Иерархи УПЦ Московского патриархата начали переходить под эгиду Константинополя

Иерархи украинской православной церкви Московского патриархата начали переходить под эгиду Константинополя.

Клириком Константинопольского патриархата первым провозгласил себя митрополит Украинской православной церкви Александр, в миру Александр Драбинко. Известный иерарх, в прошлом секретарь митрополита Киевского Владимира. И защитник автокефалии. Своё решение священнослужитель обосновал тем, что территория Украины восстановлена в качестве митрополии Константинопольского патриархата. «С этого момента мы клирики Константинопольской церкви», — заявил митрополит телеканалу Громадьске ТВ. Константинопольский синод на прошлой неделе снял анафему с двух глав неканонических украинских православных церквей, включая предстоятеля Киевского патриархата Филарета. И аннулировал указ более чем 300тлетней давности о передаче Киевской митрополии Москве. На этом фоне назначенные Вселенским патриархом Варфоломеем представители вернулись в Киев для подготовки по их словам объединительного собора и завершения процесса автокефалии украинской православной церкви, сообщает ТАСС. Переход к независимости украинской церкви от Московского патриархата будет быстрым, но не сиюминутным, отмечал в эфире Эха протодиакон Андрей Кураев.

Синод РПЦ накануне полностью разорвал отношения с Константинопольским патриархатом. Президент Украины Пётр Порошенко заявил общаясь с экзархами, что РПЦ встала на путь изоляции и конфликта со всем мировым православием.

ОТВОДКА:

В РПЦ сегодня заявили, что Константинополь больше не является координатором православной церкви. Такое мнение в эфире Первого канала высказал глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Он призвал православных Украины хранить верность канонической церкви.