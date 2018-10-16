ФСБ задержала в Москве двух несовершеннолетних по подозрению в экстремизме
Сейчас их допрашивают.
17-летних жителей столицы оперативники навестили сегодня утром. В квартирах, где они проживают с родителями, прошли обыски. Из помещений вынесли флаги с символикой, стикеры и технику. Во время следственных действий представители ФСБ говорили про статью о призывах к экстремизму. Один из сотрудников СК, участвовавший в обыске, упомянул некий комитет «Нация и Свобода», который выступает за «возвращение русским людям отнятых у них прав и свобод», пишет Фонтанка.ру.
По данным «Новой газеты», участники этого националистического движения среди прочего добиваются отставки Владимира Путина. Родителям одного из несовершеннолетних следователь сказал о телеграм-канале «Карательный отрядк», в котором публикуют сообщения националистического толка. По данным правозащитников из «Открытой России» юношей увезли на допрос. Близким одного из них запретили сопровождать сына.
В ФСБ задержание молодых людей не комментировали.
Комментарии8
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georged 16 октября 2018 | 14:17
Визитки Яроша нашли?
pattrick 16 октября 2018 | 14:27
Один из сотрудников СК, участвовавший в обыске, упомянул некий комитет «Нация и Свобода», который выступает за «возвращение русским людям отнятых у них прав и свобод»...
И кто у них за фюрера, Марк Гальперин или Саша Рыклин?
cattt 16 октября 2018 | 14:35
pattrick: Без работы не сидят ваши вертухаи, лепят одно дело за другим, да все из липы!
alger 16 октября 2018 | 14:21
а в этот момент в роддоме родились еще 3 эксремиста и кричали что-то неразборчиво,
но явно призывали
rampa 16 октября 2018 | 14:29
с каких это пор права и свобода людей стали экстремизмом? Или отставка кого бы то ни было?
panpronas 16 октября 2018 | 14:31
«Близким одного из них запретили сопровождать сына.»
А зачем им близкие? Для подобных случаев, у ФСБ имеются «пидагоги»
с тюремным образованием.
russo_vatnik 16 октября 2018 | 14:35
Фашистскую нечисть надо душить в зародыше. Но сдается мне, что за этими придурками стоят дяди с Лубянки.
mamiluk 16 октября 2018 | 14:39
борьба с детьми-новое развлечение в ФСБ...в историю, эти пособники режима-войдут как основоположники геноцида детей....фотки с арестованными детишками,которым крутят руки отморозки в скафандрах...каково будет потомкам ...стыдоба...