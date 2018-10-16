Суд в Оренбурге обязал ФСИН выплатить компенсацию в 500 тысяч рублей Надежде Чертовских — ее сын умер после избиения сотрудниками СИЗО-2 в Орске. Об этом сообщает Комитет против пыток, юристы которого представляли интересы потерпевшей в суде.

Уголовное дело по факту смерти заключенного завели только спустя полгода. В 2017 году были задержаны начальник СИЗО-2 Евгений Шнайдер и глава оперативного отдела Виталий Симоненко. Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий. Шнайдер получил два года колонии, а Симоненко — четыре.