Иерархи УПЦ Московского патриархата начали переходить под эгиду Константинополя
Иерархи украинской православной церкви Московского патриархата начали переходить под эгиду Константинополя.
Клириком Константинопольского патриархата первым провозгласил себя митрополит Украинской православной церкви Александр, в миру Александр Драбинко. Известный иерарх, в прошлом секретарь митрополита Киевского Владимира. И защитник автокефалии. Своё решение священнослужитель обосновал тем, что территория Украины восстановлена в качестве митрополии Константинопольского патриархата. «С этого момента мы клирики Константинопольской церкви», — заявил митрополит телеканалу Громадьске ТВ. Константинопольский синод на прошлой неделе снял анафему с двух глав неканонических украинских православных церквей, включая предстоятеля Киевского патриархата Филарета. И аннулировал указ более чем 300тлетней давности о передаче Киевской митрополии Москве. На этом фоне назначенные Вселенским патриархом Варфоломеем представители вернулись в Киев для подготовки по их словам объединительного собора и завершения процесса автокефалии украинской православной церкви, сообщает ТАСС. Переход к независимости украинской церкви от Московского патриархата будет быстрым, но не сиюминутным, отмечал в эфире Эха протодиакон Андрей Кураев.
Синод РПЦ накануне полностью разорвал отношения с Константинопольским патриархатом. Президент Украины Пётр Порошенко заявил общаясь с экзархами, что РПЦ встала на путь изоляции и конфликта со всем мировым православием.
ОТВОДКА:
В РПЦ сегодня заявили, что Константинополь больше не является координатором православной церкви. Такое мнение в эфире Первого канала высказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он призвал православных Украины хранить верность канонической церкви.
Комментарии35
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tv_victim 16 октября 2018 | 14:05
Надежные кадры! Верные кирилловцы....
novyyrusic 16 октября 2018 | 14:17
tv_victim: Массовый переход украинских священников из РПЦ в УПЦ КП ожидался и это только начало.
Деваться им некуда.
В Украине будущего у РПЦ нет, а в России им делать нечего.
Никто их в России не ждет, все места заняты надо выживать.
Тот же митрополит Александр никогда не получит в России аналогичную должность. в России ему только в заштат.
А сельским батюшкам еще хуже. Им не только должность, но и дом покидать нужно.
Церковь и дом священника общине принадлежит, приходу то есть.
Так что побегут в УПЦ Киевского патриархата массово. Во главе с епископами и митрополитами.
tttaaannne 16 октября 2018 | 14:19
novyyrusic: В УкраИнскую поместную церковь.
semia 16 октября 2018 | 14:27
И в России много священников,которые не хотят иметь дело с Кириллом,а хотят остаться в союзе с Канонической Константинопольской. Нас ожидает раскол времен Никона. Тут невольно поверишь в бога. Отвернулся он от Кирилла. Такое наказание
cattt 16 октября 2018 | 14:32
Деритесь попишки, деритесь, без вас мир будет чище!
sergo_25_26 16 октября 2018 | 14:30
novyyrusic: Согласен на все 100%. Церковь МП стоит для Украины несравнимо больше Крыма. Даже не финансово, а в морально- психологическом плане. Хотя Крым в финансовом плане не выгоден ни кому. Теперь уже точно ясно что раша украв Крым потеряла в разы больше. Не только Украину но и уважение на большей территории земного шарика.
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 14:06
ну, теперь всякие "пояса богородицы" - это ЕРЕСЬ! ... вот теперь гундяй производство "православных реликвий" на Поток поставит! может в этом цель Раскола и была??? ;-)))))
nina51 16 октября 2018 | 14:18
johnbmw: а тебе то иудею что до этого ?
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 14:25
nina51: знаете чем я от верующих отличаюсь? верующие Верят, что бог есть ... а я ЗНАЮ, что его нет ...
za_stalina 16 октября 2018 | 14:07
ОТВОДКА
ого служебный документ эха публикуют.
hastings 16 октября 2018 | 14:07
Дезертиры! Патриарху нужен приказ "ни шагу назад!".
johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 14:09
hastings: нужен Патриарху или его "подчинённым"???? ;-))))))))))))))))
kryimzdick 16 октября 2018 | 14:10
Осталось Гундяеву доить россиян да белорусов, минус 30% рынка, хе-хе
punyoshohlai 16 октября 2018 | 14:10
...митрополит Иларион. Он призвал православных Украины хранить верность канонической церкви.
