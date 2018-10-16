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13:29, 16 октября 2018

Принесение в Россию реликвий, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата вряд ли будет возможным

Принесение в Россию реликвий, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата вряд ли будет возможным в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и Всеяы Руси Александр Волков в интервью РБК.
Среди реликвий, которые хранятся в  церквях и  монастырях, подчиняющихся Константинопольскому патриархату – пояс Пресвятой Богородицы, части Тернового Венца Спасителя, мощи святых и  чудотворные иконы.
Что касается русского Пантелеймонова монастыря на Афоне, то – считают в РПЦ — пока нет причины, по которой монахи должны покинуть обитель, несмотря на то, что Афон тоже подчиняется Константинопольскому патриархату.

Комментарии

56

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danko_budka 16 октября 2018 | 13:37

Да и фиг с ними. Главное Параше нос утерли.

danko_budka 16 октября 2018 | 13:39

danko_budka: а где дано1 спец в Пете Параше и Головка слощаявая, дежурный по сайту?

krysodav2 16 октября 2018 | 14:04

danko_budka: Что, уже к вам набирают психически больных!? ))))))

eternity88 16 октября 2018 | 13:41

danko_budka: Киево-Печерской Лаврой утерли? )))

danko_budka 16 октября 2018 | 13:44

eternity88: удавись с этой лаврой со всеми её хохлами. Всё равно разворуют. Ракету им точку У им зад! Да и тебе тоже!

eternity88 16 октября 2018 | 13:54

danko_budka: верно. не в коня корм гундяевским жлобам и их шестеркам вроде тебя украинское православие. сопли подбери, ракетный ёжик, и за свой зад беспокойся. видали уж, как путинские ракеты летают - годны разве что по гражданским самолетам лупить да по своим же, как в давеча Сирии, или, вон, на старте падать.

book_publisher 16 октября 2018 | 13:57

Российские десантники эвакуируют в Россию все, что угодно...

edyunia 16 октября 2018 | 13:43

danko_budka: \\Главное Параше нос утерли.\\
Круче будет когда Гундяев переименует свою секту в РСЦ (Русская Скрепославная Церковь).

tvitov66 16 октября 2018 | 13:50

edyunia: РСС (Русская Скрепославная Секта)

seryj_wolk 16 октября 2018 | 13:54

edyunia: Не только реликвий, но и благодатного огня из ХГГ в Иерусалиме РПЦ не получит.

blahovdav 16 октября 2018 | 13:47

danko_budka: Да и фиг с ними. Главное Параше нос утерли.\\\\Путлеровская свинья явно переоценивает роль президента Украины над умами украинцев... Избрали? Переизберем...Молится, как рашкованский 86% протоплаз, молится плешивому крысенышу никто не будет. Так что твойсвинячий высер, как всегда себе же под брюхо...

danko_budka 16 октября 2018 | 13:48

blahovdav: селюкосвин.

eternity88 16 октября 2018 | 13:50

danko_budka: "Принесение в Россию реликвий, которые хранятся в храмах и монастырях Вселенского патриархата вряд ли будет возможным... "Да и фиг с ними."

Портки своих из ваты поналепят... или ватные из портков понашьют, верно? Да и кого эти реликвии вселенские да и вся эта крестопузая клоунада интересует - тута Расею и нарот рускай оборонять надобно по всему периметру, пока уважаемое богоданное начальство их изнутря додербанивает. Ведь ежели дербан закончицца, кто ж тогда таким дебилам как ты по 11.80 платить станет? По миру ж пойдете, мусор на помойках сортировать - на приличную работу вас ведь не возьмут в виду отсутствия каких-либо полезных навыков ))))

laits 16 октября 2018 | 14:01

eternity88: люди , хватит сраться. ну путеноиды понятно, у их хозяев отожрали несколько тонн золота, недвижки и церковного антиквариата.Причем отобрали публично, чтобы весь мир любовался на крутышейи" можем повторить" Поэтому зубовный скрежет хозяев приказано рабам выплескивать на страницы сайтов в виде словестных помоев. Ну и пусть себе плещутся в одиночестве. Не присоединяйтесь, ПОТОМ ОТ ВОНИ НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ПРИДЕТСЯ ОТМЫВАТЬСЯ. Причем от моральной вони и бани нет.

pusin_patriot 16 октября 2018 | 13:55

danko_budka: Конечно "фиг с ними", когда у нас есть свой солнцеликий, без идола не останутся.

