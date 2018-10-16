По данным некоторых западных СМИ, Саудовская Аравия может признать, что журналист Джамал Хашогги погиб в ходе допроса

Источники Си-Эн-Эн утверждают, что Эр-Рияд готовит доклад, в котором будет указано, что после допроса в консульстве журналиста намеревались вывезти из Турции, однако операция пошла не так, как было запланировано. Кроме того, она была проведена без соответствующего разрешения, и ричастные к ней будут наказаны. Другие собеседник телеканала, в свою очередь, утверждают, что доклад саудовских властей все еще готовится, и его содержание может измениться.

Британская Гардиан, ссылаясь на правоохранительные органы Турции, ранее писала, что останки журналиста были закопаны на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Би-Би-Си напоминает, что на прошлой неделе, после соответствующего распоряжения принца Салмана, турецким властям было разрешено провести осмотр диппредставительства, но без использования специального вещества, выявляющего следы крови, и Турция это предложение отклонила. Позже саудовские следователи и турецкие судмедэксперты все-таки были допущены в консульство, однако до них там побывала команда уборщиков.

Арабский телеканал Аль-Джазира обнародовал заявление генеральной прокуратуры Турции, сообщившей, что обнаружены улики, подтверждающие, что Джамал Хашогги был убит в здании консульства.