Вот украинские попы и внемлют призыву Иллариона - хранят верность канонической церкви)))
drgonish 16 октября 2018 | 14:17
punyoshohlai:
Каноническая там только УПЦ МП, да и те похоже в раскол пустились. Возможно под угрозами. Укронацики им открыто расправой угрожали.
tag188 16 октября 2018 | 14:26
drgonish: Возможно под угрозами. Укронацики им открыто расправой угрожали.
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Вы уже собираетесь в крестовый поход?
noxepy_88 16 октября 2018 | 14:12
Призвал украинцев хранить верность.... Ахахахаа!!!!
testmeter 16 октября 2018 | 14:17
noxepy_88: А чё только украинцев? Ты думаешь на России все попы - идиёты, останутся с Гундяем? Особенно, когда он анафему получит от "не являющегося" Вселенского патриарха? Держи карман шире, "верный".
noxepy_88 16 октября 2018 | 14:18
testmeter: О! Сколько вопросов в одной реплике! Какой любопытный котик)))))
edyunia 16 октября 2018 | 14:18
noxepy_88: \\Призвал украинцев хранить верность....\\
Вообще-то, христиане, в том числе и православные, в первую очередь должны хранить верность Богу, а не начальствующим еретикам.
vladimir1_57 16 октября 2018 | 14:23
noxepy_88:
Хранить верность, как завещал Мазепа )
olgkiev 16 октября 2018 | 14:13
Цукаво Киево-Печерская Лавра когда перейдет? От цэ будэ перемоха:-)
specsalos 16 октября 2018 | 14:14
Гундяев-то говорят не настоящий!!!
Так на хрена ему служить и повиноваться?
На территории Украины может существовать только церьковь Украины, а не филиал ФСБ РФ.
pyco_mypucmo 16 октября 2018 | 14:14
В РПЦ сегодня заявили, что Константинополь больше не является координатором православной церкви.
Кому-то интересно, что там сектанты срашки вякают?
specsalos 16 октября 2018 | 14:18
Путин последние 5-6 лет идет от "победы" к "победе"!
Россияне только успевают утираться. Ну по ходу россияне мозахисты если это дерьмо им нравится.
don_ballon 16 октября 2018 | 14:21
Тихон Шевкунов воспел Византию с своём апокрифическом фильме. Теперь, когда Византия пришла, с ней рвут отношения... Ребята, что может быть каноничнее церкви-матери? Уж не ваша секта. Интересно отношение ко всему этому хайпу в Древлеправославной церкви, старообрядцев?
specsalos 16 октября 2018 | 14:27
don_ballon:
"В Константинополе бога нет, бог только в Москве
И мы все знаем как его, кормильца нашего зовут!"
К.Гундяев
vasya_von_smetankin 16 октября 2018 | 14:25
Теперь "координатор Межгалактического Синода Православной Вселенной" - гвардии генерал-патриарх КГБ-ФСБ Кирилл Первый Не канонический!
stalk25 16 октября 2018 | 14:26
Как вообще можно делить веру в Бога?
unprejudiced 16 октября 2018 | 14:27
Американский митрополит призвал украинских раскольников «покаяться и прекратить безумие»
Русская Православная церковь по канонам не имела иного выбора, кроме прекращения общения с Константинополем после его решения об автокефалии для Украины, поэтому выходом из ситуации может быть лишь покаяние тех, кто спровоцировал этот конфликт.
Об этом РИА Новости заявил бывший предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Иона (Паффхаузен).
Даже американская церковь против заведомо незаконных решения бывшей церкви вселенского патриархата которая сейчас потеряла свою легитимность и признана незаконной
specsalos 16 октября 2018 | 14:34
unprejudiced: Как московские вороватые и погрязшие во грехе язычники (уже) и прислужники подлой и кровавой светской власти России могут кого-то не признать? Кто будет этих придурков гундяевских спрашивать?
eremenko_evgeny 16 октября 2018 | 14:32
Ничего страшного не происходит - у одной из крупнейших православных стран будет своя церковь, Украина имеет на это историческое и моральное право. Главное сейчас не допустить провокаций. Пройдет 10 лет и все устаканится. Но многие русские православные на Украине сейчас взбудоражены, будет жаль, если из-за позиции РПЦ прольется кровь. Надеюсь, что батюшки спокойно переведут свои приходы под новую юрисдикцию.
sapiens17 16 октября 2018 | 14:34
"Он призвал православных Украины хранить верность канонической церкви."
А как же "Не создай себе кумира?"
"Я есть Господь Бог твой, и нет других богов, кроме Меня.
Не сотвори себе кумира и никакого изображения; не поклоняйся им и не служи им."
kp6ic 16 октября 2018 | 14:34
оперативно. во дают.
murad_manapov 16 октября 2018 | 14:37
кирил-христос-суперзвезда