vladimir1_57 16 октября 2018 | 14:05

pusin_patriot:
Ясен пень, что Путин в хохляндии бог

tag188 16 октября 2018 | 13:40

Что касается русского Пантелеймонова монастыря на Афоне, то – считают в РПЦ — пока нет причины, по которой монахи должны покинуть обитель, несмотря на то, что Афон тоже подчиняется Константинопольскому патриархату.
========================
Да уж будьте последовательны. Будьте добры, покинуть Афон.

noxepy_88 16 октября 2018 | 13:43

tag188:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Любителям чечевичной похлёбки не понять.

edyunia 16 октября 2018 | 13:45

noxepy_88: \\Кинь ты Русь\\
Московит, что ты понимаешь под названием Русь?

noxepy_88 16 октября 2018 | 13:49

edyunia: Поросёночек, узбагойся. Это не я придумал. Это стихи известного русского поэта.

kryimzdick 16 октября 2018 | 13:51

noxepy_88: он плохо кончил

noxepy_88 16 октября 2018 | 13:54

kryimzdick: А кто из поэтов кончил хорошо?)))

kryimzdick 16 октября 2018 | 13:58

noxepy_88: я тебе урок литературы обязан устроить?
Но если мужик трахается с сотрудником ГПУ, а потом его находят мертвым, это не рядовой случай.

noxepy_88 16 октября 2018 | 14:00

kryimzdick: Поросёночек, садись, два. Не выдержал накала интеллектуального градуса, скатился в туалетную лексику... Сочувствую.

kryimzdick 16 октября 2018 | 14:01

noxepy_88: ой ты господи, какой тонкий прижопинец пошел одухотворенный

edyunia 16 октября 2018 | 13:55

noxepy_88: \\Это стихи известного русского поэта.\\
Ты написанные слова понимаешь, в частности термин "Русь"?

noxepy_88 16 октября 2018 | 13:58

edyunia: Ахахахаа! Поросёночек, который не отличает Марин от Мари Ле Пен, берётся рассуждать о смыслах!))))))))))) Что ты делаешь, прекрати)))))))))))))))))))

edyunia 16 октября 2018 | 14:01

noxepy_88: \\Что ты делаешь, прекрати)))))))))))))))))))\\
Да. С пониманием у тебя плохо.

igorkot____1 16 октября 2018 | 13:58

noxepy_88: Так он тебя балбеса спрашивает. А то что поэт писал.

ivar1964 16 октября 2018 | 13:49

noxepy_88:
Но если крикнет Русь святая:
«Вернись, тебя я награжу!»,
то я, душою сладко тая, –
«Избави Господи» скажу.

"Патриоты" и ксенофобы не оценят.

eternity88 16 октября 2018 | 13:57

noxepy_88: Продал ты Русь свою, тупорылый, путинской банде на разграбление за 11.80, на десятилетия вперед, а сейчас вот и без баланды своей за 11.80 останешься, лошпед дырявый.

ivar1964 16 октября 2018 | 13:41

Вот беда! Своих реликвий наделаете! Собирайте ногти Путина после стрижки, волосы, после расчесывания, искусственные зубы, вставные челюсти ... И пойдет дело!

chubuk 16 октября 2018 | 13:45

ivar1964: С поясом точно заминки не будет - благо у гундяева есть троюродная сестра))). Ну и большинство икон как бы заменить не пришлось на лик сталина.

edyunia 16 октября 2018 | 13:47

chubuk: \\вставные челюсти ...\\
А использованный ботокс мирром объявить.

tvitov66 16 октября 2018 | 13:54

edyunia: НИЗЯ! Токсин ботулизма (в простонародье ботокс) это боевое отравляющее вещество - нам и так проблем с ОЗХО достаточно

johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 13:47

ivar1964: ещё можно Ботокс сливать литрами!!!! :-)))))

ivar1964 16 октября 2018 | 13:52

johnbmw: Отличная идея! И помазание проводить не миррой, а ботоксом! И причастие проводить не кровью какого-то жида, а ботоксом высокодуховного родного непогрешимого вождя.

johnbmw Евгений Большаков 16 октября 2018 | 13:53

ivar1964: вот и я о том же! ;-))))))))))

boroda_ 16 октября 2018 | 14:12

johnbmw: tvitov66: edyunia: chubuk: ivar1964: Господи, какую же вы ерунду пишете. Вроде взрослые люди...Ерничаете хуже юродивых. Те хоть умными были, если верить преданиям, Кроме того, я убедился, что тусовка ваша озлоблена на православный мир, на русский православный мир. Кто же вы такие? Как вас собрал под единым знаменем очкастый одуванчик, ныне в больничке пребывающий? Может и правда так было нужно? В один славный момент хлопнуть вас всех одной мухобойкой. Посмотрим, как говорится, время покажет...

