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13:30, 16 октября 2018

Иерарх УПЦ Московского патриархата митрополит объявил себя клириком Константинопольского патриархата

Иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Переяслав-Хмельницкий и  Вишневский, Александр, объявил себя клириком Константинопольского патриархата. Об этом он заявил в интервью интернет-каналу «Громадьское телевидение».
Накануне Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве с  Константинопольским патриархатом. Это было сделано в ответ на решение Константинополя предоставить автокефалию Украинской церкви.
В  РПЦ также заявили, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался как координирующий центр православия».

Комментарии

33

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noxepy_88 16 октября 2018 | 13:40

Предатели, сумасшедшие, воры и аферисты со всего мира слетаются на Украину, как мух на говно. Позорище!

danko_budka 16 октября 2018 | 13:42

noxepy_88: Он может объявить себя шестёркой и клерком и сосать у него в засос, как делает дежурная головка слощавая спей по сайту с мамкой своей данко1.

alexey65 16 октября 2018 | 14:06

danko_budka: Где вас дебилов таких набирают?
Полная профнепригодность отдела кадров фабрики троллей.

polikarpich 16 октября 2018 | 14:17

alexey65: Одни Чепиги кругом остались.

(комментарий скрыт)

punyoshohlai 16 октября 2018 | 13:45

noxepy_88: Предатели, сумасшедшие, воры и аферисты со всего мира слетаются на Украину, как мух на говно. Позорище!

Ты прав. Они захватывают и грабят территорию Украины, убивают украинцев.

noxepy_88 16 октября 2018 | 13:52

punyoshohlai: Точно, поросёночек, редкий случай когда я согласен с тобой!

punyoshohlai 16 октября 2018 | 13:58

noxepy_88: Точно, поросёночек,

))))) Заканчивай с зеркалом разговаривать. Или у вас в дурке так принято?

mavviomi 16 октября 2018 | 14:00

noxepy_88: ох, дебиленочек, чего же ты такой тупой? Кацап что ли?

putn_pnh 16 октября 2018 | 13:58

noxepy_88: Вот и ты не обошел ее своим вниманием

novyyrusic 16 октября 2018 | 14:02

noxepy_88: Голубка, этот митрополит никуда не прилетел. Он в Украине жил и служил в этой церкви всегда.
И он не предатель, а просто разумный человек.
Он понял, что будущего у РПЦ в Украине нет, она ликвидируется.
Аналогичную должность в России он не получит никогда.
Они все заняты и за ними очередь. Ему в эту очередь становуиться поздно.
Он это понял и сделал вывод.
Собственно многие рядовые попы уже давно это поняли и побежали в УПЦ КП.
Теперь очередь дошла и до высших чинов. Это ожидалось и это происходит.
переход будет массовым, голубка, так что пей валидол и наблюдай.

vezdehod 16 октября 2018 | 14:04

noxepy_88:
Предатели, сумасшедшие, воры и аферисты со всего мира слетаются на Украину, как мух на говно. Позорище!
============================================================================================
Зато Крымваш - заглохни!.

sneer1 16 октября 2018 | 14:21

noxepy_88: Вы правы по поводу Гундяева. Все пытается туда влезть, как муха на это самое.

e_mae 16 октября 2018 | 13:43

Интересно сколько путинских генералов останется верными царю и присяге если НАТО предложит им хорошие должности?

pusin_patriot 16 октября 2018 | 13:53

e_mae: Думается не больше иракских генералов при схожих обстоятельствах.

