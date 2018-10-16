ФСБ задержала в Москве двух 17-летних подростков – Георгия Чумаченко и Андрея Соколухина
Следователи провели обыски в их квартирах по делу о призывах к экстремизму, — сообщают ОВД-Инфо и правозащита «Открытой России».
Задержанных увезли на машинах без номеров на допрос в управление ФСБ в Большом Кисельном переулке. Родителям Чумаченко запретили ехать с ним. Соколухина увезли на допрос вместе с матерью.
Комментарии13
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not_to_not 16 октября 2018 | 13:44
/Задержанных увезли на машинах без номеров/
Вот и чёрные воронки по Москве заездили.
grigol331 16 октября 2018 | 13:56
not_to_not: Задержанных увезли на машинах без номеров
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А как мусора отличают МАШИНУ БЕЗ НОМЕРОВ от просто машины без номеров? Это ж раздолье угонщикам.
semia 16 октября 2018 | 13:59
Дети хотят справедливости.В молодости все чувства обостренные.
dekadik 16 октября 2018 | 13:49
юные Ленинцы....
grigol331 16 октября 2018 | 14:00
dekadik:
Народовольцы...
kryimzdick 16 октября 2018 | 13:50
Хорошая фамилия Чумаченко
vasyakirin 16 октября 2018 | 13:53
Объясните, призыв к свержению президента не исполняющего конституцию и предвыборные обещания это экстремизм или защита Конституции?
polikarpich 16 октября 2018 | 13:56
vasyakirin: Это и то и другое. Смотря с чьей точки зрения.
С точки зрения человека и гражданина - это дело хорошее, благое.
lager23 16 октября 2018 | 13:54
Разве можно ездить без номеров, или законы страны для опричников не существуют?
grigol331 16 октября 2018 | 14:34
lager23:
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
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Вопрос: или законы страны для опричников не существуют?
Ответ: Законы?! Какие такие законы? Нет, не слышали.
aleks50 Алексей Клубников 16 октября 2018 | 13:55
Да библия христиан- это сплошной призыв к экстремизму, и ничего попы на дебилизме процветают. А чего только стоит вера Кирюши гундяева, когда он ни хрена на бога не надеется, а вся надежда только на автоматчиков фсо, да и лидер портянок такой же верующий храбрец. Неужто у парней в высказываниях экстремизма больше чем в библии?
efilika 16 октября 2018 | 14:08
28/10 в 13-00, Москва, м. тургеневская митинг "За наших и ваших детей". Разрешение ждут. Предлагаю присоединиться. Иначе, власть хамеет с каждым новым днем.
ppvngavr 16 октября 2018 | 14:14
Все это описано в публикации:
"Истоки реки, текущей никуда": https://www.proza.ru/2018/05/06/842