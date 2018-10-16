ФСБ задержала в Москве двух 17-летних подростков – Георгия Чумаченко и  Андрея Соколухина

Следователи провели обыски в их квартирах по делу о призывах к экстремизму, — сообщают ОВД-Инфо и правозащита «Открытой России».

Задержанных увезли на машинах без номеров на допрос в управление ФСБ в Большом Кисельном переулке. Родителям Чумаченко запретили ехать с ним. Соколухина увезли на допрос вместе с матерью.