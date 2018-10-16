Суд в Оренбурге обязал ФСИН выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей Надежде Чертовских
Суд в Оренбурге обязал ФСИН выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей Надежде Чертовских — ее сын умер после избиения сотрудниками СИЗО-2 в Орске. Об этом сообщает Комитет против пыток, юристы которого представляли интересы потерпевшей в суде.
Уголовное дело по факту смерти заключенного завели только спустя полгода. В 2017 году были задержаны начальник СИЗО-2 Евгений Шнайдер и глава оперативного отдела Виталий Симоненко. Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий. Шнайдер получил два года колонии, а Симоненко — четыре.
Комментарии8
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gvs 16 октября 2018 | 13:52
Убийца в погонах - это уже не убийца, а всего навсего превышатель полномочий.
novyyrusic 16 октября 2018 | 14:09
gvs: Ну да, у него есть полномочия уродовать, а если убил, то превысил полномочия.
Но вот интересно что, если пассажир самолеьта или поезда погибнет из-за аварии, то семье выплатят 2 миллиона.
А если его убьют в тюрьме сотрудники администрации, то вот платят только 500 тысяч.
Почему?
polsan 16 октября 2018 | 13:52
Какое невероятное решение суда. За убийство человека два вертухая получили по 2 и 4 года колонии, как за превышение полномочий. То есть пытать значит можно, а если убьёшь того, кого пытаешь, значит превысил полномочия?
m_anuchin 16 октября 2018 | 13:57
Стоимость смерти гражданина от злоупотреблений людей при власти - 500 000 рублей!? Что-то мне припоминается (или кажется), что когда достаточное количество лет назад в авиакатастрофе погибло "известная военная личность, то его родственникам суд обязал выплатить не менее как по 2 000 000 рублей....
aleks50 Алексей Клубников 16 октября 2018 | 13:57
И 500 миллиардов сына не заменят.
us101 16 октября 2018 | 14:05
$7.5т разделить на трех сотрудников фабрики смерти... по $2.5т на каждого барыгу! Жестоко однако!
zhrv 16 октября 2018 | 14:17
- "Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий"
Угу, будто бумажку не ту подписали, не по должности.
Несчастная мать, несчастный народ.
irinaapril 16 октября 2018 | 14:21
Слов нет!Позор!