Иерарх УПЦ Московского патриархата митрополит объявил себя клириком Константинопольского патриархата

Иерарх Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский, Александр, объявил себя клириком Константинопольского патриархата. Об этом он заявил в интервью интернет-каналу «Громадьское телевидение».

Накануне Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве с Константинопольским патриархатом. Это было сделано в ответ на решение Константинополя предоставить автокефалию Украинской церкви.

В РПЦ также заявили, что Константинопольский патриархат «самоликвидировался как координирующий центр православия».