Хотя там методику применяют круче. когда наворовано достаточно, там деяния уже начинаются на сохранение награбленного. Поэтому на западах, до некоторого момента, на вывод наворованного могут временно закрывать глаза. Собирая и аккумулируя данные. Счетики, имущество, связи, детишки с женами. Под жесткач угрозы боевых действий всё это становится предметом шантажа, или или.

mazvi_1 16 октября 2018 | 14:07

Я так понимаю, щеневмерликам вместо вступления в ЕС
какую-то автофекалию втюхивают???
Зрада!

kryimzdick 16 октября 2018 | 13:54

e_mae: наверняка половина наших генералов уже перекуплено

zztop1960 16 октября 2018 | 13:58

e_mae: Нужны ли НАТО такие генералы ? Раскрыты потери Красной армии в танковом сражении под Прохоровкой. В крупнейшем танковом сражении 20 века, битве под Прохоровкой, Пятая гвардейская танковая армия потеряла 75% от всей своей бронетехники: 470 боевых машин из 670. Эти данные озвучил ведущий научный сотрудник Военной академии Генерального штаба ВС РФ Валерий Маковский
Потери немцев оказались гораздо меньше. Так, войска СС лишились всего порядка 10% танков: 50 из 490.

anndrew 16 октября 2018 | 14:10

zztop1960: Крупнейшее танковое сражение - это Дубно-Броды. Там с советской стороны участвовало примерно 2500 танков. Немецких - около 500. СССР проиграл его и потерял почти все танки.

kompricikos 16 октября 2018 | 14:09

дивизиями будут переходить e_mae:

tag188 16 октября 2018 | 13:44

В РПЦ также заявили, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался как координирующий центр православия».
=======================
Не забудьте это сообщить самому Константинопольскому патриархату.

Р.S. Лучше один раз съездить на Афон, чем прослушать 100 проповедей Гундяева.

andreyoo 16 октября 2018 | 13:57

tag188: Среди либералов всегда были как противники православия, так и сторонники
---
О! Как я смотрю истовые либерасты становятся не менее истовыми православными, когда партия скажет надо.

punyoshohlai 16 октября 2018 | 14:05

andreyoo: когда партия скажет надо

Кстати, ты в курсе, что попы РПЦ отвечают "Так точно"?

andreyoo 16 октября 2018 | 14:10

punyoshohlai: ы в курсе, что попы РПЦ отвечают "Так точно"?
---
Нет. А ты откуда знаешь?

not_to_not 16 октября 2018 | 13:46

Нет никакого желания вдаваться в пошлые алчные дележи опиума для народа.

enigma1973 16 октября 2018 | 13:49

Не вижу здесь еще высера от pattrick. pattrick-ату, ату

polikarpich 16 октября 2018 | 14:01

enigma1973: Он устал. Шутка ли - с утра на рогах!
:-)

dr_nemos 16 октября 2018 | 13:52

Поступил как христианин...ибо в гундяевской секте позорно быть христианам.

nifont 16 октября 2018 | 13:53

Иуда

ppvngavr 16 октября 2018 | 13:53

О 2-ом церковном расколе, на который пошли РПЦ и Кремль, можно прочитать в моей новой публикации:
"Второй церковный раскол": https://www.proza.ru/2018/10/16/531
Вряд ли стоило доводить до всего этого, можно было бы РПЦ вести себя и помягче.

(комментарий скрыт)

vova6_let 16 октября 2018 | 13:57

Новости 15-го века ? (закон о чувствах верующих-15-й век, Испания, костры, жгут еретиков (еретики-это те же атеисты), главный там-игнатий лойола-генерал ордена иезуитов (прообраз фсб ). Просто с ума сойти -такая дремучая дурь!

chubuk 16 октября 2018 | 13:59

Что все о приходах да мирянах - монастыри и обители, вот где веселье-то начнется.

mavviomi 16 октября 2018 | 14:03

Правильно поступил иерарх. Гундяевцы теперь секта....

andreyoo 16 октября 2018 | 14:07

Иерарх УПЦ Московского патриархата митрополит объявил себя клириком Константинопольского патриархата
---
И ЧСХ, еще вчера он для либерастов был презираемым московским попом-гэбистом, а сегодня уже добрый христианин.
А если бы не отменил бы то письмо ХренЗнаетКакогоГода, наш пациент по прежнему был бы презираемым московским попом.

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