почему именно на Австралию решили ориентироваться? Мало ли где, что и как продают?
oldbobby 16 октября 2018 | 14:24
Есть люди, которым очень плохо, когда другим хорошо.
neyexo 16 октября 2018 | 14:32
Есть только одна причина "ЗА2 запрет или ограничение курения.
Люди бросают окурки где попало, причем всех возрастор и всех уровней культуры. Бросают на газоны, в кусты, по углам, на ж/д пути (на которых другого мусора нет), из окон домов и по лестничным клеткам
polikarpich 16 октября 2018 | 14:37
neyexo: Так там не только окурки бросают. Там всё бросают. Огрызки, обёртки, бутылки, коробки. И даже из окон, бывает.
irinaapril 16 октября 2018 | 14:35
Т.е., оплачиваешь как за пачку дорогих американских сигарет, а получаешь в лучшем случае махорку?Вот это распил так распил, и всё по закону!!!