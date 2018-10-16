Принесение в Россию реликвий, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата вряд ли будет возможным в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и Всеяы Руси Александр Волков в интервью РБК.

Среди реликвий, которые хранятся в церквях и монастырях, подчиняющихся Константинопольскому патриархату – пояс Пресвятой Богородицы, части Тернового Венца Спасителя, мощи святых и чудотворные иконы.

Что касается русского Пантелеймонова монастыря на Афоне, то – считают в РПЦ — пока нет причины, по которой монахи должны покинуть обитель, несмотря на то, что Афон тоже подчиняется Константинопольскому патриархату.