В России все больше недовольных фильмом «Праздник» про блокадный Ленинград, который снял режиссер Алексей Красовский
В «Единой России», вслед за Российским Военно-историческим обществом, призвали не допустить его проката. Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Сергей Боярский сказал, что сама идея снимать подобное кино позорна
Даже о самых сложных темах можно говорить с юмором, — сказал Эху режиссер Юрий Мамин
Авторы фильма «Праздник» говорят, что их картина о людях с привилегиями, которые даже в блокаду умудрялись жить хорошо.
В Министерстве культуры говорят, что фильма пока не видели. Решение о прокате будет приниматься, когда к ним поступят все необходимые документы.
Комментарии28
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noxepy_88 16 октября 2018 | 14:09
Жду очень остроумных реплик бешеных навальнят - "значит хороший фильм, надо смотреть". Пропал Калабухинский дом!
kryimzdick 16 октября 2018 | 14:12
Сыночек Боярского уже депутат и все знает про кино. Какая гнида выросла, "динозаврики", глядь, видать и папаша гнилой
novo 16 октября 2018 | 14:14
kryimzdick: а я думаю ну до чего знакомая лицо. а точно он на пластике у меня на даче валяется
alexakimfaa 16 октября 2018 | 14:20
kryimzdick: Это депутат Боярский - ещё тот гад!...
sanek54 16 октября 2018 | 14:37
alexakimfaa: Яблоко от яблони, далеко не падает...
cattt 16 октября 2018 | 14:26
kryimzdick: Задолбали уже этой победой, сами суки не воевали, а гордиться ВСЕХ заставляют, и чем дальше война тем громче литавры.
harry_r 16 октября 2018 | 14:12
noxepy_88: Тут и реплик не надо. Уже и так понятно, что хороший. А если ещё Мединский запретит, - значит просто шедевр.
sarbus 16 октября 2018 | 14:17
noxepy_88: Ежели и тролльчатину подключили - режиссёр в больное ударил. Смотреть!
vilingrad 16 октября 2018 | 14:17
noxepy_88: «В России все больше недовольных»
Боярский,ЕР и косноязыкий уродец noxepy 88- это вся Россия?
88- это в честь твоего кумира Адольфика?
novyyrusic 16 октября 2018 | 14:23
noxepy_88: Фильм пока никто не видел, поросеночек, но все свиньи, в которую ты вырастешь обязательно, его осуждают.
Поросеночек, скажи почему так?
А потому, что свиньи знают, что он над ними смеется, показывает их гнилое нутро. Ведь кто в блокадном Ленинграде хорошо жил? Только начальственные мрази. И нынешние начальнички это их наследнички, если не все по крови, то все по духу.
Вот вы и полезли на стену, ведь ваших духовных предков высмеивают.
halifax 16 октября 2018 | 14:23
noxepy_88: чувак, а где глянуть можно, не в курсе?
Если Военно-историческое общество против,то я за.
sapiens17 16 октября 2018 | 14:11
Фильма ещё нет, никто не смотрел, но количество недовольных растёт!
И у каждого "своё" мнение.
drillerthriller 16 октября 2018 | 14:12
Скорее всего не пустят в прокат. Придется оскорбляться в Ютубе.
za_stalina 16 октября 2018 | 14:12
Эпатаж и чернуха. Не знают как еще изголиться какие темы расшевелить чтобы вызвать у зрителя хоть какой то эмоциональный отклик. Искусство при капитализме - мертво.
kryimzdick 16 октября 2018 | 14:16
za_stalina: о чем ты рассуждаешь, если кино еще не вышло?
galla 16 октября 2018 | 14:14
А где это недовольные смотрели? А можно посмотреть простому россиянину- блокаднице и высказать своё мнение?
cattt 16 октября 2018 | 14:30
galla: Их тема волнует, что же потомки вертухаев - совки будут делать без их любимой соски- ВОВ,
Отними ее и кто они без нее - никто!
venezianez49 16 октября 2018 | 14:30
galla:
Это Вы - "простой россиянин-блокадница" ?
Сколько же Вам лет, дорогая ?
Судя по Вашему горячему желанию высказать своё мнение, у Вас отменное здоровье (при полном отсутствии совести).
alexakimfaa 16 октября 2018 | 14:18
Какие могут быть недовольные фильмом "Праздник",если фильм ещё не идёт в прокате?..Ну,это же дикость ПЖиВ!...На дворе 21-й век,а в России мракобесие...
biathlete 16 октября 2018 | 14:19
В России все больше недовольных фильмом «Праздник» .../
Не доволен - не смотри. Палкой "недовольных" в кинотеатр гонят? Смотри "Как закаляясь сталь" или "Курская дуга", "Они сражались за Родину" или "Август 44-го". Довольствуйся тем историческим сюжетом и стилем его изложения который тебе по душе, по уму и сердцу. Чего проще?
noxepy_88 16 октября 2018 | 14:21
biathlete: Поросёночек, как щетаешь, почему не идёт широким экраном фильм "Еврей Зюс"?
dft 16 октября 2018 | 14:29
noxepy_88: переведите слово "щетаешь".
aleks50 Алексей Клубников 16 октября 2018 | 14:26
В России или нет цензуры или насрали на конституцию.
dft 16 октября 2018 | 14:26
Мне это все напоминает случай в детском саду. "Какой страшный ребенок" сказал я вслух. Что тут началось. "Этожедети","сдохнимразь","ничегосвятого", "кактебенестыдногондон", "яжемать".
У людей, которые теряют сознание от того, что кто-то смеется над "запретными" темами - проблемы самоидентификации.
elenaprekrasnaya2009 16 октября 2018 | 14:29
Опять куча недовольных фильмом, которого еще нет.
Это у нас хроническое явление...
Может, стоит уже пережить и эту тяжелую историю в жизни города и, наконец, идти дальше?
Тем более, что действительно были граждане в городе(партработники), кот.и в блокаду жили лучше, чем большинство в мирной жизни.
Это давно не тайна в самом городе.
vova6_let 16 октября 2018 | 14:34
Видно, мединский лично по разным кабинетам бегает, чтобы узнать точно: можно или нет, т.к. одни говорят одно, другие-другое, а третьи-третье. Вот и думай !
puteshestvennik 16 октября 2018 | 14:36
Все больше и больше депутатов узнают себя в героях фильма.
neyexo 16 октября 2018 | 14:39
//Решение о прокате будет приниматься, когда к ним поступят все необходимые документы.//
Неверно, когда у хозяина найдется время, и в зависимости от того, с какой оги встал