chubuk 16 октября 2018 | 14:38

boroda_: А какое отношение вы имеете к русскому православию, уничтоженному в 1917 году? И как вы, будучи русским православным, терпите на главной площади страны мумию того, кто это православие истреблял? А время конечно покажет - уже показывает, что приходит беда, когда страной управляет зав. клубом, а церковью торговец табаком и спиртом "Ройял". И почему все одухотворенные представляют себя с наганом или мухобойкой в руке, а не с тачкой или кайлом - вот вопрос, недостаток воображения?

sagen 16 октября 2018 | 13:44

Вспомнил эпизод из этого фильма https://youtu.be/0mOAW9b1ILU
... пока нет причины, по которой монахи должны покинуть обитель, несмотря на то, что Афон тоже подчиняется Константинопольскому патриархату?
Вы меня куда везете? - врач сказал в морг. Так я же пока живой.- так мы ведь еще не доехали...

mogilev_ 16 октября 2018 | 13:46

Звонят из горкома партии в церковь. Батюшка снимает трубку.
- Алло!
- Здравствуйте, батюшка! Из Горкома Вас беспокоят. Вы понимаете, тут у нас должно быть партийное собрание, а скамеек нету, одолжите, а?!
- Хрен Вам скамейки! В прошлый раз дал, так Вы их похабщиной разной исписали!
- Ах, хрен нам скамейки?! Тогда хрен Вам пионеров в церковный хор!
- Ах, хрен нам пионеров?! Тогда хрен Вам монахов на субботник!
- Ах, хрен нам монахов?! Тогда хрен Вам комсомольцев на Крестный Ход!
- Ах, хрен нам комсомольцев?! Тогда хрен Вам монашек в финскую баню!
- Ну, знаете батюшка, за такие слова и партбилет на стол положить можно!

alex_sionist 16 октября 2018 | 13:50

Скорбим с православными в России по поводу невозможности лицезреть пояс богородицы. Тяжелая утрата. Попробуйте аннексировать Афон и Стамбул тем более что турки с вами друзья что им стоит отдать Стамбул а греков и спрашивать не надо они же православные братья а между родными какая дележка

dima62 16 октября 2018 | 13:51

А благодатный огонь повезут на пасху в 2019?

(комментарий скрыт)

ostapba 16 октября 2018 | 14:08

dima62: А то!!! Поставят Кирилла в хвост очереди. И ждать оставят.
Так что обещали окурок выдать..
С намеком!!!
Даже

vladimir1_57 16 октября 2018 | 14:09

dima62: Храм- Иерусалимская православная церковь

ostapba 16 октября 2018 | 14:18

vladimir1_57: да.. вот именно что Иерусалимская..
И тебя возьмут курьером. Будешь МОЛЬ нафталином пересыпать на сутане??
Тогда и "благодатный огонь" тебе доверят для доставки Окурку..!!
Прям в пепельнице даже....

zavlabor 16 октября 2018 | 13:54

Отлично! До здравствует славное импорто-замещение.
Вместо Афона всей этой высоко-духовной кооперативной братии, дорога прямиком на Соловки.

(комментарий скрыт)

bond000007 16 октября 2018 | 13:59

Дык это чё теперь получается, у гуни нет прямой связи с БОГОМ? Или ему будет достаточно Аллаха путина?

aleks50 Алексей Клубников 16 октября 2018 | 14:00

Россия своих мощей святых понаделает. Это не проблема. Сгодятся волосики Игоря Ивановича, ноготочки Владимира Владимировича, ну и тд и тп.

petrovich_spb 16 октября 2018 | 14:04

Понимаю. Терновый Венец Спасителя наверное так же круто, как Световой Меч Джедая.
Только меня беспокоит, какого хрена ни в Греции, ни в России церковь не платит налогов с продаж???

rena1960 16 октября 2018 | 14:06

Дожили:уже и РПЦ МП вводит санкции против материнской церкви Вселенского Патриархата...,Ну,..и такое бывает.когда конгломерат группы интересов государства...что-то предложили и дали РПЦ МП...,самое интересное:разгребать всю эту межпуху будет РПЦ МП...

krysodav2 16 октября 2018 | 14:08

Какой ужос! Как жить то будем без гнилых мощей и зубов! Уже мощей (ребер) св. Николая уже насчитали штук 50!

ppvngavr 16 октября 2018 | 14:11

О 2-ом церковном расколе, на который пошли РПЦ и Кремль, можно прочитать в моей новой публикации:
"Второй церковный раскол": https://www.proza.ru/2018/10/16/531

zhrv 16 октября 2018 | 14:12

Не вопрос, сделают свои! Не впервой.

fikus74 16 октября 2018 | 14:24

ЕДросы и рпц придумают свои суверенные "магические" предметы

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