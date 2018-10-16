Производителей сигарет могут обязать «обезличивать» пачки с табачной продукцией...

Это — одна из мер по борьбе с вредной привычкой, которая обсуждается в Минздраве. Станут ли россияне меньше курить – в опросе «Эхо Москвы»:

Названия табачных марок, написанные одинаковым шрифтом, и пачки сигарет без узнаваемых логотипов – все это в перспективе ждет россиян, если Минздрав согласует новую антитабачную концепцию на ближайшие годы. Глава ведомства Вероника Скворцова рассказал агентству РИА Новости о целях властей – снизить потребление сигарет среди населения до 25 процентов к 2022 году.

Антитабачное законодательство было ужесточено еще четыре года назад. Это, по словам министра, позволило резко уменьшить число курящих граждан. Однако абсолютное большинство людей, опрошенные на улицах Москвы, не заметило положительных изменений. В частности об этом сказал строитель Сергей.

Дмитрию вторит частный предприниматель Антонина.

Такого же мнения придерживается продавец Дмитрий. Единственной причиной, побудившей его знакомых бросить курение, стали вовсе не новые законы.

К инициативе Минздрава скептически отнеслась и бариста Мария. Она рассказал о своем видении проблемы.

Пожалуй единственный из опрошенных, кто заметил положительные изменения, стал охранник Магомед. Правда и он считает, что на умы граждан повлияли не власти.

Судя по результатам опроса, финансовые проблемы и проблемы со здоровьем – два главных фактора, которые могут заставить россиян отказаться от сигарет. При этом москвичи и гости столицы верят, что законы, навязанные сверху, малодейственны. Главное – внутренние убеждения граждан.

ОТВОДКА

По данным Минздрава, смерть каждого пятого жителя Земли, так или иначе связана с вредным воздействием табака.