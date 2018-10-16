ФСБ задержала в Москве двух несовершеннолетних по подозрению в экстремизме

Сейчас их допрашивают.

17-летних жителей столицы оперативники навестили сегодня утром. В квартирах, где они проживают с родителями, прошли обыски. Из помещений вынесли флаги с символикой, стикеры и технику. Во время следственных действий представители ФСБ говорили про статью о призывах к экстремизму. Один из сотрудников СК, участвовавший в обыске, упомянул некий комитет «Нация и Свобода», который выступает за «возвращение русским людям отнятых у них прав и свобод», пишет Фонтанка.ру.

По данным «Новой газеты», участники этого националистического движения среди прочего добиваются отставки Владимира Путина. Родителям одного из несовершеннолетних следователь сказал о телеграм-канале «Карательный отрядк», в котором публикуют сообщения националистического толка. По данным правозащитников из «Открытой России» юношей увезли на допрос. Близким одного из них запретили сопровождать сына.

В ФСБ задержание молодых людей не комментировали.