В России все больше недовольных фильмом «Праздник» про блокадный Ленинград, который снял режиссер Алексей Красовский

В «Единой России», вслед за Российским Военно-историческим обществом, призвали не допустить его проката. Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Сергей Боярский сказал, что сама идея снимать подобное кино позорна

Даже о самых сложных темах можно говорить с юмором, — сказал Эху режиссер Юрий Мамин

Авторы фильма «Праздник» говорят, что их картина о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо.

В Министерстве культуры говорят, что фильма пока не видели. Решение о прокате будет приниматься, когда к ним поступят все необходимые документы.